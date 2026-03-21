Capacidad de los embalses en España este sábado 21 de marzo

Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

Los embalses de agua en España tienen una capacidad de 56.043 hm3, sin embargo, actualmente se encuentra un 83,16 % llenó, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según estos datos oficiales, el almacenamiento de agua en el país subió en comparación con la última semana.

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es importante debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: sábado 21 de marzo de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.608 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 83,16 %.

Variación de hace una semana: 295 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,53 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 36.867 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 65,78 %.

Estado de los embalses peninsulares

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 85,38%.

Aragón: 86,19%.

Asturias: 85,96%.

C. Valenciana: 55,93%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 82,38%.

Castilla-La Mancha: 70,33%.

Cataluña: 86,72%.

Comunidad de Castilla y León: 85,63%.

Extremadura: 86,49%.

Galicia: 87,20%.

Murcia: 34,46%.

Navarra: 86,16%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.