Tiroteo en Madrid: un joven en estado grave tras recibir un tiro a plena luz del día

Tiroteo en Tetuán. (Imagen de Archivo/AP Foto/Paul White)

Un joven de 23 años resultó herido grave este viernes tras recibir un disparo a plena luz del día en la calle Almansa, en el madrileño distrito de Tetuán. El incidente ocurrió en torno a las 15:15 horas, cuando un ciudadano alertó a los servicios de emergencia tras escuchar un disparo a la altura del número 11 de la vía.

El SAMUR-Protección Civil acudió de inmediato al lugar y encontró al joven con una herida de bala en el hombro izquierdo. Tras prestarle una primera asistencia en el lugar de los hechos, fue trasladado al hospital La Paz con pronóstico grave, aunque en todo momento permaneció consciente y con signos vitales estables.

La cuenta de X de emergencia ha explicado la situación a través de un vídeo subido a sus redes sociales. “Nos avisan por una herida de arma de fuego en el barrio de Tetuán. A nuestra llegada nos encontramos un varón de unos veintitrés años con herida de arma de fuego en el hombro izquierdo”, ha dicho la jefa de guardia del Samur-Protección Civil, Natividad Ramos.

Asimismo, la jefa de guardia ha confirmado que la víctima presentaba buen estado hemodinámico a pesar de la gravedad de las lesiones. Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) del distrito de Tetúan han peinado la zona tras el suceso.

Las pesquisas iniciales apuntan a que el autor del disparo escapó con un vehículo ligero (un patinete eléctrico, una bicicleta o una moto), sin que se haya concretado el móvil o su paradero.

Investigación abierta

La investigación, abierta por la Policía Nacional, continúa con el objetivo de reconstruir la secuencia del ataque, establecer el móvil del disparo y determinar la ruta de huida del agresor. Ahora toca recabar información de posibles testigos directos del ataque, cuyo testimonio puede ser clave para identificar al autor. Algunos ya han señalado a los agentes que el individuo llevaba un tiempo recorriendo la zona, muy posiblemente buscando a su objetivo.

Hasta el momento no hay detenidos.

*Noticia en ampliación