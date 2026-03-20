Novedades en el caso de Francisca Cadenas: el menor de los detenidos reconoce que sufrió un “brote” cuando ella le vio preparándose “una raya de cocaína”

Julián González, el hermano menor detenido por el asesinato de Francisca Cadenas (Jero Morales; EFE)

Julián González, el hermano menor de los dos detenidos y encarcelados por la muerte de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), reconoció haber sufrido un “brote” que lo llevó a “coger, zarandear y tirar” a la mujer cuando esta entró en su casa por una puerta “entreabierta” para preguntar por un familiar, descubriéndolo mientras se preparaba “una raya de cocaína”.

Estos hechos los confirmó en su declaración del 14 de marzo ante el juez encargado de la instrucción del caso. González también indicó que, tras los sucesos, comprobó el estado de Francisca Cadenas y se mostró “casi seguro” de que había fallecido.

En un vídeo de su declaración ante el juez, publicado por La Crónica de Badajoz y recogido por Europa Press, se aprecia que Julián González respondió a preguntas de su abogado, José Duarte, y añadió que, tras lo ocurrido, entró “en pánico” e intentó “por todos los medios que nadie, al menos en ese momento, se enterara de lo sucedido”.

Tras el hallazgo de restos óseos y su detención en marzo de 2026, Manuel y Julián González se encuentran en prisión provisional sin fianza, en el módulo de aislamiento de la cárcel de Badajoz, mientras se investiga su implicación en la muerte de Cadenas, quien desapareció el 9 de mayo de 2017.

El menor de los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas dice haber sufrido un "brote" tras verle ella con drogas

Julián reconoció haber pasado la tarde consumiendo cocaína

Durante su declaración, Julián González también explicó, en respuesta a preguntas de su abogado, que la noche del 9 de mayo se encontraba en su domicilio cuidando de su tío, mientras que su hermano, Manuel, estaba “en el hospital” atendiendo a su padre.

Según relató, alrededor de la hora en que ocurrieron los hechos, la puerta de su casa estaba “entreabierta” y Francisca Cadenas entró, “como era habitual” dada la “muy buena” relación que mantenía con su ella, para preguntar cómo se encontraba el tío con el que convivían los dos hermanos detenidos.

De esta forma, el menor de los hermanos reconoció que, tras haber pasado la tarde consumiendo “bastante cocaína”, Cadenas entró en su domicilio para preguntar por su tío y lo sorprendió mientras se estaba “preparando una raya de cocaína”, mostrando “extrañeza” por ello.

“Le pregunto también si es cierto que (Francisca Cadenas) preguntó primero por su tío y después un poco le preguntó qué estaba haciendo con eso allí, si estaba cuidando de su tío, ¿es así?”, pregunta el abogado. A lo que Julián responde: “Sí, es así”.

El Juzgado de Villafranca, cuando llegaron los hermanos González. EUROPA PRESS

“Pero en un tono bueno, amable, cordial, o sea que no fue en un tono de reprocharle ni nada, simplemente más bien de extrañeza, ¿no?”, añade preguntando también el abogado, a lo que Julián apunta que Cadenas “se extrañó”.

A continuación, el abogado pregunta si esto provocó en Julián “un brote para cogerla (a Cadenas) y tirarla”, y el menor de los hermanos detenidos responde que “sí”, y añade también que posteriormente comprueba el estado de Francisca y se reconoce “seguro de que sí” esta había fallecido “en el acto”. “Casi seguro”, matiza a continuación de nuevo a pregunta de su abogado.