España

Novedades en el caso de Francisca Cadenas: el menor de los detenidos reconoce que sufrió un “brote” cuando ella le vio preparándose “una raya de cocaína”

Julián González admite que, tras lo ocurrido, entró “en pánico” y estaba “casi seguro” de que la mujer había fallecido

Guardar
Julián González, el hermano menor
Julián González, el hermano menor detenido por el asesinato de Francisca Cadenas (Jero Morales; EFE)

Julián González, el hermano menor de los dos detenidos y encarcelados por la muerte de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), reconoció haber sufrido un “brote” que lo llevó a “coger, zarandear y tirar” a la mujer cuando esta entró en su casa por una puerta “entreabierta” para preguntar por un familiar, descubriéndolo mientras se preparaba “una raya de cocaína”.

Estos hechos los confirmó en su declaración del 14 de marzo ante el juez encargado de la instrucción del caso. González también indicó que, tras los sucesos, comprobó el estado de Francisca Cadenas y se mostró “casi seguro” de que había fallecido.

En un vídeo de su declaración ante el juez, publicado por La Crónica de Badajoz y recogido por Europa Press, se aprecia que Julián González respondió a preguntas de su abogado, José Duarte, y añadió que, tras lo ocurrido, entró “en pánico” e intentó “por todos los medios que nadie, al menos en ese momento, se enterara de lo sucedido”.

Tras el hallazgo de restos óseos y su detención en marzo de 2026, Manuel y Julián González se encuentran en prisión provisional sin fianza, en el módulo de aislamiento de la cárcel de Badajoz, mientras se investiga su implicación en la muerte de Cadenas, quien desapareció el 9 de mayo de 2017.

El menor de los detenidos
El menor de los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas dice haber sufrido un "brote" tras verle ella con drogas

Julián reconoció haber pasado la tarde consumiendo cocaína

Durante su declaración, Julián González también explicó, en respuesta a preguntas de su abogado, que la noche del 9 de mayo se encontraba en su domicilio cuidando de su tío, mientras que su hermano, Manuel, estaba “en el hospital” atendiendo a su padre.

Según relató, alrededor de la hora en que ocurrieron los hechos, la puerta de su casa estaba “entreabierta” y Francisca Cadenas entró, “como era habitual” dada la “muy buena” relación que mantenía con su ella, para preguntar cómo se encontraba el tío con el que convivían los dos hermanos detenidos.

De esta forma, el menor de los hermanos reconoció que, tras haber pasado la tarde consumiendo “bastante cocaína”, Cadenas entró en su domicilio para preguntar por su tío y lo sorprendió mientras se estaba “preparando una raya de cocaína”, mostrando “extrañeza” por ello.

“Le pregunto también si es cierto que (Francisca Cadenas) preguntó primero por su tío y después un poco le preguntó qué estaba haciendo con eso allí, si estaba cuidando de su tío, ¿es así?”, pregunta el abogado. A lo que Julián responde: “Sí, es así”.

El Juzgado de Villafranca, cuando
El Juzgado de Villafranca, cuando llegaron los hermanos González. EUROPA PRESS

“Pero en un tono bueno, amable, cordial, o sea que no fue en un tono de reprocharle ni nada, simplemente más bien de extrañeza, ¿no?”, añade preguntando también el abogado, a lo que Julián apunta que Cadenas “se extrañó”.

A continuación, el abogado pregunta si esto provocó en Julián “un brote para cogerla (a Cadenas) y tirarla”, y el menor de los hermanos detenidos responde que “sí”, y añade también que posteriormente comprueba el estado de Francisca y se reconoce “seguro de que sí” esta había fallecido “en el acto”. “Casi seguro”, matiza a continuación de nuevo a pregunta de su abogado.

Temas Relacionados

Francisca CadenasInvestigaciónInvestigación EspañaAsesinatosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Adif reconoce que un tramo de 36 metros en la vía de Adamuz no tenía “certificado de calidad”

La gestora de infraestructuras ferroviarias admite a la jueza que un carril sin la documentación adecuada fue sustituido tras el accidente del pasado 18 de enero, que dejó 46 muertos y cien heridos

Adif reconoce que un tramo

Un padre presuntamente asesina a su hija de tres años en Torrevieja (Alicante): los cuerpos de ambos han sido encontrados en su casa

Actualmente se investiga si se trata de un nuevo caso de violencia vicaria

Un padre presuntamente asesina a

Estrategias para volver a reconectar con tu pareja en la intimidad, según una sexóloga

La experta, Claudia Six, explica que recuperar la pasión va mucho más allá del ámbito sexual

Estrategias para volver a reconectar

Cuándo se puede pedir cita telefónica para hacer la declaración de la Renta 2026: estos son los pasos que debes seguir

Aunque la mayoría prefiere realizar este trámites de manera digital, existen diferentes vías que buscan facilitar el proceso a todos los ciudadanos

Cuándo se puede pedir cita

Un joven de 17 años, ingresado en la UCI en estado grave por una infección de tétanos: su familia es antivacunas

El tétanos es una enfermedad fácilmente prevenible debido a la vacuna, pero a falta de la misma puede llegar a ser mortal y es habitual, en caso de infección, que deje secuelas físicas y neurológicas

Un joven de 17 años,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre mata a una

Un hombre mata a una mujer a tiros y después se suicida en Zaragoza

Un 25% de los españoles que intentan obtener una licencia de armas no superan los exámenes

Aterrizan en Madrid los 200 militares españoles evacuados de Irak por la guerra en Oriente Medio

Hasta Hacienda comete errores: se lía con el IVA al contratar la destrucción de siete de sus embarcaciones y enfada a los sindicatos

Donald Trump ve legítimo retirar las bases estadounidenses de España y Alemania por no colaborar en el estrecho de Ormuz: “La OTAN no hace nada”

ECONOMÍA

Adif reconoce que un tramo

Adif reconoce que un tramo de 36 metros en la vía de Adamuz no tenía “certificado de calidad”

Cuándo se puede pedir cita telefónica para hacer la declaración de la Renta 2026: estos son los pasos que debes seguir

Cuando la guerra asoma, las medidas anticrisis regresan: el Gobierno resucita por Irán las ayudas del conflicto de Ucrania, pero con 11.000 millones de euros menos

Los salarios crecen en 2025 con los transportistas a la cabeza de la subida en los trabajos a tiempo parcial: cobran el doble que hace seis años

El FMI recorta la previsión de crecimiento de España dos décimas por la guerra en Irán y exige medidas “contundentes” contra la crisis de vivienda

DEPORTES

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

Los porteros visitan cada vez más la enfermería: Courtois, Oblak y Joan García se han perdido más del 20% de los partidos

Las sorpresas y los olvidados de la lista de De la Fuente: desde cuatro caras nuevas al adiós de dos leyendas