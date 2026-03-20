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El país de Europa del que no te dejan salir si tienes deudas que superen los 100 euros

Las autoridades rusas aplican prohibiciones de salida para deudas por pensión alimenticia, indemnizaciones o préstamos bancarios

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Rusia no permite salir del
Rusia no permite salir del país a aquellas personas con deudas superiores a los 100 euros.

En Rusia, deber apenas 100 euros puede impedirte salir del país. Las autoridades han impuesto restricciones de viaje a millones de ciudadanos, convirtiendo incluso deudas relativamente pequeñas en un obstáculo real para cruzar la frontera. A partir de los 102,68 euros de deuda en conceptos como pensión alimenticia o indemnizaciones, cualquier persona puede enfrentarse a la prohibición de salir del país hasta saldar lo pendiente, una medida que ha alcanzado datos históricos en los últimos meses.

La cifra de 8,9 millones de órdenes activas de prohibición de salida representa un crecimiento del 41,5% respecto al año anterior, según los registros del 1 de enero de 2026 recogidos por Libertatea. Este fenómeno, que afecta tanto a ciudadanos con deudas por pensión alimenticia, indemnizaciones o préstamos bancarios, tiene como base una legislación que se endureció en octubre de 2023.

En términos prácticos, quienes deben más de 102,68 euros (10.000 rublos) en conceptos como alimentos o compensaciones por daños físicos o morales pueden quedar automáticamente incluidos en la base de datos de personas no autorizadas a salir del país. Para otras deudas, como impuestos o préstamos, el umbral es alrededor de 308,42 euros (30.000 rublos).

Personas en un aeropuerto a
Personas en un aeropuerto a las afueras de Moscú. REUTERS/Stringer

Pagan las deudas por temor a no poder salir del país

La norma se ha vuelto más estricta tras la reforma legislativa de octubre de 2023. Hasta esa fecha, las órdenes de restricción tenían una vigencia de seis meses y requerían renovación. Ahora permanecen activas de forma indefinida hasta que la deuda sea completamente saldada o se cierre el proceso judicial, lo que ha generado un efecto acumulativo sin precedentes.

El efecto de esta medida es evidente en el comportamiento de los ciudadanos rusos, que a menudo saldan sus deudas ante el temor de no poder viajar al extranjero. Según el Servicio Federal de Alguaciles, en 2025 se resolvieron 1,86 millones de casos de deuda, un aumento del 28% respecto al año anterior. El total recuperado alcanzó los 1.551.764 euros (149.100 millones de rublos), lo que supone un crecimiento del 31% en comparación con 2024.

La recuperación de deudas se ha convertido en una de las herramientas más efectivas del Estado ruso. El miedo a la prohibición de salida resulta especialmente persuasivo entre quienes tienen los recursos para pagar, pero retrasan sus obligaciones. Según el experto Ildar Bagautdinov, citado por Libertatea, muchos optan por saldar el importe pendiente antes que arriesgarse a perder su viaje.

No obstante, la medida no afecta de igual forma a toda la población. El abogado Ilia Plotnikov advirtió que la eficacia disminuye en el caso de los microcréditos o entre personas con bajos ingresos. Y añadió que muchos de quienes no pueden pagar optan por el turismo nacional, por lo que la prohibición pierde su peso psicológico.

Pasaporte ruso, donde no te
Pasaporte ruso, donde no te dejan salir si tienes deudas que superen los 100 euros. REUTERS/Maxim Shemetov

Una misma persona puede tener más de una deuda

Las restricciones no siempre equivalen a millones de personas afectadas, ya que un mismo individuo puede acumular varias órdenes si enfrenta más de un proceso judicial. Así, el número real de ciudadanos bloqueados puede ser menor que el de órdenes emitidas.

Durante el año pasado, las autoridades rusas impusieron 9,2 millones de nuevas prohibiciones de viaje, cifra inferior al récord de 16,4 millones en 2023, lo que indica una tendencia a la baja en la emisión, pero un aumento acumulativo por el cambio en la vigencia de las órdenes.

El endurecimiento de las medidas coincide con un repunte del interés en los viajes internacionales por parte de los rusos. Según datos oficiales, entre enero y junio de 2025 se registraron 13,7 millones de salidas al extranjero, un 7,8% más que el año anterior.

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