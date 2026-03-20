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Cuándo acaba el Ramadán 2026: así es el Eid al-Fitr, la última celebración del calendario islámico

Después de un mes de ayuno, oración e introspección, llega uno de los momentos más esperados para la comunidad musulmana

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El Ramadán acaba el 20
El Ramadán acaba el 20 de marzo. (Freepick)

El Ramadán de 2026 finaliza el viernes 20 de marzo, fecha en la que millones de musulmanes en España y en todo el mundo celebrarán el Aid al-Fitr, la Fiesta de la Ruptura del Ayuno. Este evento marca el cierre de aproximadamente un mes de ayuno, introspección y oración, y representa uno de los momentos más esperados y significativos del calendario islámico.

El Ramadán comenzó este año entre el 18 y el 19 de febrero, y su duración depende del ciclo lunar, por lo que puede extenderse entre 29 y 30 días. Durante este periodo, los fieles se abstienen de comer y beber desde el alba (oración del Fajr, alrededor de las 6:15) hasta la puesta del sol (oración del Maghrib, en torno a las 20:15). Estas horas varían ligeramente según la fecha y la ubicación, ya que el ayuno está directamente vinculado con la salida y la puesta del sol.

La fiesta final se llama Eid al-Fitr, significa literalmente “Fiesta de la Ruptura del Ayuno”. Es un momento de celebración en comunidad, en el que los musulmanes se reúnen con familiares y amigos para compartir comidas, cenas y oraciones especiales de gratitud.

Las claves del Eid al-Fitr

En España, el Eid al-Fitr se celebra este año el viernes 20 de marzo de 2026, aunque la fecha puede variar de un país a otro, ya que depende de la observación de la luna creciente, como establece la Comisión Islámica de España.

Esta festividad puede extenderse entre dos y cuatro días, durante los cuales las familias musulmanas se visten con sus mejores galas, comparten oraciones colectivas, disfrutan de comidas tradicionales (especialmente dulces) y visitan cementerios para recordar a sus seres queridos. El Eid al-Fitr representa la recompensa espiritual tras el esfuerzo del ayuno, un momento óptimo para expresar gratitud y generosidad.

Decenas de miles de fieles musulmanes acudieron el viernes al rezo en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, el primero desde que comenzó el mes sagrado del ramadán, en un momento de altas tensiones entre israelíes y palestinos. (AFP)

Un rasgo esencial de la celebración es el Zakat al-Fitr, una donación obligatoria destinada a ayudar a personas necesitadas, que subraya el carácter solidario de la festividad. El final del Ramadán se celebra así como un reconocimiento al sacrificio realizado, pero también como una oportunidad para fortalecer la comunidad y practicar la generosidad con los demás.

Excepciones y vida cotidiana durante el Ramadán

El ayuno del ramadán no es obligatorio para todos. Hay excepciones para personas enfermas, mujeres embarazadas, lactantes o en periodo de menstruación, viajeros y personas mayores. Quienes no puedan ayunar por motivos de salud pueden compensar con limosnas o recuperar los días cuando sea posible.

El Ramadán tiene sus excepciones
El Ramadán tiene sus excepciones REUTERS/Sharafat Ali

El ritmo de vida durante el ramadán cambia notablemente. En muchos países árabes y también en comunidades musulmanas en España, los horarios laborales y escolares se adaptan para facilitar el cumplimiento del ayuno. Es habitual que muchas tiendas y negocios cierren antes del iftar y reabran después, y que las calles cobren vida al anochecer, con actividades, compras y encuentros familiares que se extienden hasta altas horas de la noche.

El Aid al-Fitr pone fin al mes sagrado con oraciones especiales en las mezquitas y reuniones multitudinarias. Es un momento de alegría, generosidad y solidaridad, en el que se refuerza el sentido de comunidad y se agradece haber completado un periodo de sacrificio y reflexión.

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