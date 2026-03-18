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Un estudiante de la Universidad de Alabama desaparece en Barcelona: fue visto por última vez en Shôko

El joven estadounidense de 20 años no regresó a su alojamiento tras salir de fiesta

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Un joven estadounidense desaparece en
Un joven estadounidense desaparece en Barcelona tras salir de fiesta en Shôko. (Europa Press/Facebook)

Un estudiante de 20 años de la Universidad de Alabama ha desaparecido en la madrugada de este martes en Barcelona. Según compartió su familia en redes sociales, fue visto por última vez en la discoteca Shôko, ubicada en la zona de la Vila Olímpica. Tras separarse de un amigo que regresó a su alojamiento, el joven no volvió a su residencia temporal.

James Paul Gracey, conocido como Jimmy, es originario de Elmhurst, Illinois, y se encontraba de vacaciones en Barcelona visitando a sus amigos que estudian en esta ciudad. Fue visto por última vez la madrugada del martes 17 de marzo, alrededor de las 3:00 horas, en la discoteca Shôko, cerca de la playa de Barceloneta.

Gracey había salido de fiesta con sus amigos y, cuando uno de ellos regresó a su alojamiento para descansar, decidió quedarse en la discoteca. Sin embargo, nunca llegó a su residencia temporal, un Airbnb en la Ronda de Sant Pere. Desde entonces se desconoce su paradero. Además, no llevaba su móvil, ya que se lo habían robado.

Su madre, Therese Marren Gracey, publicó en un grupo de Facebook de estudiantes en Barcelona el siguiente mensaje: “Mi hijo es un estudiante de la Universidad de Alabama que está visitando Barcelona para ver a sus amigos que estudian en el extranjero. Anoche fueron a Shôko. La policía tiene su teléfono, pero nunca regresó al Airbnb donde se alojaba. ¿Alguien lo ha visto?”

Según su familia, Gracey tiene el pelo oscuro y rizado. Mide aproximadamente 1,85 metros (6 pies 1 pulgada) y pesa 79 kg (175 libras). La última vez que fue visto, vestía una camiseta blanca, pantalones oscuros, de estilo joggers, y llevaba una cadena de oro con una cruz de diamantes de imitación, como se aprecia en las imágenes difundidas por su madre.

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Imagen compartida en redes del joven estadounidense desaparecido en Barcelona.

La investigación policial para encontrar al estudiante

Los Mossos d’Esquadra iniciaron una investigación tras recibir la denuncia el mismo martes. Hasta ahora, no han difundido imágenes ni han emitido un llamamiento público. Según indicó su madre a CNN, la policía tiene en su poder el teléfono de Gracey, que había sido recuperado tras haber sido robado.

La Universidad de Alabama confirmó a CNN que Gracey es estudiante de la institución y que se encontraba en un viaje personal. La universidad añadió que su personal está en contacto con la familia para brindar apoyo y asistencia en todo lo posible. Además, según el medio My High Plains, Gracey y sus padres, Taras y Therese, residen en Elmhurst junto a sus cuatro hermanos. James es estudiante de tercer año en la Universidad de Alabama y se graduó en el St. Ignatius College Prep de Chicago.

La madre del estudiante ha difundido varias fotografías de Gracey, incluida una de la noche de su desaparición, acompañada del mensaje: “No es una gran foto, la camiseta blanca es de anoche”. Además, solicita colaboración ciudadana para localizar a Jimmy lo antes posible, proporcionando su número de teléfono para que cualquiera que tenga información pueda ponerse en contacto con ella.

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