Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn y Kneecap, entre los participantes del convoy a Cuba que busca “romper el asedio” estadounidense en plena crisis energética

Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn y Clara López apoyarán el convoy que pondrá rumbo a Cuba con ayuda humanitaria (@progintl_es)

El viernes 20 de marzo, partirá desde Isla Mujeres (México) y rumbo de La Habana (Cuba) un convoy con más de veinte toneladas de ayuda humanitaria, entre suministros médicos, productos de higiene y alimentos básicos. Así, el Malecón de la capital cubana será el punto de encuentro para decenas de parlamentarios y representantes de movimientos sociales que acompañarán la distribución de estos recursos. La acción está impulsada por la Internacional Progresista.

La organización ha informado en su página web y redes sociales del carácter global de la expedición. Los organizadores destacan que la llegada de la caravana responde al contexto de endurecimiento de las sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas por Estados Unidos sobre Cuba. Hace unos días Trump decía que “Cuba es la siguiente” (a continuación de Irán) y días después que tendrá “el honor de tomar Cuba”, y que no sabe si la “liberará o tomará”, pero que “podría hacer lo que quisiera”.

Un convoy para “romper el asedio, salvar vidas y defender la autodeterminación cubana”

El convoy, bajo el lema “Nuestra América, Convoy a Cuba”, prevé entregar la ayuda el 21 de marzo. La carga será transportada por vía marítima y aérea, con envíos coordinados desde México, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido y Francia. Según los promotores, esta misión busca reunir a diferentes voces políticas y sociales para respaldar de forma directa a la población afectada por la escasez de bienes básicos.

La Internacional Progresista ha explicado que la iniciativa surge como reacción a la intensificación del bloqueo estadounidense, con especial impacto en el sector energético. En uno de sus comunicados, la organización sostiene que la administración de Donald Trump ha endurecido las restricciones, afectando el suministro de combustible, el acceso a vuelos y la entrada de bienes esenciales. El objetivo declarado por los organizadores es “romper el asedio, salvar vidas y defender la autodeterminación cubana”.

Trump dijo que Cuba vive “sus últimos momentos”

El deterioro de la situación energética en Cuba se agravó tras el cese de los envíos de petróleo venezolano tras el arresto del presidente Nicolás Maduro a principios de enero. Desde entonces, Estados Unidos ha intensificado el bloqueo e impuesto amenazas de aranceles a países que han intentado mantener el suministro de petróleo a la isla, incluidas autoridades mexicanas. El 16 de marzo, tras meses sin recibir ningún envío de petróleo, la red energética cubana colapsó, resultando en un apagón masivo a nivel nacional. La convocatoria de la caravana, según la Internacional Progresista, busca no solo aliviar la escasez de insumos médicos y alimentos, sino también denunciar el impacto de las sanciones sobre la vida diaria en Cuba. El acto de entrega de la ayuda tendrá lugar el 21 de marzo en el Malecón.

Entre los participantes confirmados en el convoy figuran Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno español y fundador de Podemos; Jeremy Corbyn, antiguo líder del Partido Laborista británico; y Clara López, exministra de Trabajo de Colombia. También se han sumado figuras como Gerardo Pisarello, portavoz de los Comuns en el Congreso español; Chris Smalls, líder sindicalista estadounidense; María Fernanda, representante política colombiana; Hasan Piker, comunicador turco-estadounidense; y el grupo musical Kneecap.

Otra flotilla partirá de Barcelona con generadores de energía solar

Oscar Camps, director y fundador de Open Arms, ha presentado este jueves en Madrid una segunda flotilla solidaria destinada a Cuba, en un acto celebrado frente al Congreso de los Diputados y acompañado por parlamentarios de varias formaciones políticas. La expedición, bautizada como ‘Rumbo a Cuba’, tiene previsto partir de Barcelona y transportar generadores fotovoltaicos.

En la presentación han participado representantes de la cooperativa Ecoo Revolución Solar, encargada de gestionar los generadores, con la presencia de José Vicente Barcia, así como la periodista Teresa Aranguren. También han mostrado su respaldo parlamentarios y dirigentes como Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida y diputado de Sumar; María Teresa Pérez, secretaria internacional de Podemos; las diputadas Martina Velarde y Noemí Santana; el senador de Bildu Mario Zubiaga y el exeurodiputado Miguel Urbán, además de otros representantes políticos.

La finalidad de esta flotilla es suministrar generadores de energía solar a Cuba, para asegurar, según ha explicado Oscar Camps, “que como mínimo el Departamento de Cuidados Intensivos de un hospital pediátrico pueda atender a los neonatos”.

El recorrido de la flotilla contempla paradas en diferentes puntos de la costa mediterránea y en Canarias, donde se organizarán eventos para sensibilizar y recaudar fondos que permitan financiar el proyecto. Parte del material humanitario, incluidos los generadores, se enviará desde un país más cercano a Cuba, probablemente México.

Camps ha explicado que la fecha de llegada dependerá tanto de las condiciones del Atlántico como del contexto geopolítico, aunque el plan es que la expedición alcance Cuba a finales de mayo, tras cerca de un mes de navegación. El director de Open Arms ha señalado que la misión tiene un carácter “testimonial” y ha subrayado la decisión de “poner a las personas en el centro”, independientemente del escenario político en el Caribe: “Es lo que vamos a hacer independientemente del escenario político que nos encontremos. Por lo menos lo intentaremos”.