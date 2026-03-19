América Latina

Cuba superó el apagón nacional pero la crisis energética sigue afectando a la población

En esta ocasión, la isla estuvo casi dos días sin electricidad, y aunque el suministro comenzó a restablecerse, millones de personas siguieron enfrentando cortes diarios y prolongados

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El 62 % del territorio
El 62 % del territorio cubano quedó sin electricidad durante el pico de demanda (EFE)

El régimen de Cuba declaró restablecido el Sistema Electroenergético Nacional tras más de un día sin servicio, aunque gran parte de la isla permanece bajo apagones programados y prolongados en medio de una crisis energética persistente.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este miércoles que el país logró superar un nuevo apagón nacional, el sexto en los últimos 18 meses. De acuerdo con la información difundida, el corte afectó a todo el territorio durante aproximadamente 29 horas y media.

El restablecimiento del servicio no implicó la normalización del suministro: millones de cubanos siguen sin acceso estable a la electricidad y enfrentan interrupciones diarias, incluso en zonas donde la energía fue restituida.

Desde 2020, la economía de
Desde 2020, la economía de la isla se contrajo más del 15 % por la crisis energética (Reuters)

Varios cálculos independientes estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para modernizar el sistema eléctrico y asegurar su estabilidad.

Durante la restauración del servicio eléctrico, las autoridades priorizaron la alimentación de infraestructuras claves, aunque la recuperación fue desigual en distintas regiones.

El corte coincidió ayer con un terremoto de magnitud 5,8 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y de 6,0 de acuerdo al Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) de Cuba.

El epicentro se localizó frente a la costa de Guantánamo y el sismo fue perceptible en varias provincias orientales.

La Unión Eléctrica incorporó nuevas
La Unión Eléctrica incorporó nuevas unidades de generación para estabilizar el sistema (Europa Press)

El Ministerio de Energía y Minas comunicó que no se reportaron daños en las unidades generadoras activas al momento del apagón, aunque seguía en análisis el origen exacto de la desconexión total del sistema.

Se implementaron fuentes de generación alternativas, como energía solar e hidroeléctrica, además de motores diésel y fueloil, especialmente en provincias como Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Las Tunas, Granma y Holguín.

Las restricciones derivadas de la limitada disponibilidad de combustibles, agravadas por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, condicionaron la capacidad de respuesta de las autoridades.

El régimen de Miguel Díaz-Canel pone el foco en el impacto de las sanciones estadounidenses y describe la situación como una “asfixia energética” derivada de la política de Washington.

Miguel Díaz-Canel atribuye la crisis
Miguel Díaz-Canel atribuye la crisis eléctrica a las sanciones de Estados Unidos (Reuters)

En La Habana, los cortes diarios alcanzaron hasta 15 horas, mientras que en provincias del interior las interrupciones llegaron a superar las 48 horas consecutivas Los prolongados apagones han afectado la vida económica y social de la isla, que experimentó una contracción superior al 15 % de su economía desde 2020.

Además, los cortes de luz han sido el principal motivo de las protestas más significativas en el país.

En la jornada de hoy también se registró otro acontecimiento en la isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que el régimen detuvo a 15 personas por participar en protestas recientes, de las cuales 12, incluidos dos menores de edad, permanecen bajo custodia o sin confirmación de liberación.

El Observatorio Cubano de Derechos
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció un aumento de la represión tras anuncios de excarcelaciones (Reuters)

La organización también señaló que, pese al anuncio oficial de la excarcelación de 51 presos políticos, solo 21 han sido liberados, en un proceso atribuido a la intermediación del Vaticano.

Según el OCDH, entre el 13 y el 16 de marzo de 2026 se registraron al menos 35 acciones represivas contra manifestantes, periodistas, activistas y familiares de presos políticos, especialmente en Morón, provincia de Ciego de Ávila.

Se documentaron 35 acciones represivas
Se documentaron 35 acciones represivas contra manifestantes, activistas y periodistas en sólo tres días (Reuters)

El informe documenta detenciones arbitrarias, amenazas, vigilancia policial, arrestos domiciliarios y episodios de brutalidad policial, lo que evidencia un patrón sistemático de presión y control para silenciar la protesta y restringir derechos fundamentales.

(Con información de EFE y Europa Press)

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