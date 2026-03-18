Sánchez, interrogado este miércoles en el Congreso sobre el plan contra los efectos económicos de la guerra de Irán

La ausencia confirmada de los titulares de Asuntos Exteriores y Defensa marca la sesión parlamentaria donde Pedro Sánchez enfrenta este miércoles el control del Congreso, el primero desde el inicio de las actividades militares conjuntas de Israel y Estados Unidos en Irán el pasado 28 de febrero. Este contexto ha intensificado las demandas de los representantes de diversos partidos para que el jefe del Ejecutivo detalle las acciones económicas urgentes que el Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes, dirigidas a mitigar las consecuencias financieras del nuevo conflicto en Oriente Próximo. Según informó el medio fuente, este pleno se desarrolla bajo la presión de los grupos parlamentarios, que exigen respuestas sobre la posición del Gobierno frente a la crisis geopolítica y sobre las medidas incluidas en el próximo decreto ley.

Tal como publicó la fuente, Maribel Vaquero, portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), ha previsto interrogar al presidente Sánchez acerca de las estrategias concretas para enfrentar la actual crisis. Entre las principales inquietudes se encuentra cuáles serán los recursos y acciones adoptadas por el Ejecutivo para proteger a la economía española, especialmente en sectores vulnerables ante la inestabilidad internacional. Por su parte, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, centrará sus preguntas en exigirle a Sánchez detalles sobre cómo piensa llevar a la práctica el rechazo a la guerra anunciado por el Gobierno, reclamando acciones reales contra la intervención unilateral estadounidense e israelí en Irán, la cual considera contraria a la legalidad internacional.

El medio ha señalado que la sesión de control incluye preguntas dirigidas tanto al presidente del Gobierno como a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Oskar Matute, portavoz adjunto de Bildu, ha registrado una pregunta específica, dirigida a Montero, sobre quién soportará el impacto económico de la guerra en Irán y Oriente Medio, citando textualmente: “¿Quién pagará esta vez las consecuencias de la guerra ilegal en Irán y Oriente Medio?”. La formulación de esta pregunta subraya la preocupación de varios grupos parlamentarios respecto al reparto de costes sociales y fiscales derivados del conflicto.

Mientras tanto, aunque el Partido Popular (PP) no ha presentado preguntas formales sobre el paquete de medidas, su líder, Alberto Núñez Feijóo, contempla aprovechar la oportunidad para cuestionar a Sánchez sobre la confianza que sigue generando su Gobierno. Ester Muñoz, portavoz del PP, dispone de una intervención para solicitar explicaciones a Montero sobre el nivel de conocimiento que ostenta el Consejo de Ministros respecto a los problemas económicos reales de la ciudadanía. Su compañero Elías Bendodo también busca que Montero manifieste si su ministerio actúa con la diligencia adecuada ante la situación emergente.

Tal como detalló la fuente, el secretario general del grupo parlamentario de Vox se ha dirigido también a María Jesús Montero, protestando por la presión fiscal que, a su juicio, afecta actualmente a los españoles. Vox pone el foco en las políticas impositivas y la carga tributaria, sumándolas a la discusión parlamentaria sobre las respuestas económicas ante la crisis.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, el PP sí ha formalizado una interpelación directa a Montero. El partido pretende conocer con precisión cuál será el plan del Gobierno para paliar el impacto de la escalada bélica en familias y empresas. Este debate de treinta minutos con la vicepresidenta primera concluirá con la presentación de una moción que se votará durante la semana posterior, lo que permitirá al principal grupo de la oposición forzar al Congreso a manifestarse sobre propuestas como la supresión o reducción de impuestos que el propio PP ha presentado.

El partido Junts también ha registrado una interpelación a María Jesús Montero, centrando su preocupación en las dificultades fiscales y económicas de las clases medias y trabajadoras. Esta iniciativa concede al grupo parlamentario catalán el derecho a presentar su propia moción y a asegurar un debate específico sobre la tributación y el apoyo a los hogares con menor capacidad económica, previo al receso parlamentario por Semana Santa.

Según publicó la fuente, el Gobierno se enfrenta a exigencias de transparencia y precisión sobre el calendario y el contenido del decreto ley prometido. Los partidos reclaman detalles sobre qué sectores serán prioritarios, qué recursos se destinarán a las empresas y familias, y cómo se compensarán las perturbaciones en los mercados de energía y materias primas, que ya presentan volatilidad a raíz de la nueva escalada. Los grupos minoritarios instan a que el Ejecutivo garantice un reparto justo de los costes y se mantenga el apoyo a los sectores más afectados.

El contexto de la sesión no solo lo marcan los efectos directos de la nueva crisis geopolítica, sino también la crispación política ante decisiones tomadas por potencias extranjeras sin el respaldo de la legalidad internacional. La intervención militar conjunta de Estados Unidos e Israel en territorio iraní ha reavivado el debate sobre la posición de España respecto a la diplomacia internacional, la legalidad y el compromiso con la paz. Mientras tanto, la inminencia de la aprobación del decreto ley aumenta la expectación sobre cuál será el alcance real de las medidas económicas que anunciará el Ejecutivo.

Los partidos esperan aclaraciones sobre si estas medidas incluirán bonificaciones fiscales, ayudas directas a sectores específicos o incentivos a la contratación y a la inversión para contrarrestar posibles pérdidas en actividades dependientes de la estabilidad internacional. Además, planean cuestionar al Gobierno sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas ante eventuales descensos de la recaudación por una caída de la actividad económica o ante la implementación de rebajas fiscales.

Según ha reportado la fuente consultada, el pleno de este miércoles asume un carácter clave no solo por la urgencia de las medidas económicas, sino también por la presión política a un Gobierno que debe responder ante distintas fuerzas, tanto desde la izquierda como desde la derecha y los nacionalismos periféricos, en un escenario marcado por la incertidumbre internacional y la exigencia de coordinación institucional ante una nueva etapa de inestabilidad en Oriente Próximo.