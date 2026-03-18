España

La guerra en Oriente Medio genera sobrecostes de 100 millones de euros para agricultores y ganaderos

El impacto diario en el sector agrario oscila entre los 2,4 y 5,8 millones de euros tras un encarecimiento del 28% en el gasóleo y el 40% en los fertilizantes, según los primeros informes de Asaja

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Vista aérea de un tractor
Vista aérea de un tractor cosechador verde trabajando en un campo. (Rebecca Noble/Reuters/File photo)

El sector agrario español se ha visto obligado a absorber un sobrecoste por la guerra en Irán que ya supera los 100 millones de euros desde el ataque de Estados Unidos e Israel que inició el conflicto, una cifra impulsada sobre todo por la subida del 28% en el gasóleo y del 40% en los fertilizantes. Los cultivos de cereales, oleaginosas y cítricos han sido los más perjudicados, según los primeros informes técnicos de las organizaciones agrarias.

Los cálculos de las agrupaciones del sector consultados por Efeagro apuntan a que la guerra ha generado un impacto económico diario que oscila entre 2,4 y 5,8 millones de euros, lo que sitúa el coste acumulado desde el pasado 28 de febrero entre los 41 y 99 millones de euros. El análisis de la organización Asaja sitúa el sobrecoste semanal del gasóleo en 19 millones de euros, que se traduce en aproximadamente 2,7 millones por día.

Este incremento ha afectado a uno de los momentos de mayor actividad agrícola, la campaña de abonado de cobertera, cuando el consumo de fertilizantes se dispara. Actualmente, la tonelada de urea, componente clave para el abono, alcanza ya los 600 euros, un 30% más que antes del conflicto.

El combustible y los fletes encarecen ganadería y agricultura

Las consecuencias del conflicto no se limitan al encarecimiento de insumos. Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), los agricultores se han encontrado también con un aumento de los fletes marítimos, provocado por el desvío de rutas, lo que añade entre 10 y 20 días adicionales al transporte, congestiona los puertos y genera escasez de contenedores. En esta línea, los exportadores de forrajes anticipan problemas de acceso a mercados como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos debido a la interrupción del tráfico marítimo.

Agricultores de toda España han marchado por Madrid y Sevilla este miércoles en contra del acuerdo con Mercosur.

El cereal, por su alta dependencia de fertilizantes nitrogenados, se encuentra entre los cultivos más expuestos. En paralelo, la citricultura ha registrado un aumento del 12% en sus costes, mientras que la horticultura intensiva se enfrenta a dificultades por la presión de los precios energéticos. En la ganadería, los productores vigilan de cerca la evolución del precio de los cereales, la energía y el carburante.

Los agricultores denuncian subidas “especulativas”

UPA recalca que aún es pronto para dimensionar el impacto final de la guerra, ya que la duración y la evolución del conflicto son inciertas. Por su parte, Unión de Uniones calcula que, si la situación se mantiene hasta final de año, el sobrecoste para el sector podría alcanzar 560 millones de euros. Sin embargo, asociaciones como COAG advierten de que los primeros días del conflicto han estado marcados por una “anticipación especulativa” que distorsiona los precios y muchas subidas de precios no tienen origen en una escasez real, sino en movimientos especulativos.

Las organizaciones agrarias señalan que los costes que pagan los agricultores ya reflejan las subidas, aunque el combustible utilizado proviene de crudo adquirido antes del inicio de la guerra. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) subraya que este aumento llega “en mal momento”, justo cuando el consumo de gasóleo agrícola repunta por la siembra de cultivos de primavera.

Entre las medidas propuestas para amortiguar el golpe económico destacan la aplicación de un IVA reducido del 10% en bienes y servicios agrícolas, bonificaciones fiscales, rebajas en el IBI rústico y ayudas directas a los productores. Estas recomendaciones buscan aliviar la presión que sufren los agricultores, a la espera de que se estabilicen los mercados internacionales y los costes de producción.

*Con información de agencias

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