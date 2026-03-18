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La defensa aérea alemana que ha derribado “100 drones en un fin de semana” en Oriente Medio

El sistema de Rheinmetall detona en pleno vuelo y elimina la necesidad de una puntería exacta

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Sistema antidrones Skyranger (Rheinmetall)
Sistema antidrones Skyranger (Rheinmetall)

Los sistemas de defensa aérea de Rheinmetall están jugando un papel clave en el conflicto de Oriente Medio, según presumió la empresa en su conferencia anual. La tecnología alemana es una de las referencias en la protección de espacios aéreos, especialmente frente al uso masivo de vehículos no tripulados en el conflicto actual con Irán.

El director ejecutivo, Armin Papperger, destacó la eficacia de los modelos Oerlikon y Millennium, así como del cañón revólver Oerlikon de 30 mm, que compone el núcleo del sistema Skyranger, en la neutralización de aeronaves hostiles. El director llegó a asegurar en su discurso que estos han sido capaces de derribar “100 drones en un fin de semana” en las últimas semanas en Oriente Medio.

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Operaciones y eficacia contra drones iraníes

Durante las primeras 72 horas del conflicto, las fuerzas occidentales desplegadas en la región se vieron obligadas a utilizar sistemas de defensa aérea de alto coste, disparando misiles valorados en hasta cuatro mil millones de dólares. En contraste, los sistemas de Rheinmetall han reducido drásticamente el gasto necesario para neutralizar amenazas.

Cada disparo de sus cañones supone un desembolso de alrededor de 1.000 dólares, y la destrucción de un dron puede conseguirse con cinco disparos, situando el coste total en torno a los 5.000 dólares por objetivo. Según Papperger, estos sistemas se han convertido en una herramienta clave para responder a la proliferación de drones iraníes, cuyo precio oscila entre los 20.000 y los 50.000 dólares, permitiendo proteger infraestructuras y tropas aliadas sin agotar los recursos disponibles.

La munición de explosión aérea programable empleada en los cañones Oerlikon y Millennium se ha mostrado especialmente efectiva en la guerra actual. Al detonar en pleno vuelo incrementa las probabilidades de impacto y elimina la necesidad de una puntería exacta. Esta tecnología resulta fundamental para hacer frente a ataques coordinados y enjambres de drones, una táctica cada vez más frecuente.

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Demanda internacional y relevancia en el conflicto

El éxito operativo de los sistemas Rheinmetall en Oriente Medio ha generado una fuerte demanda internacional. Según declaraciones del propio Papperger, durante el fin de semana en el que se registraron los 100 derribos, la empresa recibió solicitudes de información de múltiples países interesados en incorporar estos sistemas a sus arsenales, aunque no se especificaron los nombres de los clientes.

El cañón revólver Oerlikon de 30 mm, que puede alcanzar blancos a tres kilómetros con una cadencia de 1.250 disparos por minuto, y la versión de 35 mm, con un alcance superior a los cuatro kilómetros, han sido los protagonistas de estas operaciones. La nube de fragmentación que generan estos cañones crea una barrera aérea difícil de atravesar para los drones, bloqueando los ataques y protegiendo posiciones aliadas en una zona de conflicto de alta volatilidad.

El uso extendido de estos sistemas evidencia el cambio en las dinámicas de la guerra moderna, donde la defensa contra drones se ha convertido en una prioridad y la eficiencia económica es determinante para la sostenibilidad de las operaciones militares a gran escala. La empresa alemana ha encontrado una doble vía de crecimiento.

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