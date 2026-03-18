España

García-Gallardo critica la “deriva” de Vox: “Yo perdí la confianza en Abascal cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo en la cuenta de su mujer”

El ex vicepresidente de Castilla y León ha concedido una entrevista al periódico El Mundo para criticar la “deriva” que está llevando Vox desde su salida

Guardar
El exvicepresidente de la Junta
El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Alberto Ruiz - Europa Press)

El ex vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha concedido una entrevista en el periódico El Mundo, en la que ha lanzado duras críticas a su antiguo partido y su dirección, apuntando directamente a Santiago Abascal, con acusaciones directas sobre los ingresos que obtiene. También ha hecho una valoración de las últimas elecciones de Castilla y León considerando el resultado del partido “muy por debajo de las expectativas”.

García-Gallardo denuncia una “deriva” interna en el partido y asegura que existe una “guerra sucia” contra quienes discrepan. A su juicio, Vox se ha convertido en una organización “bunkerizada” en torno a Abascal, a quien describe como un líder “secuestrado” por su núcleo de asesores. “En teoría son meros proveedores, pero son quienes de verdad mandan en Vox”, afirma en referencia a personas del entorno del presidente del partido.

Sin embargo, en la entrevista la acusación más grave llega cuando responde a la razón por la que perdió la confianza en su antiguo líder: “Yo perdí la confianza en Abascal pocos días antes de mi dimisión, cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer”. Según sostiene, se trataría de pagos por supuestos servicios de consultoría valorados en unos 60.000 euros, sobre los que reclama explicaciones.

En esa misma línea, el exdirigente apunta a la existencia de una red de intereses económicos en torno al partido. Denuncia que “hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas” y habla de una “galaxia de sociedades mercantiles” vinculadas a familias cercanas a la dirección que, según él, “está detrayendo y parasitando los recursos económicos de Vox”.

Unos resultados “muy por debajo de las expectativas”

Más allá de las acusaciones económicas, García-Gallardo traza un diagnóstico político preocupante para su antigua formación. Considera que los resultados electorales recientes han quedado “muy por debajo de las expectativas” y critica la estrategia de pactos con el Partido Popular, que califica de incoherente. “Vox nació para ser una verdadera alternativa, no para ser la muleta del PP”, sostiene.

Los candidatos de los principales partidos, Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez Mínguez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox), valoran los resultados de las elecciones autonómicas en Castilla y León.

También alerta de una pérdida de apoyo en áreas urbanas y de la falta de implantación territorial en comunidades como Galicia, País Vasco o Navarra. En su opinión, el partido ha renunciado a competir de forma real por el poder, a diferencia de otras formaciones europeas como Fratelli d’Italia.

El ex vicepresidente denuncia además falta de democracia interna y critica la salida o marginación de figuras relevantes dentro del partido, como Javier Ortega Smith o Iván Espinosa de los Monteros, lo que, a su juicio, ha convertido a Vox en “un partido mutilado”. “Lo que hace grande a un partido es la pluralidad de carismas”, defiende.

En este contexto, reclama la convocatoria de un congreso extraordinario que permita redefinir el rumbo de la formación. Aunque no confirma su participación en un proyecto alternativo, admite que existe un creciente malestar entre afiliados y cuadros del partido: “Si Vox deja de ser útil, alguien tendrá que pensar en una nueva etapa”.

García-Gallardo concluye con una crítica global al modelo actual del partido, al que acusa de haber priorizado intereses particulares frente al proyecto político: Vox, dice, corre el riesgo de convertirse en “una herramienta al servicio del interés económico de unos pocos”, alejándose de la función que, en su opinión, debería cumplir: “servir al conjunto de los españoles”.

Temas Relacionados

VoxJuan García-GallardoCastilla y LeónCorrupciónPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La guerra en Oriente Medio genera sobrecostes de 100 millones de euros para agricultores y ganaderos

El impacto diario en el sector agrario oscila entre los 2,4 y 5,8 millones de euros tras un encarecimiento del 28% en el gasóleo y el 40% en los fertilizantes, según los primeros informes de Asaja

La guerra en Oriente Medio

El sueldo no lo es todo para la Generación Z: uno de cada cuatro jóvenes cambiaría de empresa por el ambiente laboral

Casi dos de cada tres jóvenes ya trabajan en entornos laborales flexibles, el porcentaje más alto entre todas las generaciones, indica un estudio de Edenred

El sueldo no lo es

La mudanza con polémica del expríncipe Andrés: las excentricidades que siguen poniendo en jaque a la Casa Real

Entre cuadros de valor incalculable, manías sorprendentes y un séquito cada vez más reducido, el polémico hijo de Isabel II afronta su nueva vida sin renunciar del todo a su pasado

La mudanza con polémica del

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex

El Gobierno quiere reactivar el producto de ahorro del PP que permite invertir 5.000 euros sin pagar impuestos

El Ministerio de Economía estudia relanzar los Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP), un producto con destacadas ventajas fiscales, para incentivar el ahorro y canalizarlo hacia Europa

El Gobierno quiere reactivar el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los funcionarios de prisiones incautan

Los funcionarios de prisiones incautan más de seis teléfonos móviles al día dentro de las cárceles: “Generan un mercado negro que provoca conflictos”

Las consecuencias legales de copiar en el examen de conducir: la DGT pone multas de hasta 500 euros

La DGT cambia el reglamento para las autocaravanas y campers: normas para aparcar, plazos para la ITV y nueva señal

La Guardia Civil investiga a un padre y un hijo por ofertar una vivienda turística en Sierra Nevada que no existía: tras el pago de la señal, desaparecían

Declarada nula la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid por no ajustarse al ordenamiento jurídico

ECONOMÍA

La guerra en Oriente Medio

La guerra en Oriente Medio genera sobrecostes de 100 millones de euros para agricultores y ganaderos

El Gobierno quiere reactivar el producto de ahorro del PP que permite invertir 5.000 euros sin pagar impuestos

David Jiménez, economista y abogado experto en herencias: “Esto es lo que pasa si no haces testamento”

Un jubilado alquila el salón de su casa para eventos privados para poder tener dinero extra

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 18 de marzo

DEPORTES

Las palabras del Arbeloa tras

Las palabras del Arbeloa tras la victoria del Real Madrid ante el Manchester City: “Si quieres ser campeón de Europa, tienes que ganar a los mejores”

El motivo por el que Courtois tuvo que ser sustituido en el descanso y entró Lunin para ocupar su puesto

El Real Madrid sella su billete para cuartos de final de Champions tras imponerse a un Manchester City en desventaja

Marruecos es declarado campeón de África por la CAF tras la retirada de Senegal en la final

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions