García-Gallardo critica la “deriva” de Vox: “Yo perdí la confianza en Abascal cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo en la cuenta de su mujer”

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Alberto Ruiz - Europa Press)

El ex vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha concedido una entrevista en el periódico El Mundo, en la que ha lanzado duras críticas a su antiguo partido y su dirección, apuntando directamente a Santiago Abascal, con acusaciones directas sobre los ingresos que obtiene. También ha hecho una valoración de las últimas elecciones de Castilla y León considerando el resultado del partido “muy por debajo de las expectativas”.

García-Gallardo denuncia una “deriva” interna en el partido y asegura que existe una “guerra sucia” contra quienes discrepan. A su juicio, Vox se ha convertido en una organización “bunkerizada” en torno a Abascal, a quien describe como un líder “secuestrado” por su núcleo de asesores. “En teoría son meros proveedores, pero son quienes de verdad mandan en Vox”, afirma en referencia a personas del entorno del presidente del partido.

Sin embargo, en la entrevista la acusación más grave llega cuando responde a la razón por la que perdió la confianza en su antiguo líder: “Yo perdí la confianza en Abascal pocos días antes de mi dimisión, cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer”. Según sostiene, se trataría de pagos por supuestos servicios de consultoría valorados en unos 60.000 euros, sobre los que reclama explicaciones.

En esa misma línea, el exdirigente apunta a la existencia de una red de intereses económicos en torno al partido. Denuncia que “hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas” y habla de una “galaxia de sociedades mercantiles” vinculadas a familias cercanas a la dirección que, según él, “está detrayendo y parasitando los recursos económicos de Vox”.

Unos resultados “muy por debajo de las expectativas”

Más allá de las acusaciones económicas, García-Gallardo traza un diagnóstico político preocupante para su antigua formación. Considera que los resultados electorales recientes han quedado “muy por debajo de las expectativas” y critica la estrategia de pactos con el Partido Popular, que califica de incoherente. “Vox nació para ser una verdadera alternativa, no para ser la muleta del PP”, sostiene.

Los candidatos de los principales partidos, Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez Mínguez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox), valoran los resultados de las elecciones autonómicas en Castilla y León.

También alerta de una pérdida de apoyo en áreas urbanas y de la falta de implantación territorial en comunidades como Galicia, País Vasco o Navarra. En su opinión, el partido ha renunciado a competir de forma real por el poder, a diferencia de otras formaciones europeas como Fratelli d’Italia.

El ex vicepresidente denuncia además falta de democracia interna y critica la salida o marginación de figuras relevantes dentro del partido, como Javier Ortega Smith o Iván Espinosa de los Monteros, lo que, a su juicio, ha convertido a Vox en “un partido mutilado”. “Lo que hace grande a un partido es la pluralidad de carismas”, defiende.

En este contexto, reclama la convocatoria de un congreso extraordinario que permita redefinir el rumbo de la formación. Aunque no confirma su participación en un proyecto alternativo, admite que existe un creciente malestar entre afiliados y cuadros del partido: “Si Vox deja de ser útil, alguien tendrá que pensar en una nueva etapa”.

García-Gallardo concluye con una crítica global al modelo actual del partido, al que acusa de haber priorizado intereses particulares frente al proyecto político: Vox, dice, corre el riesgo de convertirse en “una herramienta al servicio del interés económico de unos pocos”, alejándose de la función que, en su opinión, debería cumplir: “servir al conjunto de los españoles”.