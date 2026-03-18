El Gobierno quiere reactivar el producto de ahorro del PP que permite invertir 5.000 euros sin pagar impuestos

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha propuesto crear dos regímenes de costes para los préstamos al consumo, limitando los tipos de interés aplicados a estos créditos, así como eliminar los microcréditos con plazos de reembolso inferiores a tres meses. (Europa Press/La Moncloa)

El Gobierno prepara el relanzamiento de un instrumento financiero creado hace más de una década para fomentar el ahorro entre particulares con ventajas fiscales. Se trata de los Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo o SIALP, un producto poco utilizado hasta ahora, pero que el Ministerio de Economía quiere recuperar dentro de una estrategia más amplia para movilizar el ahorro de los hogares hacia la inversión productiva en Europa.

El departamento que dirige Carlos Cuerpo estudia dar un nuevo impulso a esta herramienta, diseñada en 2014 durante la etapa de Cristóbal Montoro al frente de Hacienda, según informó Cinco Días. La intención es aprovechar esta figura ya existente para canalizar parte del dinero que los ciudadanos mantienen inmovilizado en cuentas y depósitos hacia proyectos empresariales, en línea con las iniciativas europeas de financiación.

Los SIALP son productos pensados para el ahorro a largo plazo que combinan características de los seguros y de otros instrumentos de inversión. Su principal atractivo, sin embargo, radica en su tratamiento fiscal. Estas herramientas financieras permiten realizar aportaciones de hasta 5.000 euros al año y, siempre que el dinero se mantenga invertido durante al menos cinco años, los rendimientos generados quedan exentos de tributación en el IRPF. En caso de rescate anticipado, se pierde esa ventaja y las ganancias pasan a tributar como rendimientos del capital mobiliario.

Un producto seguro pero con baja rentabilidad

Además, estos productos suelen ofrecer una elevada seguridad: por ley deben garantizar al menos el 85% del capital invertido, aunque en muchos casos las entidades aseguran hasta el 100%, lo que los convierte en una opción especialmente atractiva para perfiles conservadores. Así, el principal atractivo de los SIALP es su ventaja fiscal, unida a la protección del capital, lo que los sitúa como una alternativa interesante para quienes priorizan la estabilidad frente al riesgo.

El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, gesticula el día de una reunión de ministros de Finanzas del Eurogrupo en Bruselas, Bélgica. 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Yves Herman

Sin embargo, estas mismas características han sido, en parte, su mayor debilidad. La necesidad de garantizar el capital ha llevado históricamente a que las inversiones se concentren en activos de bajo riesgo, como deuda a corto plazo, lo que ha limitado considerablemente su rentabilidad. En muchos casos, los rendimientos ofrecidos apenas han logrado compensar el efecto de la inflación. Este factor, junto con una escasa promoción por parte de las entidades financieras, explica que el producto nunca haya llegado a despegar del todo.

Movilizar el ahorro hacia Europa

El renovado interés del Gobierno por este instrumento no responde únicamente a su utilidad para el pequeño ahorrador, sino a una estrategia económica de mayor alcance. La iniciativa se enmarca en el desarrollo de la etiqueta “Finance Europe”, impulsada por varios países comunitarios, que busca canalizar recursos privados hacia sectores estratégicos. Entre sus requisitos figura que una parte significativa de la inversión se destine a activos europeos y que se mantenga durante un periodo mínimo de cinco años.

En este contexto, los SIALP se presentan como una herramienta ya existente que podría adaptarse rápidamente a estos criterios, evitando la necesidad de crear nuevos instrumentos desde cero. Para que los SIALP encajen en este nuevo enfoque, el Ejecutivo plantea introducir algunas modificaciones en su regulación, según recoge Cinco Días. Entre ellas, destaca la posibilidad de reducir o incluso eliminar la garantía de capital, lo que permitiría aumentar la exposición a activos con mayor potencial de rentabilidad, como la renta variable.

Este cambio supondría un giro relevante en la naturaleza del producto: de un instrumento centrado en la seguridad a otro con mayor capacidad de generar rendimientos, aunque también con más riesgo. Además, el sector financiero presiona para elevar el límite anual de aportación, actualmente fijado en 5.000 euros, con el objetivo de aumentar su atractivo y capacidad de captar ahorro.