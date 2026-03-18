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Calcificaciones en el hombro: qué es, cómo te afecta y cuándo se puede pedir la incapacidad permanente

En algunos empleos, esta dolencia puede ser limitante o incluso incapacitante

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Las calcificaciones en el hombro
Las calcificaciones en el hombro pueden ser incapacitantes en el desempeño laboral. (Freepik)

El dolor en el hombro que no desaparece, la dificultad para levantar el brazo o la sensación de rigidez constante pueden tener detrás una causa poco conocida pero relativamente frecuente: las calcificaciones en el hombro. Esta afección, también llamada tendinitis calcificante, se produce cuando se acumulan depósitos de calcio en los tendones del manguito rotador, generando inflamación, dolor intenso y limitaciones funcionales que afectan directamente a la vida cotidiana de quien la padece.

Aunque su origen exacto no siempre está claro, los especialistas coinciden en que puede deberse a un proceso degenerativo del tendón o a una respuesta anómala del organismo. Es más habitual en personas de entre 30 y 60 años y puede aparecer sin una causa aparente, aunque ciertos factores como movimientos repetitivos o sobrecarga en el hombro pueden influir. El problema es que, en muchos casos, el dolor aparece de forma repentina y puede llegar a ser incapacitante, especialmente en las fases más agudas.

El impacto de esta patología va más allá del dolor físico. Actividades cotidianas como vestirse, peinarse o incluso dormir pueden volverse extremadamente difíciles. En los casos más graves, la movilidad del brazo se reduce de forma considerable, afectando tanto a la vida personal como profesional. Sin embargo, no todos los pacientes reciben la misma identificación de su situación, especialmente en el ámbito laboral.

El tribunal médico hará preguntas
El tribunal médico hará preguntas al solicitante para comprobar cómo su enfermedad le afecta en su desempeño laboral. (Freepik)

Incapacidad permanente por calcificaciones en el hombro

Aquí entra en juego una cuestión clave: el reconocimiento de una incapacidad permanente. “¿Te duele el hombro, no puedes levantar el brazo y aun así te dicen que puedes seguir trabajando? Cuidado, porque esto le pasa a muchísima gente con calcificación en el hombro y acaban aguantando más de lo que deberían”, señala el abogado Víctor Arpa (@abogadovictorarpa en TikTok). Su advertencia pone el foco en una realidad frecuente: el diagnóstico por sí solo no garantiza ningún tipo de prestación.

En este sentido, Arpa insiste en que “no te dan una incapacidad solo por tener el diagnóstico”. Según detalla, “lo que realmente importa es otra cosa: si el dolor es constante, si no puedes mover bien el brazo y, sobre todo, si tu trabajo te exige usarlo”. Es decir, el sistema de valoración no se centra únicamente en la enfermedad, sino en cómo esta limita la capacidad real de trabajar.

La diferencia entre profesiones resulta determinante. Tal y como señala el abogado, “no es lo mismo trabajar en una oficina que ser albañil, camarero o mecánico. Ahí una lesión así te puede dejar totalmente fuera del mercado”. En empleos que requieren esfuerzo físico o movimientos repetitivos del hombro, una calcificación puede convertirse en un obstáculo insalvable.

Qué es la incapacidad permanente: cómo pedir la pensión, que enfermedades otorgan la ayuda y cuánto dinero se cobra.

A pesar de ello, muchas solicitudes de incapacidad son rechazadas. Según Arpa, el error más común es que “la gente pide la incapacidad sin tener informes claros o sin haber agotado tratamientos. Y claro, el INSS lo va a denegar”. La falta de documentación médica sólida o de un historial clínico completo puede ser determinante en la resolución.

Por eso, la recomendación es clara a la hora de presentarse ante el tribunal médico: “Asegúrate de tener informes médicos actualizados, pruebas de imagen y que quede muy claro cómo te limita en tu trabajo real, porque la clave no es la enfermedad, es lo que ya no puedes hacer”.

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