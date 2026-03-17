Descubren una bacteria en el estómago que podría convertirse en el futuro del tratamiento para la enfermedad de Crohn

Muestra de un cultivo de bacterias (CSIC)

El hallazgo de una bacteria de la microbiota intestinal podría abrir nuevas vías para el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Investigadores de la Universidad de la Sorbona (Francia) han identificado que la Faecalibacterium prausnitzii podría redefinir el enfoque terapéutico de las enfermedades inflamatorias crónicas del intestino.

El estudio ha sido publicado en la revista Gastroenterology y ha puesto el foco en la notable disminución de esta bacteria en pacientes con enfermedad de Crohn, una condición caracterizada por una alteración del equilibrio del microbiota y una inflamación intestinal sostenida y dolorosa. Estudios recientes han demostrado que esta especie bacteriana desempeña un papel crucial en la protección de la salud intestinal: su presencia abundante está relacionada con un estado saludable y su ausencia se asocia de forma recurrente con enfermedades inflamatorias del intestino y ciertos tipos de cáncer.

La enfermedad de Crohn es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal crónica que provoca inflamación en el tracto digestivo. Según la Clínica Mayo, esta afección puede afectar cualquier parte del sistema digestivo, aunque es más común en el intestino delgado y el colon. Los síntomas frecuentes incluyen diarrea, dolor abdominal, cansancio extremo, sangrado rectal y pérdida de peso. No tiene cura definitiva, pero el tratamiento médico puede controlar la inflamación y síntomas.

Ahora, los científicos franceses han logrado evidenciar que, en modelos experimentales, la bacteria es capaz de aumentar la producción de interleucina-10 (IL-10), una citocina con potencial antiinflamatorio, y de fortalecer los mecanismos de defensa celular de la propia mucosa intestinal.

La interacción de la bacteria y el sistema inmunitario

Para avanzar en la comprensión de cómo Faecalibacterium prausnitzii interactúa con el sistema inmunitario humano, el equipo ha realizado experimentos con células inmunitarias extraídas de la sangre y la mucosa intestinal tanto de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales como de personas sanas. Estas células se han expuesto a la cepa EXL01 de la bacteria, a otras bacterias intestinales y a LPS, una molécula bacteriana de alto poder inflamatorio.

Según los datos recabados en el estudio, los efectos de Faecalibacterium prausnitzii han destacado frente al resto: ha inducido directamente en los monolitos humanos la producción de IL-10, desencadenando una respuesta antiinflamatoria significativamente superior y provocando, además, una reprogramación completa del metabolismo energético de estas células.

Colonia de bacteria

Cómo actúa la bacteria en el intestino

La investigación francesa sostiene que el microbiota intestinal cuenta con miles de millones de microorganismos que colaboran en la digestión, la nutrición de la mucosa y la regulación inmunitaria. En el caso de la enfermedad de Crohn, la pérdida de equilibrio en esta comunidad microbiana y el descenso de Faecalibacterium prausnitzii debilitan la capacidad del intestino para controlar la inflamación. Estudios anteriores ya habían relacionado su papel con la activación de mecanismos defensivos en la pared intestinal, como la autofagia, pero la reciente investigación revela una vía inédita basada en la reprogramación metabólica de los monolitos.

A raíz de estas evidencias, los investigadores defienden la posible utilización de esta bacteria como base de bioterapias vivas dirigidas no solo a las enfermedades inflamatorias intestinales, sino también a otros trastornos inflamatorios. La cepa EXL01 de Faecalibacterium prausnitzii se está desarrollando actualmente para tratamientos específicos de la inflamación intestinal y ya se ha valorado en ensayos con pacientes para evaluar su capacidad de mantener la remisión en la enfermedad de Crohn.