España

Descubren una bacteria en el estómago que podría convertirse en el futuro del tratamiento para la enfermedad de Crohn

La ausencia de esta bacteria se asocia con enfermedades inflamatorias del intestino y ciertos tipos de cáncer

Guardar
Muestra de un cultivo de
Muestra de un cultivo de bacterias (CSIC)

El hallazgo de una bacteria de la microbiota intestinal podría abrir nuevas vías para el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Investigadores de la Universidad de la Sorbona (Francia) han identificado que la Faecalibacterium prausnitzii podría redefinir el enfoque terapéutico de las enfermedades inflamatorias crónicas del intestino.

El estudio ha sido publicado en la revista Gastroenterology y ha puesto el foco en la notable disminución de esta bacteria en pacientes con enfermedad de Crohn, una condición caracterizada por una alteración del equilibrio del microbiota y una inflamación intestinal sostenida y dolorosa. Estudios recientes han demostrado que esta especie bacteriana desempeña un papel crucial en la protección de la salud intestinal: su presencia abundante está relacionada con un estado saludable y su ausencia se asocia de forma recurrente con enfermedades inflamatorias del intestino y ciertos tipos de cáncer.

La enfermedad de Crohn es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal crónica que provoca inflamación en el tracto digestivo. Según la Clínica Mayo, esta afección puede afectar cualquier parte del sistema digestivo, aunque es más común en el intestino delgado y el colon. Los síntomas frecuentes incluyen diarrea, dolor abdominal, cansancio extremo, sangrado rectal y pérdida de peso. No tiene cura definitiva, pero el tratamiento médico puede controlar la inflamación y síntomas.

Ahora, los científicos franceses han logrado evidenciar que, en modelos experimentales, la bacteria es capaz de aumentar la producción de interleucina-10 (IL-10), una citocina con potencial antiinflamatorio, y de fortalecer los mecanismos de defensa celular de la propia mucosa intestinal.

La interacción de la bacteria y el sistema inmunitario

Para avanzar en la comprensión de cómo Faecalibacterium prausnitzii interactúa con el sistema inmunitario humano, el equipo ha realizado experimentos con células inmunitarias extraídas de la sangre y la mucosa intestinal tanto de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales como de personas sanas. Estas células se han expuesto a la cepa EXL01 de la bacteria, a otras bacterias intestinales y a LPS, una molécula bacteriana de alto poder inflamatorio.

Según los datos recabados en el estudio, los efectos de Faecalibacterium prausnitzii han destacado frente al resto: ha inducido directamente en los monolitos humanos la producción de IL-10, desencadenando una respuesta antiinflamatoria significativamente superior y provocando, además, una reprogramación completa del metabolismo energético de estas células.

Colonia de bacteria

Cómo actúa la bacteria en el intestino

La investigación francesa sostiene que el microbiota intestinal cuenta con miles de millones de microorganismos que colaboran en la digestión, la nutrición de la mucosa y la regulación inmunitaria. En el caso de la enfermedad de Crohn, la pérdida de equilibrio en esta comunidad microbiana y el descenso de Faecalibacterium prausnitzii debilitan la capacidad del intestino para controlar la inflamación. Estudios anteriores ya habían relacionado su papel con la activación de mecanismos defensivos en la pared intestinal, como la autofagia, pero la reciente investigación revela una vía inédita basada en la reprogramación metabólica de los monolitos.

A raíz de estas evidencias, los investigadores defienden la posible utilización de esta bacteria como base de bioterapias vivas dirigidas no solo a las enfermedades inflamatorias intestinales, sino también a otros trastornos inflamatorios. La cepa EXL01 de Faecalibacterium prausnitzii se está desarrollando actualmente para tratamientos específicos de la inflamación intestinal y ya se ha valorado en ensayos con pacientes para evaluar su capacidad de mantener la remisión en la enfermedad de Crohn.

Temas Relacionados

Enfermedad de CrohnEnfermedades GastrointestinalesEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Emigró a Suiza por amor y ahora enseña alemán a los españoles que sueñan con hacerse ricos: “No es tan fácil conseguir trabajo como se dice”

Andrea García habla con ‘Infobae’ sobre su experiencia en Zúrich y el reto de aprender alemán desde el extranjero

Emigró a Suiza por amor

El Gobierno de Ayuso intenta por segunda vez que la Inteligencia Artificial transcriba la conversación entre 5.400 médicos de familia y sus pacientes

La Comunidad de Madrid licita otra vez un contrato para intentar que la IA ayude a los médicos de familia y pediatras. Del primero tuvo que desistir. Sanidad confía que así los facultativos “ganarán tiempo” para atender a los usuarios

El Gobierno de Ayuso intenta

Crecen las estafas para “sacar dinero” a los migrantes ante una regularización pendiente de publicarse en el BOE: “Cobran por leerles simples borradores”

Desde Regularización Ya recomiendan a los migrantes en situación administrativa irregular que esperen a que se apruebe el texto definitivo antes de iniciar gestiones o pagos

Crecen las estafas para “sacar

Pilar Rubio cumple 48 años: así es su rutina de ejercicios y alimentación para mantener un cuerpo joven y sano

La presentadora cumple este 17 de marzo 48 años, en uno de los momentos de más estabilidad de su carrera

Pilar Rubio cumple 48 años:

El alquiler empieza a bajar en las capitales: “Muestra signos de techo porque la capacidad económica de los inquilinos está al límite”

Las rentas siguen en máximos históricos, pero el ritmo de subida se desacelera y ya se registran caídas de hasta el 12,7 % en ciudades como Tarragona, del 7.8% en Pamplona o del 7,5% en San Sebastián, entre otras

El alquiler empieza a bajar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Ayuso intenta

El Gobierno de Ayuso intenta por segunda vez que la Inteligencia Artificial transcriba la conversación entre 5.400 médicos de familia y sus pacientes

Ni Vox toca techo ni el PSOE estaba muerto: los errores de cálculo sobre Castilla y León lanzan un mensaje sobre Andalucía

La falla ganadora este 2026: Juan Roig (Mercadona) como mecenas y 260.000 euros de inversión

La vía de tren de Adamuz pudo romperse hasta 22 horas antes del descarrilamiento que provocó el accidente ferroviario

Pedro Sánchez sostiene que el ‘Brexit’ fue “un error” y pide a los británicos reflexionar sobre su relación con la UE

ECONOMÍA

El alquiler empieza a bajar

El alquiler empieza a bajar en las capitales: “Muestra signos de techo porque la capacidad económica de los inquilinos está al límite”

Le ingresaron 8,7 millones por error y llamó al banco para devolverlos: “Es el mayor arrepentimiento de mi vida”

En qué casos no debes hacer la declaración de la Renta en 2026

El Gobierno quiere ganar poder en Naciones Unidas y propondrá al ministro de agricultora, Luis Planas, como director de la FAO

Virginia López, abogada: “Los jóvenes son el grupo con más bajas por salud mental”

DEPORTES

El duro camino de Carlos

El duro camino de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami: así queda el cuadro

Las claves del nuevo trono de Joan Laporta en el FC Barcelona: del ‘fair play’ financiero a las obras del Camp Nou o la reconciliación con Messi

La polémica entre Cesc Fábregas y el entrenador de la Roma: “No ha sido un gesto deportivo”

Egipto acepta la invitación de España para jugar en marzo tras la suspensión de la Finalissima

Isidro Leyva, el rey sin corona de la pértiga española: “Me sentí campeón, pero realmente no aparezco en ningún lado”