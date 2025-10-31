España

Los cinco radares que más multas ponen en España: una comunidad ha puesto ya más de 1 millón de multas

Según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en 2024 los radares de la DGT formularon cerca de 10.000 denuncias diarias

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Radar de control de tráfico.
Radar de control de tráfico. (GettyImages)

Las infracciones son comunes a diario en las carreteras: ya sea por descuidos o por imprudencias, los conductores suelen estar expuestos a menudo a posibles sanciones y prácticas irregulares.

Algunas de las más frecuentes en las carreteras españolas son el uso del móvil, ir sin cinturón, o sobrepasar los límites de velocidad, una de las que más preocupa a los usuarios. Durante el año 2024, los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) formularon 3.440.655 de denuncias por exceso de velocidad. Según revela un estudio realizado por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), este dato supone un aumento del 4% respecto al año anterior.

Por número de denuncias, el informe de AEA señala que “Andalucía sigue liderando el ranking de las comunidades autónomas con los radares más activos”, con 959.592 denuncias, lo que representa el 27,8% del total de España.

Le sigue Castilla y León, aunque no de cerca, ya que tiene casi la mitad, con 413.343 denuncias (12%). En la lista aparecen después la Comunidad Valenciana, con 366.360 (10,6%) y Castilla-La Mancha, con 310.795 (9%).

Los 5 que más multas ponen

En el informe de AEA también se destacan en un apartado los radares de la DGT que más actividad tienen, es decir, los que más denuncias formularon en 2024 a los conductores que excedieron los límites de velocidad.

Cuadro con las sanciones por
Cuadro con las sanciones por exceso de velocidad. (DGT)

El que más denuncias puso fue el situado en el Km. 20 de la M-40 en Madrid. Este radar sigue ostentando el récord de denuncias con 74.873, aunque ha reducido su actividad un 36% respecto al año anterior.

Por el contrario, AEA menciona el ritmo sancionador que mantienen otros radares situados en España. El segundo en esta lista está situado en el Km. 968 de la A-7 en Málaga con 67.502 denuncias. Cerrando el último escalon del podio se encuentra el radar del Km. 127 de la A-15, en Navarra, con un número de 60.878 sanciones en el año pasado.

En cuarta y quinta posición vuelven a aparecer los de Andalucía, más concretamente en el Km. 74 de la A-381 en Cádiz, con 54.835 denuncias y en el Km. 128 de la A-45 en Málaga con 49.378 multas. Todos estos radares detectan cada año a más conductores que sobrepasan los límites permitidos en la carretera.

Objetivo de la DGT

La AEA destaca en el informe que, de los más de 1.000 radares que tiene desplegados la DGT en España, únicamente los 50 que más multas ponen han contabilizado más del 30% del total de denuncias formuladas en todo el país. En concreto, formularon 1.156.954 denuncias.

Desde esta misma organización, su presidente, Mario Arnaldo considera que “la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación”.

Qué es el 'radar de famosos' y por qué recibe ese nombre

Según la ‘Radiografía de las multas de tráfico en España 2024’, la DGT recaudó una cifra récord el pasado año, 539.985.552 euros, la más alta de los últimos diez años. Además, la mayoría de denuncias se formula en autopistas y autovías, y no en las carreteras secundarias, donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas.

