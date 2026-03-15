España

La Guardia Civil detiene a un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja en Pedreña (Cantabria)

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 12 en 2026 y a 1.355 desde que empezaron los registros en 2003

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Un agente de la Guardia
Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial en una imagen de recurso. (Guardia Civil)

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años, según informa EFE. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género, que habría tenido lugar el sábado.

Según informa este domingo la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron ayer el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio. La autopsia realizada este domingo indica que el fallecimiento de la mujer se trataría de un hecho violento, por lo que la Guardia Civil ha procedido a la detención de su pareja como presunto autor del crimen.

No constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido, de nacionalidad española, tiene antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres. Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

11 feminicidios en menos de tres meses

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 12 en 2026 y a 1.355 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar los datos.

Servicios de ayuda para las mujeres que sufren maltrato

Las mujeres que sufren la violencia de género no están solas. El Ministerio de Igualdad recuerda que las víctimas pueden pedir ayuda en el teléfono 016, a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. “Es un deber de toda la sociedad reaccionar”, insiste Igualdad.

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