El Gobierno aprueba este martes un límite del 35% a la publicidad institucional en los medios

Publicidad institucional en la estación de metro de Callao, en Madrid. (Helena Margarit Cortadellas)

El Consejo de Ministros aprobará este martes la limitación de la publicidad institucional en los medios de comunicación al 35%, según han avanzado a la agencia EFE fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. La iniciativa forma parte del anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, una de las 31 reformas incluidas en el Plan de Acción por la Democracia promovido por el Gobierno en septiembre de 2024.

El objetivo es garantizar que la ciudadanía conozca la cantidad de dinero que destinan la administración general del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos a campañas publicitarias financiadas con fondos públicos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, avanzó esta noticia en una entrevista en la Cadena Ser el pasado 1 de julio de 2024, en la que incidió en aquellos medios digitales dependientes exclusivamente de fondos estatales carentes de audiencia real.

“Lo que sucede es que hay medios de comunicación que solo tienen recursos públicos, no tienen lectores y, por tanto, eso pone en grave riesgo la independencia de esos medios de comunicación, que devienen algunos de ellos en pseudomedios de comunicación digital”, explicó.

La futura ley responde a una reciente obligación europea, establecida tras la entrada en vigor de la ley de Libertad de los Medio de Comunicación el 8 de agosto, que requiere a los veintisiete Estados miembros revelar tanto la titularidad de los medios como las fuentes de financiación pública o de publicidad institucional.

Noticia con información de EFE