España

El Gobierno aprueba este martes un límite del 35% a la publicidad institucional en los medios

La normativa pretende que se conozca cuánto dinero invierten en publicidad tanto la administración general del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos

Guardar
Publicidad institucional en la estación
Publicidad institucional en la estación de metro de Callao, en Madrid. (Helena Margarit Cortadellas)

El Consejo de Ministros aprobará este martes la limitación de la publicidad institucional en los medios de comunicación al 35%, según han avanzado a la agencia EFE fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. La iniciativa forma parte del anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, una de las 31 reformas incluidas en el Plan de Acción por la Democracia promovido por el Gobierno en septiembre de 2024.

El objetivo es garantizar que la ciudadanía conozca la cantidad de dinero que destinan la administración general del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos a campañas publicitarias financiadas con fondos públicos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, avanzó esta noticia en una entrevista en la Cadena Ser el pasado 1 de julio de 2024, en la que incidió en aquellos medios digitales dependientes exclusivamente de fondos estatales carentes de audiencia real.

“Lo que sucede es que hay medios de comunicación que solo tienen recursos públicos, no tienen lectores y, por tanto, eso pone en grave riesgo la independencia de esos medios de comunicación, que devienen algunos de ellos en pseudomedios de comunicación digital”, explicó.

La futura ley responde a una reciente obligación europea, establecida tras la entrada en vigor de la ley de Libertad de los Medio de Comunicación el 8 de agosto, que requiere a los veintisiete Estados miembros revelar tanto la titularidad de los medios como las fuentes de financiación pública o de publicidad institucional.

Noticia con información de EFE

Temas Relacionados

Pedro SanchezGobierno de EspanaEspaña NoticiaspublicidadEspaña-Nacional

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del

Las infecciones de la madre durante el embarazo podrían aumentar el riesgo de conductas suicidas en sus hijos, según un estudio

Las inflamaciones provocadas por bacterias o virus pueden tener un impacto durante las fases críticas del desarrollo cerebral

Las infecciones de la madre

La oruga procesionaria empieza a bajar del pino: por qué es tan peligrosa y qué hacer si se entra en contacto con ella

Este insecto provoca urticaria en humanos y puede ser mortal para las mascotas

La oruga procesionaria empieza a

El lado más íntimo de Juan José Millás: su refugio madrileño en Alameda de Osuna a la tranquilidad de su hogar en Asturias

El escritor ha labrado una vida de éxitos reflejada en sus numerosas propiedades

El lado más íntimo de

Avance de ‘La Promesa’ del 23 al 27 de febrero: Leocadia deja al descubierto el engaño de Jacobo

La serie diaria de TVE afronta una semana decisiva marcada por tensiones familiares, confidencias inesperadas y una revelación que sacude los cimientos del palacio

Avance de ‘La Promesa’ del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a nueve años de

Condenan a nueve años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hermana de tres años en Las Palmas de Gran Canaria

Pedro Sánchez desclasificará los documentos secretos del 23F: “La memoria no puede estar bajo llave”

Niegan la incapacidad permanente total a una conductora de autobús que sufre de halo nocturno y sensación de moscas volantes tras una operación de cataratas

Prosfygika, una enorme comunidad okupa autogestionada desde hace casi dos décadas en Atenas, se enfrenta al desalojo: 400 personas pueden quedarse sin hogar

Pedro Sánchez busca convertir Castilla y León, donde el PSOE no gobierna desde 1987, en el trampolín para dar la batalla final en las generales

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Todas las tecnologías de la historia, cuando se han implementado, han destruido puestos de trabajo”

Los amantes del ladrillo vuelven a las oficinas: se convierten en imán del capital inmobiliario al subir un 38% la inversión en ellas

Un trabajador se sale de la carretera con la furgoneta de la empresa y da positivo por alcohol, pero gana el juicio tras su despido: debe ser recontratado o recibir 11.000 euros

El tribunal rechaza la petición de un padre de Valencia para extinguir la pensión de alimentos a su hija mayor y rebajar la del hijo menor

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones