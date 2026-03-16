El ataque a la base italiana en Kuwait destroza un dron “indispensable” para la misión en Oriente Medio: “Solo teníamos seis”

Lanzamiento desde un dron Predator B (Reaper) de EEUU de un misil Hellfire (USAASC)

Un refugio que albergaba un centro italiano de control de drones ha quedado completamente destruido tras un ataque contra la base aérea de Alí al Salem, en Kuwait, donde operan conjuntamente contingentes militares de Italia y Estados Unidos. El impacto de un proyectil contra las instalaciones inutilizó un dron, un modelo Reaper utilizado por la Fuerza Aérea italiana en misiones de vigilancia e inteligencia en la región.

Las autoridades italianas ha confirmado el ataque y han subrayado que no se han registrado víctimas entre el personal desplegado. “Esta mañana la base Alí al Salem de Kuwait, que acoge estadounidenses e italianos, ha sido atacada con un dron de ataque que impactó en un refugio con un centro de control de aparatos aéreos de control remoto (RPAS) italiano y que ha sido destruido”, ha explicado el jefe del Estado Mayor de la Defensa italiano, el general Luciano Portolano.

El militar ha indicado que contactó de inmediato con el comandante del contingente italiano destacado en la base, el coronel Marco Mangini, para conocer la situación sobre el terreno. Según ha trasladado posteriormente, “todo el personal está a salvo y no hay heridos”. El incidente ha sido comunicado también al Gobierno italiano.

La instalación de Alí al Salem acoge personal militar italiano dentro de las operaciones internacionales en Oriente Medio. En los últimos días, además, el contingente desplegado en la base había sido reducido como medida de precaución tras el inicio, el pasado 28 de febrero, de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, manteniéndose únicamente el personal imprescindible para garantizar las funciones básicas de la misión.

El dron destruido formaba parte de los medios desplegados para apoyar estas operaciones y era considerado un recurso clave para las tareas de vigilancia. Según el Ministerio de Defensa italiano, el aparato afectado por el ataque era “un bien esencial para las actividades que estaba en la base para garantizar la continuidad de las operaciones”.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha asegurado posteriormente que la seguridad del personal desplegado no se ha visto comprometida. “No hay riesgo ni problemas para nuestros militares”, ha señalado en declaraciones a la cadena Rete4. Tajani también ha subrayado el contexto regional del ataque, al señalar que “Kuwait es objetivo militar de Irán debido a la presencia de bases estadounidenses”. “No nos van a intimidar. Vamos a cumplir con nuestros compromisos internacionales”, ha añadido.

Foto de archivo. Un dron MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de EEUU. (REUTERS/Janis Laizans)

Un dron clave para la vigilancia en la región

El aparato destruido en la base kuwaití era un dron Reaper, evolución del conocido Predator B y uno de los sistemas no tripulados más avanzados utilizados por la Aeronáutica italiana. Se trata de un vehículo aéreo diseñado para misiones de vigilancia, reconocimiento y obtención de inteligencia durante largos periodos de tiempo.

La propia Fuerza Aérea italiana lo describía hace aproximadamente un año como un dispositivo “extremadamente ligero y silencioso”, capaz de observar objetivos a grandes distancias. Su capacidad de vigilancia le permite monitorizar movimientos y actividades en tierra desde varios kilómetros de distancia, lo que lo convierte en una herramienta habitual en operaciones militares y misiones de inteligencia.

Según ha explicado al HuffPost Italia Pietro Batacchi, director de la revista especializada Rivista Italiana Difesa, el Reaper destaca por sus prestaciones técnicas. “Se trata de un dron que garantiza altas prestaciones. Tiene un alcance de casi 1.000 kilómetros, una autonomía de 24 horas y un coste que ronda los 20 millones de euros si se incluyen también los sensores”, ha detallado. El experto ha subrayado que este tipo de aparatos se utilizan principalmente como plataforma de vigilancia. “Es un activo valioso en la recopilación de información, en este caso en clave anti-ISIS”, ha señalado.

La presencia de este dron en Kuwait respondía precisamente a la posición estratégica del país en la región. Desde esta base, el aparato apoyaba las misiones internacionales que colaboran con Irak en la lucha contra el Estado Islámico mediante labores de reconocimiento y vigilancia aérea. “Es un instrumento muy útil para la recogida de inteligencia y la vigilancia”, ha explicado Batacchi. “Con su potente radar puede ver todo lo que ocurre en tierra, por lo que servía de apoyo en las misiones que respaldan a Irak contra el Estado Islámico”, ha agregado.

Un sistema compuesto por tres elementos

El sistema Reaper no se limita únicamente al dron que vuela sobre el terreno. Según explica la Aeronáutica italiana, el sistema completo se compone de tres elementos principales.

El primero es el propio aparato aéreo, equipado con sensores y sistemas de observación. El segundo es la estación de control, desde la que los operadores dirigen el vuelo del dron. Gracias a una conexión por satélite, esta estación puede controlar el aparato incluso cuando se encuentra a cientos de kilómetros de distancia.

El tercer elemento es la estación operativa encargada de procesar y analizar los datos e imágenes captados por el dron. La información recopilada se transmite en tiempo real, lo que permite a los mandos militares disponer de una visión inmediata de lo que sucede sobre el terreno.

Las dimensiones del aparato contribuyen también a sus capacidades operativas. El Reaper cuenta con una envergadura cercana a los 20 metros y una longitud de aproximadamente 11 metros, lo que le permite transportar sensores avanzados y permanecer en vuelo durante largos periodos.

Italia dispone actualmente de un número reducido de estos drones. Según las informaciones disponibles, la Fuerza Aérea cuenta con seis unidades operativas, asignadas al 32º Stormo. En los próximos años esta cifra podría aumentar, ya que en 2024 se desbloqueó un acuerdo con Estados Unidos para la adquisición de otros seis aparatos adicionales.

Por el momento, sin embargo, la flota es limitada, lo que convierte la pérdida del dron en Kuwait en un contratiempo para las capacidades italianas en la zona. Según fuentes conocedoras del despliegue citadas por HuffPost Italia, el aparato destruido era el único destinado a esa misión concreta. Los demás se encuentran actualmente en Italia cuando no están desplegados en operaciones.

Incendio en la refinería Ras Tanura de Arabia Saudita tras un ataque con un dron iraní

La vulnerabilidad de la base de Alí al Salem ya había sido señalada por algunos analistas debido a su proximidad geográfica a Irán. Batacchi ha recordado que la instalación se encuentra dentro del alcance de drones y misiles de corto alcance iraníes, lo que la convierte en una posición especialmente expuesta en el actual contexto regional. En los últimos días, precisamente por esa exposición, el contingente italiano en la base había sido reducido de forma significativa. Actualmente permanecen allí 82 militares, frente a los 321 que había inicialmente, encargados de mantener las actividades esenciales de la misión.