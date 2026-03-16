“Con perdón de los cardiólogos”: el doctor Enrique Morales, jefe de Nefrología del 12 de Octubre, explica por qué los riñones “tienen una importancia fundamental”

El nefrólogo Enrique Morales en una imagen de archivo. (Comunidad de Madrid)

El pasado 12 de marzo, se celebró el Día Mundial del Riñón, una jornada dedicada a concienciar sobre la importancia de este órgano que, frente a otros, suele pasar más desapercibido. En este contexto, el especialista y jefe del servicio de Nefrología del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), Enrique Morales, habló con el equipo de La Ventana, en Cadena Ser, en una entrevista en la que reivindicó la necesidad de darle al riñón “una importancia fundamental en el organismo”.

“Creo que, con perdón a los cardiólogos, el corazón siempre ha estado ahí en el centro. Sin embargo, los riñones son los órganos que se encargan de regular todo nuestro medio interno”, afirmó el especialista durante la entrevista. El doctor Morales destacó, además, su papel de regulador de las funciones hormonales.

El riñón cubre funciones corporales fundamentales para una buena salud, pero, por suerte, si hay fallos, este órgano se puede sustituir de manera artificial con la diálisis, un tratamiento con el que se depura la sangre cuando los riñones ya no pueden hacerlo. “En el resto necesitamos hacer un trasplante”, indicó el médico. Cabe resaltar que la diálisis solo es capaz de hacer un 10-15% de lo que hace un riñón normal.

Cómo cuidar los riñones

La enfermedad renal crónica (ERC) afecta a más de cinco millones de personas en Argentina —uno de cada ocho adultos— y a más de 845 millones a nivel global.

Con estas funciones tan importantes, es crucial mantener unos riñones bien cuidados. Para protegerlos bien, llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio de forma habitual, mantener un descanso nocturno adecuado y limitar el consumo de alcohol y tabaco son buenas prácticas que se pueden adoptar en el día a día.

Pero, sobre todo, el doctor Morales insiste en la necesidad de hacer chequeos regulares, algo que no siempre se hace en la sanidad pública. “Si se hacen chequeos en los trabajos, ¿por qué no se mira la orina, por ejemplo?”, se preguntó el especialista. La falta de pruebas hace que las enfermedades renales sean difíciles de prevenir, por lo que el médico considera “fundamental” hacer estos chequeos, especialmente a partir de los 50 años.

Si no se vigila la salud de los riñones, se corren riesgos: en España, se calcula que uno de cada siete adultos padece la enfermedad renal crónica, una dolencia que provoca una pérdida progresiva e irreversible de la función renal. El doctor Morales valoró que “ahora la enfermedad renal crónica ha entrado en el grupo de enfermedades crónicas, con lo cual se le va a dar más importancia”. Así, apuntó que la conversación empieza a darse dentro del Ministerio de Sanidad. “Hay que mirarlo. Si no se mira, nunca lo vamos a saber”.

Los análisis de orina no son más caros que los análisis de sangre. De hecho, Morales asegura que se trata de “la prueba más barata del mundo”, pero “hay que interpretar esos datos”, advirtió. Para el especialista, el análisis de orina es una prueba “fundamental” que hay que pedir. “Casi siempre nos hacen análisis de sangre, pero nunca se pide un análisis de orina. Y en la orina nos va a evidenciar si hay algún problema renal”, insistió.