España

Úbeda exhumará los restos de 75 represaliados del franquismo que fueron sacados de una fosa común e inhumados en un osario del cementerio

El próximo 14 de abril se celebrará en la ciudad un acto institucional con una ofrenda floral y actividades culturales vinculadas a la memoria democrática

Guardar
Úbeda, en Jaén (Adobe Stock).
Úbeda, en Jaén (Adobe Stock).

El Ayuntamiento de Úbeda ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto para el estudio antropológico y la posible identificación de los restos de personas represaliadas durante la dictadura franquista que se encuentran en el osario común del cementerio municipal de San Ginés.

Según la documentación histórica aportada por el historiador Luis Lorenzo Gómez, en el osario del cementerio municipal fueron trasladados los restos de 75 personas represaliadas tras la Guerra Civil. Desde el Ayuntamiento se ha explicado que el objetivo es localizar y estudiar los restos para intentar identificarlos en la medida de lo posible, así como corroborar la información histórica disponible. En cualquier caso, se ha señalado que el proyecto supone un primer paso importante para avanzar en verdad, justicia y reparación, independientemente de cuál sea el resultado final de los estudios.

Durante la presentación del proyecto, los dirigentes del consistorio quisieron reconocer el compromiso de los familiares que durante años han solicitado que se investigue y se arroje luz sobre estos hechos, así como el trabajo de las personas y colectivos que han contribuido a impulsar esta iniciativa. Asimismo, se ha adelantado que el próximo 14 de abril se celebrará en la ciudad un acto institucional con una ofrenda floral y actividades culturales vinculadas a la memoria democrática.

Esta actuación contará con una subvención de 25.000 euros concedida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dentro de un proyecto global de 31.000 euros, que será completado con financiación municipal. Los trabajos se desarrollarán mediante un convenio de colaboración con el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, que será el encargado de realizar el estudio técnico y antropológico.

Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.

De una fosa a un osario común

En Úbeda, con aproximadamente 30.000 habitantes durante la década de los años 30, se encontraban en activo las principales organizaciones políticas y sindicales de izquierda con un fuerte movimiento obrero. La Guerra Civil desencadenó un alto grado de conflictividad entre golpistas y leales a la República. Al final de la guerra, “la limpieza política en Úbeda fue atroz”, conforme detalla el apartado de Memoria Democrática de la web de la Junta de Andalucía. Tras la victoria franquista, el objetivo de los militares se centraría en la eliminación física de los enemigos políticos sin llevar a cabo procedimientos judiciales legales.

En 1939, el aparato represor crearía cuatro juzgados militares del Ejército de Operaciones del Sur. Aquel órgano generaría miles de informes de conductas psicosociales, practicando centenares de detenciones e interrogatorios entre los vecinos, detalla la Junta. También habilitaría edificios históricos como cárceles improvisadas que complementarían el espacio de la prisión de Úbeda. Los conocidos consejos de guerra se articulaban como meros trámites previos a las condenas a muerte o a largos años de presidio. Las ejecuciones comenzarían en Úbeda en abril de 1939 y se prolongarían hasta junio de 1940. Fusilarían a cientos de personas y los restos de 74 de ellas acabarían en el cementerio de San Ginés.

Según la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la fosa se encontraba en el antiguo corralillo de los ahorcados del Cementerio Municipal, una zona que actualmente está cubierta por unas zonas ajardinadas tras la ampliación del cementerio. Al parecer, muchos de los restos habrían sido exhumados y llevados al osario, aunque también muchos de los restos del osario se destruían. Ahora, ese espacio verá la luz y, con los trabajos de exhumación, los fusilados podrán tener un enterramiento digno.

Temas Relacionados

Guerra CivilGuerra Civil EspañaFranquismoJaénAndalucíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de las elecciones de Castilla y León: la participación a las 11:30 es del 12,72%, más de un punto por encima de 2022

Un total de 1.917.546 votantes residen en Castilla y León y otros 180.222 en el extranjero, un 12,5% más que en los anteriores comicios

Última hora de las elecciones

La catedral románica mejor conservada de España: una joya del siglo XII considerada la Perla del Duero

La emblemática edificación destaca por su valor patrimonial y la pureza de su estilo arquitectónico

La catedral románica mejor conservada

Desaparece una urna y causan importantes destrozos en un local electoral en Rabé de las Calzadas (Burgos): el inicio de la votación se retrasa 40 minutos

Las autoridades se han visto obligadas a trasladar de urgencia la mesa electoral a otra sala del mismo edificio

Desaparece una urna y causan

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

La directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid considera que la transposición de la directiva sobre transparencia salarial es un “gran avance” para identificar los casos en que existen brechas salariales

Carmen Cerdán, experta en RRHH:

Fernando Guillén Cuervo confirma la causa de la muerte de Gemma Cuervo: “Ha sido muy repentino”

El hijo mediano de la intérprete y Fernando Guillén ha compartido con la prensa el motivo del fallecimiento de su madre a las puertas del tanatorio

Fernando Guillén Cuervo confirma la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones

Última hora de las elecciones de Castilla y León: la participación a las 11:30 es del 12,72%, más de un punto por encima de 2022

Desaparece una urna y causan importantes destrozos en un local electoral en Rabé de las Calzadas (Burgos): el inicio de la votación se retrasa 40 minutos

Condenan a una multa de 180 euros a un militar que dio un puñetazo en el pecho a su superior tras una discusión estando de fiesta

Yolanda Díaz asiste a los Premios Oscar para acompañar a la delegación española

Procedente el despido de una limpiadora por ausencias reiteradas: en diez ocasiones abandonó su puesto entre 4 minutos a más de una hora antes

ECONOMÍA

Carmen Cerdán, experta en RRHH:

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

El dinero giró el timón

Huevos, tomates, pepinos, judías verdes, guisantes, frutas tropicales y café: los productos que han disparado sus precios en el último año

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

No pagar los primeros tres días no ayuda a reducir ni el número ni la duración de las bajas: la tasa de absentismo en España es la tercera más alta de la UE

DEPORTES

Las palabras de Fernando Alonso

Las palabras de Fernando Alonso tras abandonar la carrera durante el primer Gran Premio de la temporada: “Me costaba sentir las manos y los pies”

Alcaraz dice adiós a su racha de victorias tras caer en semifinales de Indian Wells ante Medvedev

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City