Úbeda exhumará los restos de 75 represaliados del franquismo que fueron sacados de una fosa común e inhumados en un osario del cementerio

Úbeda, en Jaén (Adobe Stock).

El Ayuntamiento de Úbeda ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto para el estudio antropológico y la posible identificación de los restos de personas represaliadas durante la dictadura franquista que se encuentran en el osario común del cementerio municipal de San Ginés.

Según la documentación histórica aportada por el historiador Luis Lorenzo Gómez, en el osario del cementerio municipal fueron trasladados los restos de 75 personas represaliadas tras la Guerra Civil. Desde el Ayuntamiento se ha explicado que el objetivo es localizar y estudiar los restos para intentar identificarlos en la medida de lo posible, así como corroborar la información histórica disponible. En cualquier caso, se ha señalado que el proyecto supone un primer paso importante para avanzar en verdad, justicia y reparación, independientemente de cuál sea el resultado final de los estudios.

Durante la presentación del proyecto, los dirigentes del consistorio quisieron reconocer el compromiso de los familiares que durante años han solicitado que se investigue y se arroje luz sobre estos hechos, así como el trabajo de las personas y colectivos que han contribuido a impulsar esta iniciativa. Asimismo, se ha adelantado que el próximo 14 de abril se celebrará en la ciudad un acto institucional con una ofrenda floral y actividades culturales vinculadas a la memoria democrática.

Esta actuación contará con una subvención de 25.000 euros concedida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dentro de un proyecto global de 31.000 euros, que será completado con financiación municipal. Los trabajos se desarrollarán mediante un convenio de colaboración con el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, que será el encargado de realizar el estudio técnico y antropológico.

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De una fosa a un osario común

En Úbeda, con aproximadamente 30.000 habitantes durante la década de los años 30, se encontraban en activo las principales organizaciones políticas y sindicales de izquierda con un fuerte movimiento obrero. La Guerra Civil desencadenó un alto grado de conflictividad entre golpistas y leales a la República. Al final de la guerra, “la limpieza política en Úbeda fue atroz”, conforme detalla el apartado de Memoria Democrática de la web de la Junta de Andalucía. Tras la victoria franquista, el objetivo de los militares se centraría en la eliminación física de los enemigos políticos sin llevar a cabo procedimientos judiciales legales.

En 1939, el aparato represor crearía cuatro juzgados militares del Ejército de Operaciones del Sur. Aquel órgano generaría miles de informes de conductas psicosociales, practicando centenares de detenciones e interrogatorios entre los vecinos, detalla la Junta. También habilitaría edificios históricos como cárceles improvisadas que complementarían el espacio de la prisión de Úbeda. Los conocidos consejos de guerra se articulaban como meros trámites previos a las condenas a muerte o a largos años de presidio. Las ejecuciones comenzarían en Úbeda en abril de 1939 y se prolongarían hasta junio de 1940. Fusilarían a cientos de personas y los restos de 74 de ellas acabarían en el cementerio de San Ginés.

Según la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la fosa se encontraba en el antiguo corralillo de los ahorcados del Cementerio Municipal, una zona que actualmente está cubierta por unas zonas ajardinadas tras la ampliación del cementerio. Al parecer, muchos de los restos habrían sido exhumados y llevados al osario, aunque también muchos de los restos del osario se destruían. Ahora, ese espacio verá la luz y, con los trabajos de exhumación, los fusilados podrán tener un enterramiento digno.