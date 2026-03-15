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Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Ni se te ocurra mentir al pedir una incapacidad porque puedes cometer un delito”

Junto al letrado de TikTok, Juanjo Ospina indica en qué delitos se incide si se falsifica una enfermedad inexistente

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Mentir a la hora de
Mentir a la hora de solicitar una incapacidad puede suponer un delito grave e, incluso, pensado con la cárcel. / Archivo

Las pequeñas mentiras a la hora de engrosar el currículum o fingir un dolor menor son habituales cuando se trata de la relación entre empresa y empleado. No obstante, hay ocasiones en que el atajo, sale caro. Una de estas es cuando se miente con la incapacidad que se solicita. No obstante, en la actualidad hay multitud de especialistas que a través de redes sociales, afirman saber cómo solventar este problema. Uno de ellos es Sebastián Ramírez, más conocido en TikTok con el perfil @LeyesConSebas.

La simulación de una incapacidad laboral ante la Seguridad Social en España puede conllevar consecuencias penales graves y penas de prisión. Así lo explica el penalista Juanjo Ospina, quien subraya en un vídeo de Ramírez, que falsear una incapacidad y cobrar durante años una prestación de manera fraudulenta constituye un delito que puede traducirse en varios años de cárcel.

De acuerdo con Ospina, la conducta de fingir una dolencia para obtener una indemnización de la Seguridad Social implica la comisión de dos posibles delitos: falsedad documental y estafa. “No me centraría tanto en el delito de fraude a la Seguridad Social, sino en aquella persona que simula una dolencia y está durante varios años recibiendo una indemnización de manera fraudulenta”, precisó el penalista.

El especialista detalló en el vídeo, además, el encuadre penal de este tipo de situaciones. “Aquí podemos estar ante dos delitos, un delito de falsedad documental, si esa persona ha podido falsificar un documento, en este caso público, como pudiera ser un documento médico y, en segundo lugar, un delito de estafa”, sostuvo Ospina, resaltando la gravedad de las consecuencias legales.

La obtención de una contraprestación económica mediante engaño se considera estafa, según el experto. “A través del engaño bastante hemos recibido una contraprestación económica que nunca había tenido que tener lugar. Por lo tanto, esto es un delito y puede llevarte varios años a prisión”, manifestó el penalista.

El abogado Sebastián Ramírez insistió en la importancia de utilizar los mecanismos de incapacidad solo en los casos justificados. “Siempre os digo: la incapacidad para aquella persona que la necesita, nada de inventos”, concluyó Ramírez en su intervención en la red social.

Las cinco causas más comunes para solicitar una incapacidad

Las cinco causas más comunes por las que se solicita una incapacidad permanente en España, según el abogado Sebastián Ramírez, son las siguientes: enfermedades neurológicas, problemas reumatológicos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y trastornos graves de ansiedad como el pánico y la agorafobia.

Las enfermedades neurológicas encabezan la lista, ya que afectan la coordinación y la movilidad, dificultando la continuidad en el trabajo. Los problemas reumatológicos, que comprometen articulaciones como rodillas y caderas, también figuran entre las principales causas al limitar la capacidad de movimiento necesaria para desempeñar tareas laborales. A estas se suman las enfermedades cardiovasculares, donde cualquier afección del corazón constituye un motivo frecuente para la concesión de la pensión por incapacidad.

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Por su parte, las enfermedades respiratorias limitan la capacidad de realizar esfuerzos, mientras que los trastornos graves de ansiedad pueden incapacitar por completo a la persona afectada, impidiendo su integración en el entorno laboral habitual.

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