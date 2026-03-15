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Comprobar Quinigol: los resultados del domingo 15 de marzo de 2026

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 155 mil euros

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Con el Quinigol puedes ganar
Con el Quinigol puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)

¿Participaste en el Quinigol y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números premiados de la lotería realizada este 15 de marzo, anunciada por Loterías y Apuestas del Estado.

Recuerda que todos los boletos premiados disponen de una fecha de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso del Quinigol, solamente se tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último periodo fuera festivo. Pasado este lapso se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a la Lotería y Apuestas del Estado que se compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

Resultados del Quinigol

  • Girona - Athletic Club. Resultado: 3 - 0 M-0
  • At. Madrid - Getafe. Resultado: 1 - 0 1-0
  • R. Oviedo - Valencia. Resultado: 1 - 0 1-0
  • Real Madrid - Elche. Resultado: 4 - 1 M-1
  • Barcelona - Sevilla. Resultado: 5 - 2 M-2
  • Real Sociedad - Osasuna. Resultado: 3 - 1 M-1

Paso a paso: ¿Cómo ganar el Quinigol?

Los partidos de LaLiga definen
Los partidos de LaLiga definen a los ganadores del Quinigol (Reuters)

El primer paso para jugar al Quinigol es entrar a la pagina oficial de Loterías y Apuestas del Estado, crear una cuenta si no tiene y elegir el sorteo.

Luego debes de pronosticar el resultado de los seis partidos enlistados por el Quinigol.

Si no sabe de futbol y aun así quiere apostar, tiene la opción de llenar los resultados de manera aleatoria.

Tras llenar tu boleto, añade la apuesta a su carrito y finaliza la compra.

Para ganar el premio mayor de 155 mil euros de Quinigol necesitas acertar a los resultados de los seis partidos, sin embargo, puedes ganar desde los dos aciertos.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

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