España

Comprobar Super ONCE: resultados ganadores del sorteo 5 del último sorteo del domingo 15 marzo de 2026

Aquí los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
La "Guía de Premios Super Once" describe las variaciones de premios en el juego Super Once, enfatizando cómo la cantidad de tu apuesta afecta las ganancias potenciales. Explica que una apuesta de un euro podría resultar en un millón de euros si se aciertan once números, mientras que una apuesta de diez euros aumenta el premio máximo a diez millones. Créditos: Podcast generado con IA

En España hay distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de Super Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este domingo 15 de marzo, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
  • Fecha: 15 marzo.
  • Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.
  • Combinación ganadora: 07 15 18 21 30 34 37 42 43 46 49 51 52 58 63 70 73 74 79 81.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

  • El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.
  • El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.
  • El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.
  • El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.
  • El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo:

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas.

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad.

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizacionesSuper Once

Últimas Noticias

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026, en directo: El PP gana y suma dos escaños, pero el PSOE resiste y obtiene otros dos, mientras se desinfla el auge de Vox

El recuento de papeletas avanza rápido en Castilla y León con el PP en cabeza y el PSOE aguantando la segunda posición, mientras Vox se mantiene casi igual que en 2022

Resultados de las elecciones de

Resultados de Bonoloto: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Bonoloto: ganadores y

Puré de remolacha: una receta dulce, muy saludable y fácil de preparar con la que puedes sorprender a tus invitados

Una preparación llena de nutrientes y muy llamativa para triunfar esta primavera

Puré de remolacha: una receta

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Ni se te ocurra mentir al pedir una incapacidad porque puedes cometer un delito”

Junto al letrado de TikTok, Juanjo Ospina indica en qué delitos se incide si se falsifica una enfermedad inexistente

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Ni

La desaparición de una urna, una mesa electoral formada por los primeros votantes y amigos que van de ‘empalme’: las anécdotas en las elecciones de Castilla y León

Dos granadinos han sido los representantes de ‘Se acabó la fiesta’ en un colegio electoral en Burgos y en otro de Zamora se han tenido que invalidar algunas papeletas al encontrar un sello que decía: “Que te vote Txapote”

La desaparición de una urna,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Resultados de las elecciones de

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026, en directo: El PP gana y suma dos escaños, pero el PSOE resiste y obtiene otros dos, mientras se desinfla el auge de Vox

La desaparición de una urna, una mesa electoral formada por los primeros votantes y amigos que van de ‘empalme’: las anécdotas en las elecciones de Castilla y León

Elecciones Castilla y León 2026: los primeros sondeos dan como ganador a Mañueco y Vox mejora sus resultados

La participación en las elecciones de Castilla y León alcanza el 53,18% a las 18.00, superando en un punto y medio el dato de 2022

La Justicia rechaza la incapacidad permanente absoluta a un carpintero con problemas de cadera, por lo que puede realizar otros trabajos

ECONOMÍA

Una panadería alemana prohíbe el

Una panadería alemana prohíbe el acceso a los grupos de jóvenes: solo pueden comprar de uno en uno y deben abandonar el local “de inmediato”

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

El dinero giró el timón

Huevos, tomates, pepinos, judías verdes, guisantes, frutas tropicales y café: los productos que han disparado sus precios en el último año

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

DEPORTES

Laporta arrasa en las elecciones

Laporta arrasa en las elecciones y vuelve a ser presidente del Barcelona con más del 66% de los votos

Mbappé y Carreras estarán en el partido de vuelta de Champions ante el Manchester City

MotoGP aplaza el GP de Qatar por el conflicto en Oriente Medio y Portugal y Valencia cambian de fecha

Las palabras de Fernando Alonso tras abandonar la carrera durante el primer Gran Premio de la temporada: “Me costaba sentir las manos y los pies”

Alcaraz dice adiós a su racha de victorias tras caer en semifinales de Indian Wells ante Medvedev