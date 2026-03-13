Espana agencias

Abascal defiende que el pacto "puntual" en Extremadura se ha producido porque "no estaba Génova poniendo zancadillas"

Guardar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes que el acuerdo alcanzado con el PP en Extremadura para garantizar el funcionamiento de la Administración regional se ha producido porque la 'Génova' no ha puesto "zancadillas".

Durante un acto de campaña en Miranda de Ebro (Burgos), el líder de la formación ha definido este pacto como algo "concreto" y "puntual" y ha afirmado que este entendimiento demuestra que su formación llega a acuerdos con los 'populares' cuando se trata de responder a las preocupaciones de los ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que el objetivo del acuerdo en Extremadura es permitir que la Administración extremeña funcione con "normalidad" y evitar la paralización de servicios públicos y ha subrayado que la negociación ha sido posible al no existir "interferencias" de la dirección nacional del PP.

Asimismo, ha expresado su deseo de continuar el diálogo para "responder a la voluntad" de los extremeños y aragoneses, así como de los castellanos y leoneses tras las elecciones del domingo, con el fin de construir una alternativa basada en el "respeto entre dos fuerzas políticas".

No obstante, Abascal ha advertido al PP de que no tiene "derecho de pernada" sobre Vox ni la obligación de recibir sus votos sin condiciones y ha insistido en que el diálogo se mantendrá "medida a medida", con plazos y garantías de cumplimiento.

"Me voy a hartar de repetirlo para ver si se enteran de una vez", ha concluido el presidente de la formación.

