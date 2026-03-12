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El PSOE y Sumar piden llamar al Congreso a responsables de Redeia y las eléctricas ante la comisión del apagón

Diversos representantes del sector energético, junto a expertos y altos cargos autonómicos y estatales, serán llamados a comparecer en la nueva investigación parlamentaria sobre la crisis eléctrica del 28 de abril después de meses de desacuerdo político

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El conflicto en torno a la investigación parlamentaria sobre la crisis eléctrica del 28 de abril de 2025 ha marcado todo el proceso para aprobar las comparecencias en el Congreso. Según consignó Europa Press, el inicio efectivo de los trabajos de la comisión ocurrirá el martes 17 de marzo, tras varios meses de desacuerdos políticos y retrasos por procedimientos internos. El principal objetivo es analizar a fondo la gestión del apagón eléctrico, después de una prolongada falta de consenso entre los principales grupos parlamentarios sobre el alcance e identidad de los comparecientes.

Europa Press detalló que tanto el PSOE como Sumar han solicitado la comparecencia ante la comisión de responsables de Redeia, así como de las principales compañías eléctricas españolas. Estas formaciones, que sustentan el Gobierno de coalición, proponen que el Congreso cite a declarar a Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, y a la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concepción Sánchez. También buscan la presencia de los principales ejecutivos de las mayores eléctricas del país: Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola España), Francisco Reynés (Naturgy), José Bogas (Endesa), Pedro Vasconcelos (EDP España), Antonio Sieira (Ignis) y José Manuel Entrecanales (Acciona). Por su parte, Sumar propone además convocar a Pedro Azagra, consejero delegado del Grupo Iberdrola.

Según informó Europa Press, los listados de comparecientes se extienden a altos cargos estatales y autonómicos del sector energético. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, y la directora de Energía de este organismo, Rocío Prieto, forman parte del grupo propuesto por ambas formaciones. También figuran Marina Serrano, directora de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), y José Donoso, director general de la Unión Nacional Fotovoltaica, ambos sugeridos por Sumar.

La propuesta del PSOE suma el nombre de Christian Zinglersen, director de Acer; Zbynek Blodis, presidente de ENTSO-E; Carmen Becerril, presidenta de la OMIE; Raquel Paule, directora de la Fundación Renovables; y Juan Virgilio, director general de la Asociación Eólica Empresarial. Por el lado de los expertos, Sumar solicita que la comisión escuche los testimonios de Klaus Kaschnitz, de ENTSO-E, Richard Balog, de Mavir, José María Crespo, docente de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Carlos III, y Joan Herrera, exdirector general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Europa Press reportó que la lista propuesta por Sumar añade también a Fernando Ferrando Vitales, presidente de la Fundación Renovables, Mariana Serrano González, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, Pedro Fresco, director general de Avaesen, y Jorge Morales de Labra, director general de Próxima Energía.

Los nombres propuestos por el PSOE para comparecer ante el Congreso guardan similitudes con los que el partido pidió anteriormente en la comisión del Senado sobre el apagón. En la Cámara Alta, el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta y los trabajos comenzaron en julio del año anterior. De hecho, algunos de los candidatos ya participaron en sesiones previas en el Senado.

Europa Press explicó que las discrepancias entre los grupos políticos datan del momento en que el Congreso aprobó, en mayo de 2025, la creación de dos comisiones de investigación sobre el apagón. Una fue impulsada por PSOE y Sumar, mientras que la otra surgió por iniciativa del PP. No fue hasta noviembre cuando ambas comisiones quedaron constituidas, tras meses de bloqueo por falta de acuerdo sobre cómo abordar la investigación y qué figuras debían comparecer.

Durante un período, las dos comisiones trabajaron en paralelo, con presidencias e integrantes idénticos, aunque finalmente se optó por fusionarlas en una sola. El Pleno del Congreso tomó la decisión de unir ambas iniciativas en febrero, permitiendo que el proceso avanzara después de largos meses en los que se perdió tiempo en cuestiones de procedimiento y desacuerdos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

De acuerdo con Europa Press, este proceso de unificación ha sido clave para permitir que el Congreso aborde ahora de manera conjunta y coordinada la investigación sobre los hechos ocurridos durante el apagón del 28 de abril y la gestión de sus consecuencias por parte de todos los actores implicados en el sistema eléctrico nacional. La comisión prevé iniciar sus sesiones escuchando a los principales comparecientes propuestos en los próximos meses, en busca de esclarecer responsabilidades y posibles deficiencias en la respuesta institucional y empresarial ante la crisis.

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