Prisión provisional sin fianza para el detenido por provocar el incendio que mató a tres mujeres en Miranda de Ebro (Burgos)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro Plaza número 1 ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por el incendio en el que murieron tres mujeres, su expareja, la madre de ésta y una vecina, y varias personas resultaron heridas.

Alrededor de las once menos cuarto de la noche del martes, un hombre provocó un incendio en un edificio de la calle Fuente en Miranda de Ebro y acabó con la vida de su expareja y la madre de ella, Dolores y Antonia; así como la de una vecina, Laura Valentina. Dejó también a cuatro personas heridas, dos de ellas menores - de 7 y años de edad - y una decena de personas sufrió intoxicación.

El hombre, que se presentó por su cuenta en comisaría al saber que estaba siendo buscado por la Policía (pero no confesó los hechos), presentaba antecedentes por otros delitos graves: en 2024 recibió una condena de un año y siete meses de prisión por encadenar y golpear a una mujer en 2023. También fue condenado en 2017 a seis años de cárcel por raptar durante catorce horas a una niña de 9 años. No existían, según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, denuncias previas relacionadas con este caso.

Prisión provisional sin fianza para el detenido

Fue visto poco antes de declararse el incendio, gritando y acumulando enseres y colchones viejos en la planta baja del edificio para prenderles fuego. También fue capturado en video. Fue uno de los vecinos quien dio la voz de alarma, lo que permitió la evacuación de varios residentes. Un aviso al 112 movilizó a la Policía Local, a los Bomberos y a los equipos de Emergencias Sanitarias de Sacyl, con dos equipos de soporte vital avanzado, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de atención primaria. También acudieron al lugar una UVI móvil de La Rioja, otra de Álava y se alertó al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

11/03/2026 Dos agentes custodian la entrada del edificio en el que se ha producido el incendio, a 11 de marzo de 2026, en Miranda de Ebro, Burgos, Castilla y León (España). El incendio en una vivienda de la localidad ha provocado la muerte de tres mujeres ha sido "provocado" por una persona que se ha presentado en la comisaría, aunque no se ha autoinculpado, pero ha sido detenido. POLITICA Tomás Alonso - Europa Press

Los equipos de emergencias atendieron a siete personas en total. Dos de ellas fallecieron en el lugar, y cinco fueron trasladadas al hospital: el niño y la niña, de 11 y 7 años, fueron llevados en ambulancia de soporte vital básico; una mujer de 30 y otra de 23 años, en UVI móvil; y una mujer de 58 años, también en ambulancia de soporte vital básico. La tercera víctima mortal falleció en el hospital a causa de la gravedad de las heridas.

Después de la detención del hombre, el Ministerio de Igualdad confirmaba el asesinato de Dolores como un caso de violencia machista al haber sido un incendio provocado y ser ella expareja del individuo. Este sábado, la jueza del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro Plaza número 1 ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido, que pasó a disposición judicial y declaró durante una hora y media. La causa sigue abierta por tres delitos de asesinato, siete homicidios en grado de tentativa, un delito de daños agravado por incendio y varios delitos de lesiones.

La alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, decretó luto oficial durante tres días, desde las 12 horas del viernes hasta las 12 horas del 14 de marzo. El minuto de silencio previsto para el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo se ha dedicado también a las víctimas del incendio.

El número 10 de la calle de la Fuente, en Miranda de Ebro, Burgos (Captura de Google Maps)

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp (600 000 016) y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta con geolocalización a la policía.