España

Tres muertos y cuatro heridos por el incendio de un edificio en Burgos

El incendio se produjo en un edificio de la calle Fuente, en Miranda de Ebro, y dos de los heridos son menores de edad, de 7 y 11 años

Guardar
Tres muertos y cuatro heridos
Tres muertos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Burgos (112 - Europa Press)

Tres personas perdieron la vida anoche y otras cuatro - dos de ellas menores de 7 y 11 años - están heridas por un incendio producido alrededor de las once menos cuarto en un edificio del número 10 de la calle Fuente, en Miranda del Ebro (Burgos), detrás del Ayuntamiento. Al menos dos personas se encontraban atrapadas en el interior, sin poder salir. El Consistorio se prepara para decretar días de luto oficial por las tres muertes.

Tres muertos en un incendio en Burgos

Uno de los residentes dio la voz de alarma, permitiendo evacuar a varios vecinos. Según lo publicado en el Diario de Burgos, tras darse sobre las 22.44 desde el 112 un aviso a la Policía Local de Miranda de Ebro, a los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, se enviaron dos equipos de soporte vital avanzado, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de atención primaria. También acudieron al lugar una UVI móvil de la Rioja y otra de Álava; y se dio aviso del suceso al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

El personal de Sacyl prestó atención a siete personas debido al incendio. Dos de ellas fallecieron en el lugar, y las otras cinco fueron trasladadas al hospital: un niño y una niña de 11 y 7 años que fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico; una mujer de 30 años y otra de 23, ambas evacuadas en UVI móvil; una mujer de 58 años, también trasladada en una ambulancia de soporte vital básico. La tercera víctima mortal perdió la vida en el hospital por la gravedad de sus heridas. Se investiga, según información de Cadena Ser, si el origen del incendio pudo haber estado en unos colchones que se encontraban en el portal del inmueble.

El número 10 de la
El número 10 de la calle de la Fuente, en Miranda de Ebro, Burgos (Captura de Google Maps)

Según el portal web del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, la Alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, ha declarado luto oficial “los próximos tres días desde las 12 horas de hoy hasta las 12 horas de 14 de marzo por la muerte de tres personas”. Además, “el minuto de silencio programado para hoy a las 12 horas”, en respuesta al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias y en conmemoración del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, se realizará también “por las víctimas del incendio”.

Carlos Martínez, secretario general del PSOE en Castilla y León, alcalde de Soria y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de este domingo, ha expresado a través de la red social X su consternación por lo sucedido, trasladando su pésame y solidaridad a las familias de los fallecidos y a los heridos en recuperación: “Todo nuestro apoyo a los y las mirandesas, nuestras condolencias a familiares y seres queridos de las víctimas, y el deseo de una pronta recuperación a las personas heridas, ha expresado.

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho estar “profundamente consternado” por el “trágico incendio”, trasladando en el mismo mensaje su “más sentido pésame y cariño” a las familias, una pronta recuperación a los heridos, y “mucha fuerza a Miranda en estos momentos tan duros”.

Temas Relacionados

IncendioMuertosHeridosBurgosBomberos EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

El empresario gallego refuerza su puesto como la mayor fortuna de España gracias a un alza del 4,17% en la retribución al accionista, con el que supera el máximo de 3.104 millones recibidos en 2025

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

La supuesta nueva vivienda no presentaba signos de habitabilidad, con consumos mínimos de agua y electricidad y sin presencia habitual del agente, hechos acreditados por sus vecinos y compañeros

El Supremo suspende de servicio

Paola Olmedo se sincera en ‘Supervivientes’ sobre su ruptura con José María Almoguera y la posibilidad de darle una segunda oportunidad

La que fuera nuera de Carmen Borrego se ha abierto y ha hablado de su vida sentimental en su paso por Cayos Cochinos

Paola Olmedo se sincera en

Sebastián La Rosa, médico: “El jengibre es muy beneficioso para la salud, sus beneficios van mucho más allá de curar un resfriado”

El especialista cuenta cómo, teniendo siempre el ingrediente en casa, puedes aliviar numerosos dolores inflamatorios

Sebastián La Rosa, médico: “El

Así son los nuevos cursos de especialización de Inteligencia Artificial para Formación Profesional aprobados por el Gobierno

El objetivo del Ejecutivo es ampliar el catálogo nacional de FP, que supera las 12.400 formaciones, para responder a las demandas de transformación digital y sostenibilidad en el mercado laboral

Así son los nuevos cursos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo suspende de servicio

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un hombre de origen somalí que se encuentra cumpliendo una condena de cinco años por agresión sexual

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

Saltarse un semáforo en ámbar puede costarte 200 euros: esta es la normativa de la DGT que lo confirma

“Juntos, por separado, ¡como sea!”: los partidos buscan fórmulas para frenar la escalada de precios de gas y petróleo que puedan aprobarse en el Congreso

ECONOMÍA

Inditex anota un beneficio récord

Inditex anota un beneficio récord de 6.220 millones en su cuarto año consecutivo superando máximos históricos

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

Misiles en Oriente Medio, electricidad cara en Europa

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”