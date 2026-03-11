Tres muertos y cuatro heridos por el incendio de un edificio en Burgos

Tres muertos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Burgos (112 - Europa Press)

Tres personas perdieron la vida anoche y otras cuatro - dos de ellas menores de 7 y 11 años - están heridas por un incendio producido alrededor de las once menos cuarto en un edificio del número 10 de la calle Fuente, en Miranda del Ebro (Burgos), detrás del Ayuntamiento. Al menos dos personas se encontraban atrapadas en el interior, sin poder salir. El Consistorio se prepara para decretar días de luto oficial por las tres muertes.

Uno de los residentes dio la voz de alarma, permitiendo evacuar a varios vecinos. Según lo publicado en el Diario de Burgos, tras darse sobre las 22.44 desde el 112 un aviso a la Policía Local de Miranda de Ebro, a los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, se enviaron dos equipos de soporte vital avanzado, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de atención primaria. También acudieron al lugar una UVI móvil de la Rioja y otra de Álava; y se dio aviso del suceso al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

El personal de Sacyl prestó atención a siete personas debido al incendio. Dos de ellas fallecieron en el lugar, y las otras cinco fueron trasladadas al hospital: un niño y una niña de 11 y 7 años que fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico; una mujer de 30 años y otra de 23, ambas evacuadas en UVI móvil; una mujer de 58 años, también trasladada en una ambulancia de soporte vital básico. La tercera víctima mortal perdió la vida en el hospital por la gravedad de sus heridas. Se investiga, según información de Cadena Ser, si el origen del incendio pudo haber estado en unos colchones que se encontraban en el portal del inmueble.

El número 10 de la calle de la Fuente, en Miranda de Ebro, Burgos (Captura de Google Maps)

Según el portal web del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, la Alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, ha declarado luto oficial “los próximos tres días desde las 12 horas de hoy hasta las 12 horas de 14 de marzo por la muerte de tres personas”. Además, “el minuto de silencio programado para hoy a las 12 horas”, en respuesta al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias y en conmemoración del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, se realizará también “por las víctimas del incendio”.

Carlos Martínez, secretario general del PSOE en Castilla y León, alcalde de Soria y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de este domingo, ha expresado a través de la red social X su consternación por lo sucedido, trasladando su pésame y solidaridad a las familias de los fallecidos y a los heridos en recuperación: “Todo nuestro apoyo a los y las mirandesas, nuestras condolencias a familiares y seres queridos de las víctimas, y el deseo de una pronta recuperación a las personas heridas, ha expresado.

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho estar “profundamente consternado” por el “trágico incendio”, trasladando en el mismo mensaje su “más sentido pésame y cariño” a las familias, una pronta recuperación a los heridos, y “mucha fuerza a Miranda en estos momentos tan duros”.