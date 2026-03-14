Muere un hombre de 102 años al incendiarse una vivienda en San Antón, Murcia

Muere un hombre de 102 años al incendiarse su vivienda en Murcia

Poco después de las ocho de la noche de este viernes, se registró un incendio en una vivienda del barrio de San Antón, en Murcia, que acabó con la vida de un hombre de la tercera edad a pesar de los intentos de los equipos de emergencia para reanimarle tras ser rescatado en estado grave por inhalación de humo.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió decenas de avisos sobre las llamas en el ático de un edificio ubicado en la esquina de la calle Las Palmas con Las Norias. Los bomberos se vieron obligados a derribar la puerta para proceder al rescate del fallecido, a quien los servicios de emergencia intentaron reanimar durante varios minutos, pero finalmente no pudieron salvarle la vida.

Todavía se están estudiando las causas del incendio

Al lugar se desplazaron también cuatro dotaciones de bomberos con catorce efectivos, dos vehículos bomba, un camión escala y un vehículo nodriza del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, así como patrullas de la Policía Local. Al llegar, los efectivos de Emergencias pudieron comprobar que la mayoría de los residentes del bloque, de seis pisos, estaban ya en el exterior del inmueble. Para apagar el fuego ha sido necesario utilizar el camión escala, pero la extinción fue “relativamente rápida”, si bien aparatosa.

Según información de RTVE, las personas que se encontraban en el edificio no han podido salir por las puertas y ventanas debido a la caída de cristales desde los pisos más altos, por lo que tuvieron que abandonar el bloque a través del sótano. Ha sido evacuado también un supermercado ubicado bajo el bloque de viviendas y un edificio colindante al incendiado.

Nuevas imágenes del momento en el que una bengala toca el techo del local suizo “Le Constellation”, antes de producirse el trágico incendio durante la fiesta celebrada la pasada Nochevieja en la localidad de Crans-Montana

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 envió cinco ambulancias al lugar para prestar atención sanitaria a varios vecinos, a algunos de ellos por ansiedad, pero no fue necesario trasladar a ninguno. Entre los afectados, los equipos médicos hallaron a un hombre de 102 años en estado grave. La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 confirmó el fallecimiento del vecino poco después. Las autoridades siguen investigando las causas del incendio, pero fuentes citadas por Onda Regional de Murcia apuntan a un posible cortocircuito.

Según relató a La Verdad una vecina residente en un edificio ubicado frente al incendiado, “poco después de las ocho de la tarde hemos escuchado dos explosiones fortísimas muy seguidas, como si hubieran explotado dos bombas”, lo que provocó acto seguido que las personas que se encontraban en los alrededores saliesen “corriendo, sobre todo los clientes de un supermercado que está en los bajos del edificio incendiado”. Relató también que “el fuego empezó en los áticos y se extendió muy rápido. Menos mal que los bomberos no tardaron en llegar”.

Una persona con movilidad reducida fue confinada en su vivienda, ubicada en la cuarta planta, durante los trabajos de extinción. Efectivos del cuerpo de bomberos encontraron también sin vida los cuerpos de dos perros y un gato; además de un tercer can que sí pudo ser rescatado con vida.