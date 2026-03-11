Un total de 85 personas han muerto en incendios en viviendas este invierno y más de la mitad eran mayores de 65 años

Un total de 92 personas han fallecido en incendios y explosiones ocurridos entre noviembre y febrero, considerados los meses más fríos del año, de los cuales 85 se han producido en viviendas y más de la mitad de las víctimas eran mayores de 65 años. Así se desprende de un avance del Estudio de Víctimas de Incendios que Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) publican anualmente.

El peor mes ha sido enero, con 28 fallecidos, en lo que se refiere a cifras totales. Respecto a los incendios en viviendas, este mes es también el más trágico de este invierno con 26, lo que lo convierte en el segundo enero con mayor número de fallecidos en viviendas en la última década.

En los últimos diez años , el pasado (años 24/25) fue el invierno que registró un mayor número de fallecidos con 113 en incendios y explosiones --87 de ellos solo en siniestros del hogar--. El invierno actual es, a la espera de datos definitivos, el tercero con más siniestros mortales de este tipo solo superado por el del 24/25, el correspondiente a los años 16/17 y 21/22.

De las víctimas mortales registradas entre noviembre y febrero, se ha detectado que el 77% fallecieron por inhalación de humo, de las cuales el 56% son personas mayores de 65 años. Respecto a las causas, la más frecuente habría sido el fuego iniciado por dispositivos productores de calor --el 24% del total provisional--, seguida de fallos eléctricos (20%). Respecto a la hora en la que se producen los incendios, la mitad de las víctimas (54%) se produjo en horario nocturno.

RESPECTO A LAS CCAA

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que mayor número de fallecidos ha registrado, con un total de 24 personas. Le siguen Cataluña, con 15, y la Comunidad de Madrid, con 9.

Respecto a los siniestros ocurridos en viviendas, se han producido 21 fallecidos en Andalucía, 13 en Cataluña y 9 en la Comunidad de Madrid. Cataluña ha sufrido el suceso más trágico con cinco personas fallecidas por el incendio en un trastero.