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Masticar bien la comida mejora la calidad del sueño, según un neurólogo

El especialista explica la importancia de ser consciente de este hábito, ya que es fundamental para la salud digestiva y el descanso

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Masticar bien la comida hará
Masticar bien la comida hará que concilies mejor el sueño. (Freepik)

La calidad del sueño no depende solo de lo que hacemos al irnos a la cama. Según explica Clete A. Kushida, neurólogo y especialista en sueño, un gesto tan cotidiano como masticar bien la comida puede influir de manera directa en cómo descansamos cada noche. Este especialista subraya que, aunque muchas tendencias actuales prometen trucos y aparatos para dormir mejor, hay soluciones naturales al alcance de todos que muchas veces pasan desapercibidas.

El doctor Kushida observa que, gracias a la moda de medir el sueño con relojes inteligentes, cada vez más personas buscan optimizar su descanso. Sin embargo, advierte que la clave está en prácticas sencillas y probadas, como masticar bien los alimentos antes de dormir. Según el neurólogo, este hábito favorece una digestión más eficiente y prepara al cuerpo para un descanso nocturno profundo y reparador.

Para quienes buscan respuestas sencillas y eficaces, la recomendación del especialista es clara: “dedicar tiempo a masticar cada bocado, especialmente en la cena, puede marcar la diferencia en la calidad del sueño”. Este consejo se basa en la relación directa que existe entre una buena digestión y la capacidad del organismo para relajarse y entrar en fases de sueño profundo.

Los beneficios de masticar bien la comida

Desde la perspectiva médica, masticar activa los músculos de la mandíbula y estimula la producción de neurotransmisores que favorecen el sueño. El doctor Kushida explica que esta acción mecánica ayuda a relajar el sistema nervioso, facilitando que el cuerpo entre en estado de reposo. Además, masticar bien mejora la circulación sanguínea en el cerebro, lo que contribuye a conciliar el sueño más fácilmente y a optimizar los ciclos de sueño profundo.

El hábito de masticar bien
El hábito de masticar bien y sin prisa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo también señala que una digestión ligera, resultado de triturar bien los alimentos, evita molestias nocturnas y reduce el riesgo de despertares frecuentes. Comer despacio, además, permite controlar mejor la cantidad de comida ingerida, previniendo el exceso de peso, un factor de riesgo para ronquidos y apnea del sueño. Estos trastornos, frecuentes en adultos, provocan microdespertares y deterioran la calidad del descanso.

En personas mayores, el especialista destaca que mantener una masticación activa fortalece las vías respiratorias superiores, lo que ayuda a reducir obstrucciones nocturnas y mejora la respiración durante el sueño. Para los niños, estimular la masticación desde la primera infancia contribuye al desarrollo armónico de la mandíbula y a la adopción de una respiración nasal, fundamental para un sueño infantil saludable.

Hábitos recomendados para mejorar el sueño

El doctor Kushida recomienda evitar los alimentos blandos y procesados en la última comida del día. Los productos que requieren masticación, como frutas firmes, pan crujiente o carne sin procesar, ejercitan la mandíbula y mantienen activos los músculos involucrados en la respiración. Esta simple elección puede favorecer una mejor calidad de sueño de forma natural.

El neurocientífico Andrew Huberman analiza cómo los ritmos hormonales y las rutinas diarias afectan el bienestar mental y la capacidad de aprendizaje. Descubre la importancia de regular la luz y el sueño para optimizar el funcionamiento de tu cerebro.

El neurólogo subraya la importancia de incorporar alimentos con texturas variadas en la dieta, tanto en adultos como en niños. Comer lento, masticar cada bocado hasta deshacerlo completamente y evitar cenas muy cargadas ayuda al sistema digestivo y contribuye a preparar el cuerpo para un descanso óptimo. En conclusión, la recomendación médica es clara: masticar bien la comida no solo mejora la digestión, sino que tiene un impacto directo en la calidad del sueño.

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