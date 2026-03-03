España

La madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, denunciada por una presunta agresión a una vigilante de seguridad: “Acabé en el hospital”

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la expareja de Rodolfo Sancho perdió los papeles y llegó a agredirla físicamente

Guardar
Silvia Bronchalo en '¡De Viernes!'
Silvia Bronchalo en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Tan solo unas semanas después de que su rostro acaparara todos los focos tras su entrevista en ¡De Viernes!, Silvia Bronchalo ha vuelto a ser la gran protagonista de la actualidad mediática. La madre de Daniel Sancho ha sido denunciada por una trabajadora de seguridad de la que fue su antigua urbanización por un presunto delito de agresión, según ha informado el programa Y ahora Sonsoles.

El espacio televisivo emitido en Antena 3 ha detallado que los hechos habrían tenido lugar el pasado 26 de julio de 2025, cuando la expareja de Rodolfo Sancho acudió al recinto residencial acompañada por un vehículo de una empresa de mudanzas. De acuerdo con la información facilitada en el programa, el incidente se produjo en el acceso a la urbanización, donde la vigilante de seguridad que se encontraba en la garita no permitió la entrada de la furgoneta al no contar, presuntamente, con la autorización requerida para acceder al recinto. Esta negativa habría originado una discusión que, según consta en la denuncia, fue elevando el tono hasta desembocar en un altercado físico.

Silvia Bronchalo en los juzgados
Silvia Bronchalo en los juzgados de Tailandia (REUTERS/Somkiat Raksaman)

El periodista Carlos García López, colaborador del espacio presentado por Sonsoles Ónega, tuvo acceso a la denuncia interpuesta por la trabajadora. En el documento, se recoge que la discusión comenzó cuando Bronchalo reclamó explicaciones por la imposibilidad de que el vehículo de la mudanza accediera al interior de la urbanización.

“No me dio tiempo a reaccionar”

La denunciante ha ofrecido su versión de los hechos en exclusiva al formato, donde relató lo ocurrido. Según su testimonio, la situación se desarrolló con rapidez y no tuvo margen de reacción ante lo que estaba sucediendo. “Ella ha llegado reclamando por qué yo no le daba acceso a la furgoneta que estaba haciendo la mudanza. Ella viene y me empieza a insultar y que va a llamar a mi empresa para que me echasen. Le dije que se marchara. Fue tan rápido que ella enseguida me enganchó del pelo, ella llevaba una actitud muy alterada, a mí no me dio tiempo a reaccionar cuando yo sentí que ella me estaba enganchando de los pelos”, ha contado la vigilante de la garita de la antigua urbanización de Bronchalo.

Silvia Bronchalo en una imagen
Silvia Bronchalo en una imagen de archivo (Europa Press)

En su intervención televisiva, la trabajadora también aseguró haber sufrido lesiones como consecuencia del enfrentamiento. Según explicó, tras el presunto forcejeo experimentó dolores intensos en la cabeza y el cuello, y tuvo que recibir atención médica. “Me arrancó mechones, sí. Yo tenía lesiones en la cabeza, me dio contra la puerta y me dolía muchísimo la cabeza, todo lo que es el cuello, eso me dolía muchísimo, fatal, incluso llegué al hospital”, apuntaba.

Siempre según la información difundida por el programa, en la denuncia también se recoge que un vecino de la urbanización acudió al lugar al percatarse de lo que estaba ocurriendo. Esta persona habría intervenido para ayudar a la vigilante a salir del altercado. Posteriormente, la administradora de la finca facilitó a la trabajadora los datos de filiación y el número de teléfono de Silvia Bronchalo, con el fin de que pudiera formalizar la correspondiente denuncia ante las autoridades.

Por el momento, no ha trascendido si se han adoptado medidas judiciales adicionales ni si la denunciada ha ofrecido su versión de los hechos. La información conocida hasta ahora se basa en el testimonio de la trabajadora y en el contenido de la denuncia al que ha tenido acceso el citado programa de televisión. A la espera de que se esclarezcan los hechos en sede judicial, la denuncia sigue su curso conforme a los procedimientos establecidos.

Temas Relacionados

Silvia BronchaloDaniel SanchoGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La encrucijada de Rota y Morón: el rechazo a participar en los ataques de EEUU a Irán frente a su relevancia estratégica y el trabajo de 1000 españoles

Los trabajadores civiles han hecho llegar a ‘Infobae’ que ellos continúan “trabajando con normalidad”

La encrucijada de Rota y

Conceden la incapacidad permanente absoluta a un trabajador autónomo de la hostelería que sufre de obesidad, diabetes y le amputaron un dedo del pie

El tribunal considera acreditado que su estado clínico le impide desarrollar cualquier actividad laboral con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, incluso aquellas de carácter sedentario

Conceden la incapacidad permanente absoluta

Luna Palma, psiquiatra: “Puedes tener una depresión clínica sin sentirte triste. Es más común de lo que crees”

La apatía, el insomnio y la pérdida de motivación son síntomas comunes que pueden pasar inadvertidos y retrasar la búsqueda de ayuda

Luna Palma, psiquiatra: “Puedes tener

Adrián Rodríguez reaparece en televisión tras dejar el centro de desintoxicación: “Huía de mí mismo, no me gustaba”

El actor volvió a ingresar en un centro el pasado mes de noviembre tras sufrir una recaída

Adrián Rodríguez reaparece en televisión

Juan Rescalvo, psicólogo: “Cuando te obsesionas con no perder a alguien, te olvidas de ti y casi siempre terminas perdiéndote”

El experto señala que en esta situación la persona suele quedarse con el sentimiento de no ser suficiente, lo que supone un golpe a la autoestima

Juan Rescalvo, psicólogo: “Cuando te
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Conceden la incapacidad permanente absoluta

Conceden la incapacidad permanente absoluta a un trabajador autónomo de la hostelería que sufre de obesidad, diabetes y le amputaron un dedo del pie

Estefanía Molina, politóloga: “No hay que subestimarlo, Vox puede gobernar algún día este país”

Estefanía Molina, politóloga: “Hay un drama en España y no lo han traído los inmigrantes”

Estefanía Molina, politóloga y periodista: “Me da miedo que esta democracia crea que puede convivir con gente a la que ya le da igual todo”

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita