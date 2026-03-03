La madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, denunciada por una presunta agresión a una vigilante de seguridad: “Acabé en el hospital”

Silvia Bronchalo en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Tan solo unas semanas después de que su rostro acaparara todos los focos tras su entrevista en ¡De Viernes!, Silvia Bronchalo ha vuelto a ser la gran protagonista de la actualidad mediática. La madre de Daniel Sancho ha sido denunciada por una trabajadora de seguridad de la que fue su antigua urbanización por un presunto delito de agresión, según ha informado el programa Y ahora Sonsoles.

El espacio televisivo emitido en Antena 3 ha detallado que los hechos habrían tenido lugar el pasado 26 de julio de 2025, cuando la expareja de Rodolfo Sancho acudió al recinto residencial acompañada por un vehículo de una empresa de mudanzas. De acuerdo con la información facilitada en el programa, el incidente se produjo en el acceso a la urbanización, donde la vigilante de seguridad que se encontraba en la garita no permitió la entrada de la furgoneta al no contar, presuntamente, con la autorización requerida para acceder al recinto. Esta negativa habría originado una discusión que, según consta en la denuncia, fue elevando el tono hasta desembocar en un altercado físico.

Silvia Bronchalo en los juzgados de Tailandia (REUTERS/Somkiat Raksaman)

El periodista Carlos García López, colaborador del espacio presentado por Sonsoles Ónega, tuvo acceso a la denuncia interpuesta por la trabajadora. En el documento, se recoge que la discusión comenzó cuando Bronchalo reclamó explicaciones por la imposibilidad de que el vehículo de la mudanza accediera al interior de la urbanización.

“No me dio tiempo a reaccionar”

La denunciante ha ofrecido su versión de los hechos en exclusiva al formato, donde relató lo ocurrido. Según su testimonio, la situación se desarrolló con rapidez y no tuvo margen de reacción ante lo que estaba sucediendo. “Ella ha llegado reclamando por qué yo no le daba acceso a la furgoneta que estaba haciendo la mudanza. Ella viene y me empieza a insultar y que va a llamar a mi empresa para que me echasen. Le dije que se marchara. Fue tan rápido que ella enseguida me enganchó del pelo, ella llevaba una actitud muy alterada, a mí no me dio tiempo a reaccionar cuando yo sentí que ella me estaba enganchando de los pelos”, ha contado la vigilante de la garita de la antigua urbanización de Bronchalo.

Silvia Bronchalo en una imagen de archivo (Europa Press)

En su intervención televisiva, la trabajadora también aseguró haber sufrido lesiones como consecuencia del enfrentamiento. Según explicó, tras el presunto forcejeo experimentó dolores intensos en la cabeza y el cuello, y tuvo que recibir atención médica. “Me arrancó mechones, sí. Yo tenía lesiones en la cabeza, me dio contra la puerta y me dolía muchísimo la cabeza, todo lo que es el cuello, eso me dolía muchísimo, fatal, incluso llegué al hospital”, apuntaba.

Siempre según la información difundida por el programa, en la denuncia también se recoge que un vecino de la urbanización acudió al lugar al percatarse de lo que estaba ocurriendo. Esta persona habría intervenido para ayudar a la vigilante a salir del altercado. Posteriormente, la administradora de la finca facilitó a la trabajadora los datos de filiación y el número de teléfono de Silvia Bronchalo, con el fin de que pudiera formalizar la correspondiente denuncia ante las autoridades.

Por el momento, no ha trascendido si se han adoptado medidas judiciales adicionales ni si la denunciada ha ofrecido su versión de los hechos. La información conocida hasta ahora se basa en el testimonio de la trabajadora y en el contenido de la denuncia al que ha tenido acceso el citado programa de televisión. A la espera de que se esclarezcan los hechos en sede judicial, la denuncia sigue su curso conforme a los procedimientos establecidos.