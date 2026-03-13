España

Las fugas de metano del principal proveedor de gas de España ponen en peligro la continuidad del suministro nacional

En 2025, la cuota de gas argelino importado por el Estado español se ha situado en el 34,57%

Guardar
Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una fuga de metano en un pozo petrolífero (Europa Press)

Argelia se ha consolidado como el mayor proveedor de gas fósil al Estado español, asumiendo un papel central en el suministro energético nacional durante la última década. Según la cuarta entrega de la serie de informes de la red Gas No es Solución, el país norteafricano ha destacado como el sexto Estado con mayores volúmenes de quema de gas en antorcha a nivel mundial, y el gas argelino ha supuesto el 38,69% del total de importaciones españolas.

El informe documenta que Sonatrach, la empresa estatal argelina, ha sido responsable de alrededor del 80% de la quema de gas en antorcha en Argelia. La “quema de gas en antorcha” consiste en eliminar el gas asociado a la extracción de petróleo; un método habitual derivado de problemas económicos, técnicos o de seguridad que hacen compleja su captación y reutilización.

Aunque relativamente seguro para la gestión operativa, este procedimiento tiene un coste ambiental elevado, ya que la combustión del metano genera dióxido de carbono y, debido a la ineficiencia del proceso, parte del metano -gas con un poder de calentamiento global 86 veces superior al CO2 durante sus primeros 20 años- también se libera a la atmósfera.

El documento recuerda que Argelia ha encabezado el suministro de metano al sistema energético español en prácticamente todos los ejercicios entre 2004 y 2025, salvo en 2022, año en el que Estados Unidos ocupó temporalmente la primera posición. En 2025, la cuota de gas argelino importado por España se ha situado en el 34,57%.

Solo Italia supera a España en la compra de este hidrocarburo argelino, lo que sitúa al Estado español en la cuarta posición mundial en el índice de países importadores de gas procedente de quemas en antorcha (Imported Flare Gas Index 2024). El análisis destaca que Naturgy, Iberdrola y Endesa controlan casi 19.000 de los 26.000 megavatios de potencia de centrales de ciclo combinado en España, instalaciones que usan metano como base para la generación de electricidad.

Mientras los municipios con centrales nucleares reciben fondos por su impacto, la mayor parte de la energía renovable se genera en zonas rurales que no reciben compensación.

Qué consecuencias ambientales y sociales tiene el gas argelino importado por España

El estudio de la red Gas No es Solución alerta de la profunda dependencia de los combustibles fósiles en el sistema energético argelino, con el gas responsable de hasta el 99% de la generación eléctrica en 2023. Según los autores, este modelo, bajo control de Sonatrach, limita cualquier intento de avanzar hacia una transición energética sostenible en Argelia.

Además, subraya una “escasa ambición climática” por parte del Gobierno argelino, que solo ha presentado uno de los dos NDC previstos en el Acuerdo de París y mantiene su apuesta por la ampliación de los hidrocarburos como eje económico. En 2025, aunque Argelia ha elaborado un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Gas No es Solución califica la acción de mitigación como “claramente insuficiente”.

Una de las preocupaciones principales es la quema de gas en antorcha, intensificada en 2024, cuando Sonatrach ha acaparado cerca del 80% de este proceso a nivel nacional. Según Ecologistas en Acción, las fugas de metano detectadas vía satélite en Argelia han aumentado en un 240% entre 2024 y 2025.

El campo de Hassi R’Mel, punto clave de producción y origen del gas que llega a Almería a través del gasoducto Medgaz, está catalogado como “súperemisor”, con algunas emisiones individuales que han superado las 40 toneladas de metano por hora. Para la red Gas No es Solución, “el Estado español es responsable de estas emisiones importadas”, dado su volumen de compras y la exigencia de la normativa europea de actuar conjuntamente para reducir este impacto.

FOTO DE ARCHIVO. Una vista
FOTO DE ARCHIVO. Una vista general muestra el campo de gas Hassi R'mel de la empresa estatal de energía argelina Sonatrach, Argelia. 16 de octubre de 2018. REUTERS/Lamine Chikhi

La dimensión política, histórica y social del suministro gasista argelino

El informe señala que las infraestructuras gasistas entre Argelia y España tienen un profundo arraigo histórico, con el primer envío marítimo en 1974 a la regasificadora de Barcelona y el posterior despliegue de gasoductos: primero el Magreb-Europa en 1996 (Argelia–Marruecos–España), reemplazado por el Medgaz en 2011, que conecta Argelia directamente con Almería. Desde noviembre de 2021, el tránsito se limita al Medgaz y a barcos metaneros, tras la finalización del contrato del gasoducto Magreb-Europa por el desencuentro diplomático entre Argelia y Marruecos.

La estructura de propiedad del gasoducto Medgaz está repartida entre Sonatrach (51%) y Medina Partnership (49%), esta última participada en partes iguales por Naturgy y BlackRock. Naturgy financió el refuerzo de su participación mediante un préstamo sindicado, gestionado en noviembre de 2019 por entidades europeas como Banco Santander, ING, Banca IMI y Natixis.

El documento dedica atención específica al impacto del fracking. La técnica se legalizó en Argelia en 2013 y, en 2025, el Gobierno ha activado negociaciones con ExxonMobil y Chevron para reanudar la explotación de yacimientos no convencionales, según el informe. Ecologistas en Acción advierte de los riesgos que esto implica en un país azotado por sequías y que, entre 2020 y 2022, figuró entre los diez con mayor estrés hídrico, con repercusiones sobre la agricultura y el acceso a agua potable.

Las consecencias sociales del modelo gasista también están documentadas en el informe. En 2015, el rechazo al fracking generó movilizaciones masivas en el Sáhara argelino, que resultaron reprimidas por las autoridades. En 2024, de nuevo, han estallado protestas en Tiaret a raíz de la escasez de agua. El movimiento Hirak de 2019, impulsando demandas de mayor democracia, fue respondido con un endurecimiento de la represión, que persiste hasta el presente.

Temas Relacionados

Gas NaturalArgeliaSuministro EnergéticoGas Natural licuadoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El actor que más veces ha ganado el Oscar a Mejor actor se retiró del cine durante años: “Dejé de hacer ese tipo de trabajo para poder dedicarme a otro”

El ganador de tres premios anunció su retirada en 2017, aunque hace unos meses aclaró que nunca tuvo la intención de abandonar definitivamente la actuación

El actor que más veces

Jesús Castro, de protagonizar ‘El Niño’ a ser padre de gemelos: así narra su pareja, la modelo mexicana Camila Canto, su embarazo

La pareja del actor ha compartido en sus redes sociales el proceso de la gestación antes de dar a luz

Jesús Castro, de protagonizar ‘El

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

Estas herramientas no cambian el contexto externo en el que se produce el problema. Pueden ayudar a manejar mejor la situación, pero no transforman automáticamente la realidad laboral

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral:

Martina Romero, profesora, sobre el uso de ChatGPT para hacer los deberes: “Hay que hacer la vista gorda. Es eso o nada”

El 90% de los profesores españoles teme por la privacidad ante la expansión de la inteligencia artificial en la escuela

Martina Romero, profesora, sobre el

Lauren Manaker, nutricionista: “Comer un plátano al día no es perjudicial para muchas personas, pero es mejor alternar”

Comer una pieza diaria aporta de manera regular potasio, fibra y vitamina C, elementos que contribuyen a la sensación de saciedad, pero ¿es bueno comer una banana todos los días?

Lauren Manaker, nutricionista: “Comer un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Javier Milei aterrizó en Madrid:

Javier Milei aterrizó en Madrid: así será el fin de semana del presidente argentino en España

La Embajada de Estados Unidos en España alerta a sus ciudadanos por las manifestaciones del ‘No a la guerra’ en Madrid

Madrilucía se cancela entre críticas por apropiación cultural y problemas logísticos: la versión madrileña de la Feria de Abril se aplaza a 2027

Un hombre se atrinchera en una casa de un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

Un tiroteo con 11 disparos, un coche cargado de hachís y un herido fugado: la Guardia Civil resuelve un “vuelco de película” en Cádiz

ECONOMÍA

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral:

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

Las fugas de metano del principal proveedor de gas de España pone en peligro la continuidad del suministro nacional

La energía solar se posiciona como la principal fuente eléctrica de España y aminora el impacto del conflicto de Oriente Medio

Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

Todo lo que debes saber para reclamar la devolución de los gastos de la hipoteca

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club