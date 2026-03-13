España

El rey Felipe se estrena en TikTok: su sobriedad ante la cámara al ser grabado por el presidente boliviano Rodrigo Paz, su amigo de la juventud

El monarca ya tenía presencia en Instagram a través de la cuenta de Casa Real y ahora debuta en una nueva plataforma en la cuenta de su amigo

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El rey Felipe VI debuta
El rey Felipe VI debuta en TikTok con Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia

La imagen de Felipe VI ha adoptado este viernes un cariz inesperado, alejándose de los habituales discursos institucionales y de los entornos controlados de Zarzuela para protagonizar, por primera vez, un vídeo difundido en TikTok. El rey ha compartido esta secuencia junto a Rodrigo Paz, presidente de Bolivia y amigo personal desde hace tres décadas, en un contenido grabado de forma sencilla y espontánea con un teléfono móvil en La Paz, capital administrativa del país.

Este vídeo supone el debut de Felipe VI en la plataforma, aunque se haya canalizado a través del perfil de su interlocutor boliviano, ya que hasta ahora el monarca solo tenía presencia en Instagram. El 20 de junio de 2024, Casa Real inauguró su cuenta oficial en Instagram bajo el nombre de @casareal.es. Hasta esa fecha, la institución no contaba con presencia directa en esta red, a diferencia de otras casas reales europeas.

En las imágenes difundidas en TikTok, Rodrigo Paz sostiene el móvil como responsable de la grabación y habla directamente a la cámara como todo un vloguero: “Me encuentro con un gran amigo de Bolivia y un gran amigo personal, pero sobre todo un gran ser humano”, declara el mandatario boliviano en la apertura del vídeo, subrayando la dimensión personal de la relación.

Con motivo del 58º cumpleaños del rey Felipe VI, salimos a la calle para conocer la opinión de los españoles sobre su figura. Las respuestas son de lo más variadas, desde el apoyo a la institución hasta el rechazo y la petición de un referéndum.

El vídeo de Felipe VI para TikTok

Ante la cámara y en un ambiente distendido, Felipe VI agradece la cortesía con un gesto sobrio y responde: “Gracias, presidente”. Acto seguido, introduce el plano político con una intervención mesurada: “Es un placer estar aquí contigo y con este nuevo gobierno, apoyando la nueva etapa de una Bolivia abierta al mundo”.

En el vídeo, la interacción no se limita al protocolo. Felipe VI respalda el objetivo de fortalecer los lazos con España y con la comunidad internacional en su conjunto. “Esperamos contribuir también para que el mundo, no solo los hermanos de España, estén más presentes en Bolivia”, añade el monarca, quien durante la secuencia mantiene las manos cruzadas, un gesto que pone de manifiesto su disposición de templanza ante contextos menos formales.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz,
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, a la derecha, y el rey Felipe de España caminan después de una reunión en el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia (Foto AP/Juan Karita)

La relación del rey Felipe y Rodrigo Paz

Más allá del contenido político y diplomático, el encuentro en La Paz reviste un significado personal. Felipe VI y Rodrigo Paz mantienen una amistad consolidada desde los años 90, etapa en que ambos coincidieron en la capital estadounidense. El actual jefe del Estado español cursaba estudios en la Edmund A. Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown, mientras que Paz se encontraba matriculado en Relaciones Internacionales en American University.

Durante aquella época, formaron parte de un círculo reducido de amigos que compartía tiempo y conversaciones fuera del ámbito académico, estableciendo un vínculo que se ha proyectado con el paso de los años en el terreno de las relaciones institucionales.

Las redes sociales de Casa Real

En lo que respecta a la estrategia de comunicación de Casa Real, todavía no había llegado a TikTok, aunque la irrupción en Instagram marca un punto de inflexión. A diferencia de otras monarquías cuyo uso de redes sociales era más avanzado, la institución española tenía una asignatura pendiente en este ámbito hasta la apertura del perfil oficial.

La familia real española (Europa
La familia real española (Europa Press)

La fecha elegida responde a una planificación comunicativa que aprovecha el simbolismo del décimo aniversario del reinado de Felipe VI, dando así visibilidad a los actos organizados en el Palacio Real a través de las dos primeras publicaciones. El estreno fue planificado minuciosamente por el departamento de comunicación de Zarzuela.

Eso sí, el grueso del contenido del perfil está enfocado en la actividad institucional y en la agenda pública de los reyes, no en contenido personal. No obstante, Casa Real ha ido incorporando en su comunicación digital algunos aspectos propios de la esfera privada, mostrando facetas más cercanas y familiares del monarca y su entorno. Estas publicaciones, aunque alejadas de las obligaciones oficiales, siguen un patrón de presentación cuidadosamente elaborado y supervisado.

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