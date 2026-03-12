España

Una de cada cuatro agresiones a sanitarios queda impune y solo el 1% es sancionado

El Ministerio de Sanidad ha contabilizado más de 18.500 agresiones a sanitarios en 2025


Imagen de archivo: Personal se concentra frente al Hospital Meixoeiro, a 14 de octubre de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). (Adrián Irago / Europa Press)

Los trabajadores sanitarios españoles notificaron un total de 18.563 agresiones durante el año 2025. Los datos, plasmados en el Informe Anual sobre Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, reflejan un nuevo aumento en la violencia en centros sanitarios del país: se han registrado 1.493 casos más que en 2024, un incremento del 8,74%.

Pese a que las notificaciones aumentan, los agresores todavía quedan impunes: apenas el 6% de las víctimas presentan una denuncia y solo el 1% de los agresores recibió una sanción administrativa en 2025. “Agredir a un profesional sanitario es agredir al conjunto de la sociedad”, ha señalado el secretario de Estado, Javier Padilla, que ha defendido como “fundamental” el reconocimiento como autoridad pública de los profesionales sanitarios.

“Tenemos que tener muy claro que, cuando un profesional sanitario es agredido, el sistema tiene que hacerle sentir que está ahí de manera incondicional, que va a acompañarle, que va a protegerle y que va a poder garantizar seguir viviendo su vida en general, pero además su desempeño profesional de una manera segura y de una manera satisfactoria. Y creo que ahí es en lo que estamos todos y todas”, ha añadido.

Mujeres jóvenes en atención primaria, las principales víctimas

(Freepik)

La mayor parte de los incidentes registrados por las comunidades autónomas ocurrieron en centros de atención primaria (51%), seguidas de hospitales (47%) y, en menor medida, las emergencias extrahospitalarias. Las principales víctimas son mujeres (80%), que representan el 76% de todos los profesionales sanitarios. En cuanto a la edad, la mayor parte de las agresiones se concentra en trabajadores de entre 25 y 55 años, siendo el grupo de 25 a 35 años el más numeroso.

Quienes más notifican estas situaciones son los médicos (34%) y los enfermeros (30%), las dos profesiones que mantienen un mayor contacto con los pacientes y los acompañantes a lo largo del proceso asistencial. De hecho, son ellos los principales agresores: los pacientes protagonizan el 71% de los episodios, mientras que el 29% corresponde a familiares o acompañantes del enfermo.

Los agresores suelen ser hombres (57%), si bien las mujeres representan ya el 43% del total. Además, un 27% ya había protagonizado incidentes previos de violencia contra el personal sanitario. El 84,5% de las agresiones suelen ser psicológicas, con insultos, amenazas o comportamientos intimidatorios.

a doctora Helena Sánchez ha recordado cómo fue la agresión que sufrió el pasado 8 de diciembre por parte de un paciente, durante un acto de la Organización Médica Colegial contra las agresiones a sanitarios.

Entre las razones que esgrimen los agresores, los motivos más frecuentes están relacionados con la atención recibida (29%), seguido de las demandas del propio usuario o paciente (28%) y de aquellas asociadas al acto sanitario o administrativo (15%). Sin embargo, todas ellas han descendido respecto al 2024, lo que refleja, según el Ministerio de Sanidad, una variación moderada en los factores que desencadenan las agresiones.

Mayor concienciación, pero pocas consecuencias

El Ministerio de Sanidad resalta que, aunque las agresiones han aumentado, el ritmo de crecimiento se ha moderado en comparación con años anteriores. Asimismo, el informe destaca que el incremento de las notificaciones puede estar vinculado a una mayor sensibilización y cultura de denuncia entre los profesionales, así como a la mejora de los sistemas de registro y comunicación de incidentes en los servicios de salud.

Las denuncias, sin embargo, siguen quedándose cortas: en 2025, la Policía Nacional registró un total de 513 denuncias, un 26% más que el año anterior, pero que supone apenas el 27% del total registrado por Sanidad. Los datos del ministerio muestran que un 25% de las agresiones quedaron sin respuesta y tan solo el 6% de los agresores recibieron una denuncia, frente al 1% que tuvo una sanción administrativa. En la mitad de los casos (48%) no hay datos disponibles.

