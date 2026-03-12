España

Expulsan a un guardia civil que simuló un atraco en unas oficinas de un parking: la recepcionista era cómplice

El Supremo concluye que estos hechos provocaron un daño profundo a la imagen de la institución y a la confianza de la sociedad

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. (Elena Fernández/Europa Press)

El Tribunal Supremo ha ratificado la expulsión de un guardia civil tras su condena penal por la comisión de tres delitos: robo con fuerza en las cosas, simulación de delito y organización criminal. Los hechos se remontan a septiembre de 2018, cuando Gervasio, junto a otros dos acusados, participó en un robo en a empresa de parkings en Paracuellos del Jarama, Madrid. El condenado desempeñó un papel clave en la ejecución del plan, que consistió en desactivar los sistemas de seguridad y quedarse con 42.000 euros.

En una sentencia publicada el pasado mes de febrero, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha considerado que la conducta de Gervasio constituyó un grave quebranto para la Administración y un daño directo para la empresa perjudicada, fundamentos en los que la Ministra de Defensa basó la sanción de separación del servicio. El tribunal ha afirmado que los hechos probados no se pueden reconciliar con la permanencia de este agente en el Instituto Armado y que la pérdida de confianza y prestigio de la institución justifica la medida más severa del régimen disciplinario.

La sentencia ha detallado que la sanción de expulsión responde a la gravedad y trascendencia de los delitos cometidos, así como al descrédito público que generó la actuación del exagente. El tribunal ha subrayado que participar en una organización criminal, simular un delito y ejecutar un robo con fuerza representa una violación de los valores fundamentales que deben regir la labor de cualquier miembro de la Guardia Civil. La resolución administrativa, avalada ahora por el Supremo, ha concluido que estos hechos provocaron un daño profundo a la imagen de la institución y a la confianza de la sociedad en su función de proteger los derechos y la seguridad ciudadana.

La recepcionista les abrió la puerta

En los hechos que originaron el caso, el guardia civil Gervasio y sus cómplices urdieron un plan con la ayuda de la recepcionista de la empresa, que conocía los protocolos de seguridad. La noche del 17 de septiembre de 2018, la empleada desactivó los sistemas de seguridad y facilitó el acceso al recinto a través de un portón, cuyo mecanismo solo conocían los empleados. Desde fuera, Gervasio marcó el número necesario para abrir la puerta a distancia, permitiendo que su cómplice, Miguel, entrara con un vehículo.

Un agente de la Guardia Civil sacando y enseñando los billetes encontrados en el interior del vehículo

Dentro de las oficinas, Miguel fingió un robo con violencia: se cubrió la cabeza, embozó su cara con una bufanda y, armado, ordenó a la empleada que se atase con bridas mientras la amenazaba de muerte si se movía. Después, se dirigió al lugar donde se guardaba el dinero, cogió los 42.000 euros de la recaudación y abandonó la empresa.

Pasados unos minutos, la recepcionista, siguiendo el plan, realizó una llamada a la Guardia Civil para denunciar que había sido víctima de un robo violento, lo que propició la llegada de las autoridades y la apertura de la investigación. La investigación penal llevó a que Gervasio fuera detenido de manera provisional. La condena ha evitado la pena de cárcel durante dos años, siempre y cuando no cometiera otro delito y pagara la responsabilidad civil. Con esta sentencia firme, el proceso disciplinario finaliza y Gervasio queda definitivamente fuera de la Guardia Civil.

Temas Relacionados

Guardia Civil EspanarobosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dimite René Redzepi, chef del restaurante tres estrellas Michelin Noma, ante las denuncias de abuso de sus trabajadores

El chef, al frente del establecimiento desde 2003, deja el proyecto en manos de su equipo tras pedir disculpas y asumir “la responsabilidad de sus propias acciones”

Dimite René Redzepi, chef del

Una masa de aire frío cambia el tiempo: la Aemet prevé un desplome de las temperaturas, fuertes lluvias y nieve en cotas bajas

A partir del domingo se iniciaría una estabilización atmosférica con el predominio de un anticiclón

Una masa de aire frío

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

Un hombre deja pasar a una mujer en el supermercado, ella le regala dos billetes de rascar y gana más de 800.000 euros

El afortunado ya ha recogido el premio, que piensa invertir en su boda y en comprar coches nuevos

Un hombre deja pasar a

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Los propietarios pueden reducir significativamente el coste al acceder a descuentos vinculados a la póliza de la comunidad de vecinos, con ahorros de hasta un 25%

Diego Moreno, corredor de seguros:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado suspende la sanción

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

En pleno siglo XXI el Gobierno se sigue gastando 665.000 euros en miles de talonarios en papel para el servicio médico de los funcionarios acogidos a Muface

‘Lexit’, el movimiento autonomista que busca que León se separe de Castilla y León: “Hay gente de izquierdas y de derechas que comparte esta idea”

El “puente aéreo privado” de 2.100 euros para regresar desde Oriente Medio: la alternativa de unas 700 personas a las evacuaciones del Gobierno

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo debes frenar en carretera: “Si pisas el embrague y luego el freno se embala el coche”

ECONOMÍA

Diego Moreno, corredor de seguros:

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions