Encuentran intacta una vasija romana en un yacimiento arqueológico español: llevaba más de 2.000 años enterrada

Las excavaciones arqueológicas en el yacimiento romano de los Padrets de Blanes han revelado esta semana una pieza que permaneció oculta durante más de 2.000 años: un ánfora entera, hallada en un rincón de una de las habitaciones del edificio D, y encontrada en perfecto estado.

Este recipiente, hecho de cerámica, fue probablemente utilizado para almacenar vino, aunque los arqueólogos advierten de que será necesario un estudio más profundo para confirmar su uso exacto. La campaña de excavaciones, dividida en dos fases, ha permitido identificar además un gran edificio con varias salas cuya función era comercial y artesanal.

Durante la cuarta campaña de trabajos en este lugar, los arqueólogos han localizado cuatro compartimentos principales dentro del edificio D, destinados al comercio, el trabajo del hierro y el almacenamiento de mercancías. En una de estas salas fue hallado un silo de dos metros de profundidad que originalmente servía para almacenar grano y que, tras el abandono de la ciudad, fue reutilizado como vertedero de desechos de herrería y otros materiales.

En palabras del director de la campaña, Joan Llinàs, a la Agencia Catalana de Noticias, “la ciudad romana estaba perfectamente diseñada” antes de comenzar a construirse, una conclusión respaldada por la comparación de los planos de planta de los diferentes edificios excavados. Los responsables del proyecto han destacado que todos los edificios analizados presentan dimensiones similares, lo que refuerza la hipótesis de una planificación urbana avanzada.

Una zona de tiendas

El hallazgo del ánfora y la identificación de espacios comerciales y artesanales han dado lugar a una nueva interpretación sobre el uso del sector excavado. Los especialistas consideran que esta área no era residencial, sino que estaba dedicada principalmente a actividades comerciales, con presencia de varias ‘tabernae’ (tiendas) y un taller de herrería. Todo ello sugiere una organización urbana planificada en esta localidad de la Antigua Roma, lo que a su vez indica que el lugar jugaba un papel económico relevante en la época.

La concejala de Patrimonio Histórico de Blanes, Mònica Rabassa, anunció que el siguiente paso será la musealización del espacio. Según sus palabras, el objetivo es que “el público pueda visitar la antigua ciudad romana y leer carteles informativos sobre el pasado histórico de la ciudad”, haciendo compatible la apertura con futuras campañas arqueológicas.

El alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha destacado, por su parte, la importancia institucional de este proyecto. Hernández, también en declaraciones recogidas por la Agencia Catalana de Noticias, ha destacado que, entre 2022 y 2025, se han invertido 291.104 euros en las excavaciones y subrayó que los trabajos han despertado “el interés” de la población por descubrir su pasado romano.

La apertura al público del yacimiento se verá reforzada por el centro de interpretación municipal, inaugurado hace medio año, en el que se exponen los materiales más relevantes hallados durante las distintas campañas. Así, la ciudad de Blanes avanza hacia la recuperación y difusión de su patrimonio antiguo, con hallazgos que arrojan luz sobre su función como núcleo comercial y artesanal en la antigüedad.