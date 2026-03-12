España

Encuentran intacta una vasija romana en un yacimiento arqueológico español: llevaba más de 2.000 años enterrada

Este recipiente, hecho de cerámica, fue probablemente utilizado para almacenar vino

Guardar
La fachada del Museo Arqueológico
La fachada del Museo Arqueológico Nacional. (Museo Arqueológico Nacional)

Las excavaciones arqueológicas en el yacimiento romano de los Padrets de Blanes han revelado esta semana una pieza que permaneció oculta durante más de 2.000 años: un ánfora entera, hallada en un rincón de una de las habitaciones del edificio D, y encontrada en perfecto estado.

Este recipiente, hecho de cerámica, fue probablemente utilizado para almacenar vino, aunque los arqueólogos advierten de que será necesario un estudio más profundo para confirmar su uso exacto. La campaña de excavaciones, dividida en dos fases, ha permitido identificar además un gran edificio con varias salas cuya función era comercial y artesanal.

Durante la cuarta campaña de trabajos en este lugar, los arqueólogos han localizado cuatro compartimentos principales dentro del edificio D, destinados al comercio, el trabajo del hierro y el almacenamiento de mercancías. En una de estas salas fue hallado un silo de dos metros de profundidad que originalmente servía para almacenar grano y que, tras el abandono de la ciudad, fue reutilizado como vertedero de desechos de herrería y otros materiales.

En palabras del director de la campaña, Joan Llinàs, a la Agencia Catalana de Noticias, “la ciudad romana estaba perfectamente diseñada” antes de comenzar a construirse, una conclusión respaldada por la comparación de los planos de planta de los diferentes edificios excavados. Los responsables del proyecto han destacado que todos los edificios analizados presentan dimensiones similares, lo que refuerza la hipótesis de una planificación urbana avanzada.

Una zona de tiendas

El hallazgo del ánfora y la identificación de espacios comerciales y artesanales han dado lugar a una nueva interpretación sobre el uso del sector excavado. Los especialistas consideran que esta área no era residencial, sino que estaba dedicada principalmente a actividades comerciales, con presencia de varias ‘tabernae’ (tiendas) y un taller de herrería. Todo ello sugiere una organización urbana planificada en esta localidad de la Antigua Roma, lo que a su vez indica que el lugar jugaba un papel económico relevante en la época.

La concejala de Patrimonio Histórico de Blanes, Mònica Rabassa, anunció que el siguiente paso será la musealización del espacio. Según sus palabras, el objetivo es que “el público pueda visitar la antigua ciudad romana y leer carteles informativos sobre el pasado histórico de la ciudad”, haciendo compatible la apertura con futuras campañas arqueológicas.

Tráiler de 'Águilas de El Cairo', el thriller de Tarik Saleh sobre un actor en Egipto al que obligan a trabajar en una película biográfica sobre el presidente Al-Sisi.

El alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha destacado, por su parte, la importancia institucional de este proyecto. Hernández, también en declaraciones recogidas por la Agencia Catalana de Noticias, ha destacado que, entre 2022 y 2025, se han invertido 291.104 euros en las excavaciones y subrayó que los trabajos han despertado “el interés” de la población por descubrir su pasado romano.

La apertura al público del yacimiento se verá reforzada por el centro de interpretación municipal, inaugurado hace medio año, en el que se exponen los materiales más relevantes hallados durante las distintas campañas. Así, la ciudad de Blanes avanza hacia la recuperación y difusión de su patrimonio antiguo, con hallazgos que arrojan luz sobre su función como núcleo comercial y artesanal en la antigüedad.

Temas Relacionados

ArqueologíaDescubrimientos ArqueológicosCienciaCiencia EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Puñetazos en el pecho, empujones e insultos, así vivieron los abusos de su chef los exempleados del restaurante Noma: “Era como ir a la guerra”

René Redzepi ha dimitido de su puesto como líder del proyecto tras una investigación llevada a cabo por ‘The New York Times’ que recogía las denuncias de sus extrabajadores

Puñetazos en el pecho, empujones

La crítica de la reina Letizia, radiante con un dos piezas de lana gris de Zara: “La IA lo tiene complicado con el reportero que siente lo que otros viven”

El máster en Reporterismo Internacional de Alcalá de Henares ha tenido el honor de contar con la reina Letizia en su clausura

La crítica de la reina

El Gobierno anuncia ayudas fiscales para el campo y el transporte pero descarta bonificaciones en el combustible por la Guerra de Oriente Medio

Por su parte, los representantes de CCOO y UGT han asegurado que por el momento no ven un impacto del conflicto en el empleo

El Gobierno anuncia ayudas fiscales

Loli, cocinera: “La mejor tarta de manzana se hace sin horno, con una sartén, y queda jugosa y muy tierna”

Este postre, ideal para improvisar una merienda o poner el broche final a una comida, se prepara usando únicamente una sartén y un puñado de ingredientes

Loli, cocinera: “La mejor tarta

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los fantasmas de la legislatura

Los fantasmas de la legislatura que Mañueco afronta en las elecciones de Castilla y León: la gestión de los incendios, deudas y casos judiciales

El Gobierno de España quita peso a las amenazas comerciales de Trump y la UE asegura que responderá “con firmeza” ante cualquier violación de los acuerdos arancelarios

Así está siendo en Oriente Medio la “mayor operación de repatriación de la historia” de España con 7.000 evacuados

El Gobierno explica por qué cesó a la embajadora de España en Israel: “No tenía sentido continuar”

Confirman la sanción de 40.000 euros a una empresa de juego por permitir apostar a una persona inscrita en el registro de ludópatas

ECONOMÍA

El Gobierno anuncia ayudas fiscales

El Gobierno anuncia ayudas fiscales para el campo y el transporte pero descarta bonificaciones en el combustible por la Guerra de Oriente Medio

La construcción no alivia la escasez de vivienda para el comprador medio: la nueva oferta se orienta al turismo y los perfiles de alto poder adquisitivo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como norma general es la empresa la que decide cómo organizar la recuperación de las horas extra”

Si te llega un bizum por error y nunca lo devuelves, esto es lo que dice la ley

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

DEPORTES

David Villa regresa al Atlético

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club

La Federación Española de Fútbol propone el Santiago Bernabéu como sede para la ‘Finalissima’ entre España y Argentina

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”