España

Sebastián La Rosa, médico: “El jengibre es muy beneficioso para la salud, sus beneficios van mucho más allá de curar un resfriado”

El especialista cuenta cómo, teniendo siempre el ingrediente en casa, puedes aliviar numerosos dolores inflamatorios

Guardar
El médico Sebastián La Rosa
El médico Sebastián La Rosa habla de la propiedad curativa del jengibre (Montaje Infobae)

La afirmación de Sebastián La Rosa, médico, interpela una creencia popular y la amplía con claridad: “El jengibre es muy beneficioso para la salud, sus beneficios van mucho más allá de curar un resfriado”. Esta raíz aromática, presente en cocinas y remedios caseros de distintas culturas desde hace siglos, se asocia habitualmente con el alivio de afecciones leves como el dolor de garganta. Sin embargo, la ciencia moderna respalda que su alcance es mucho mayor.

El té de jengibre, preparado por generaciones para reducir molestias cuando aparece el dolor de garganta, sigue vigente. Quienes alguna vez recurrieron a esta infusión (con o sin limón) probablemente experimentaron alivio, aunque no supieran con exactitud el motivo. Lo que hasta hace poco era saber popular, hoy tiene explicación en la acción antiinflamatoria del jengibre, que no se limita a cuadros virales o infecciones leves.

De acuerdo con lo que explica La Rosa, existen sólidos motivos para considerar al jengibre como un agente capaz de modular la inflamación en el cuerpo. Estudios recientes han comprobado que su consumo regular puede beneficiar a personas que padecen distintas enfermedades de base inflamatoria, alterando favorablemente la respuesta del sistema inmune y atenuando síntomas.

Beneficios del jengibre en enfermedades inflamatorias

El alcance del jengibre va mucho más allá del clásico resfriado. La Rosa subraya que se han documentado efectos positivos del jengibre en patologías como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoidea, la psoriasis y el lupus, entre otras. Esto significa que el potencial terapéutico del jengibre abarca cuadros donde la inflamación es parte central del problema y el sistema inmune se encuentra sobreactivado.

Los cinco remedios caseros más efectivos para controlar el resfriado

Según detalla el médico: “El consumo de jengibre en personas con estas enfermedades ayuda a reducir la intensidad de la respuesta inmune exagerada que las caracteriza. Así, se logra una disminución de la inflamación y, en consecuencia, un alivio de los síntomas que acompañan a estas patologías”. La clave está en la capacidad de estos compuestos para intervenir en las vías que desencadenan la inflamación, logrando un equilibrio que favorece el bienestar.

Por qué el jengibre reduce la inflamación

La explicación de por qué el jengibre es útil va al centro del problema: muchas enfermedades crónicas cursan con una respuesta inmune exagerada. Esto significa que el propio sistema de defensa del cuerpo reacciona de manera desmedida, lo que genera inflamación persistente y dolor. Los gingeroles y shogaoles presentes en el jengibre actúan como reguladores naturales de esa respuesta.

El jengibre reduce la inflamación
El jengibre reduce la inflamación de la garganta. (Getty Images)

Cuando una persona consume jengibre, estos compuestos ayudan a controlar la activación excesiva del sistema inmune. De esta forma, se produce menos inflamación y los síntomas asociados (dolor, hinchazón, molestias) tienden a disminuir. Este mecanismo explica por qué el jengibre puede ser útil no solo para molestias leves, sino también como complemento en el tratamiento de enfermedades más complejas.

En síntesis, el jengibre es mucho más que un remedio casero. Sus propiedades para modular la inflamación y la respuesta inmune lo convierten en un aliado para quienes buscan alternativas naturales, siempre bajo supervisión médica, para sobrellevar enfermedades inflamatorias. Los beneficios comprobados por estudios y la experiencia clínica coinciden en que incorporar jengibre puede contribuir al alivio de síntomas en una variedad de patologías que van mucho más allá del clásico resfriado.

Temas Relacionados

Redes Sociales EspañaTikTok EspañaMédicosMédicos EspañaJengibreEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

El empresario gallego refuerza su puesto como la mayor fortuna de España gracias a un alza del 4,17% en la retribución al accionista, con el que supera el máximo de 3.104 millones recibidos en 2025

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

La supuesta nueva vivienda no presentaba signos de habitabilidad, con consumos mínimos de agua y electricidad y sin presencia habitual del agente, hechos acreditados por sus vecinos y compañeros

El Supremo suspende de servicio

Paola Olmedo se sincera en ‘Supervivientes’ sobre su ruptura con José María Almoguera y la posibilidad de darle una segunda oportunidad

La que fuera nuera de Carmen Borrego se ha abierto y ha hablado de su vida sentimental en su paso por Cayos Cochinos

Paola Olmedo se sincera en

Así son los nuevos cursos de especialización de Inteligencia Artificial para Formación Profesional aprobados por el Gobierno

El objetivo del Ejecutivo es ampliar el catálogo nacional de FP, que supera las 12.400 formaciones, para responder a las demandas de transformación digital y sostenibilidad en el mercado laboral

Así son los nuevos cursos

Los ‘Detectives de Guerra’ investigan los descendientes de 72 soldados británicos fallecidos en la Primera Guerra Mundial

El hallazgo de sus restos ha puesto en marcha una operación para rastrear a los familiares y organizar un acto de homenaje

Los ‘Detectives de Guerra’ investigan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo suspende de servicio

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un hombre de origen somalí que se encuentra cumpliendo una condena de cinco años por agresión sexual

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

Saltarse un semáforo en ámbar puede costarte 200 euros: esta es la normativa de la DGT que lo confirma

“Juntos, por separado, ¡como sea!”: los partidos buscan fórmulas para frenar la escalada de precios de gas y petróleo que puedan aprobarse en el Congreso

ECONOMÍA

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex anota un beneficio récord de 6.220 millones en su cuarto año consecutivo superando máximos históricos

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”