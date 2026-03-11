Sebastián La Rosa, médico: “El jengibre es muy beneficioso para la salud, sus beneficios van mucho más allá de curar un resfriado”

El médico Sebastián La Rosa habla de la propiedad curativa del jengibre (Montaje Infobae)

La afirmación de Sebastián La Rosa, médico, interpela una creencia popular y la amplía con claridad: “El jengibre es muy beneficioso para la salud, sus beneficios van mucho más allá de curar un resfriado”. Esta raíz aromática, presente en cocinas y remedios caseros de distintas culturas desde hace siglos, se asocia habitualmente con el alivio de afecciones leves como el dolor de garganta. Sin embargo, la ciencia moderna respalda que su alcance es mucho mayor.

El té de jengibre, preparado por generaciones para reducir molestias cuando aparece el dolor de garganta, sigue vigente. Quienes alguna vez recurrieron a esta infusión (con o sin limón) probablemente experimentaron alivio, aunque no supieran con exactitud el motivo. Lo que hasta hace poco era saber popular, hoy tiene explicación en la acción antiinflamatoria del jengibre, que no se limita a cuadros virales o infecciones leves.

De acuerdo con lo que explica La Rosa, existen sólidos motivos para considerar al jengibre como un agente capaz de modular la inflamación en el cuerpo. Estudios recientes han comprobado que su consumo regular puede beneficiar a personas que padecen distintas enfermedades de base inflamatoria, alterando favorablemente la respuesta del sistema inmune y atenuando síntomas.

Beneficios del jengibre en enfermedades inflamatorias

El alcance del jengibre va mucho más allá del clásico resfriado. La Rosa subraya que se han documentado efectos positivos del jengibre en patologías como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoidea, la psoriasis y el lupus, entre otras. Esto significa que el potencial terapéutico del jengibre abarca cuadros donde la inflamación es parte central del problema y el sistema inmune se encuentra sobreactivado.

Según detalla el médico: “El consumo de jengibre en personas con estas enfermedades ayuda a reducir la intensidad de la respuesta inmune exagerada que las caracteriza. Así, se logra una disminución de la inflamación y, en consecuencia, un alivio de los síntomas que acompañan a estas patologías”. La clave está en la capacidad de estos compuestos para intervenir en las vías que desencadenan la inflamación, logrando un equilibrio que favorece el bienestar.

Por qué el jengibre reduce la inflamación

La explicación de por qué el jengibre es útil va al centro del problema: muchas enfermedades crónicas cursan con una respuesta inmune exagerada. Esto significa que el propio sistema de defensa del cuerpo reacciona de manera desmedida, lo que genera inflamación persistente y dolor. Los gingeroles y shogaoles presentes en el jengibre actúan como reguladores naturales de esa respuesta.

El jengibre reduce la inflamación de la garganta. (Getty Images)

Cuando una persona consume jengibre, estos compuestos ayudan a controlar la activación excesiva del sistema inmune. De esta forma, se produce menos inflamación y los síntomas asociados (dolor, hinchazón, molestias) tienden a disminuir. Este mecanismo explica por qué el jengibre puede ser útil no solo para molestias leves, sino también como complemento en el tratamiento de enfermedades más complejas.

En síntesis, el jengibre es mucho más que un remedio casero. Sus propiedades para modular la inflamación y la respuesta inmune lo convierten en un aliado para quienes buscan alternativas naturales, siempre bajo supervisión médica, para sobrellevar enfermedades inflamatorias. Los beneficios comprobados por estudios y la experiencia clínica coinciden en que incorporar jengibre puede contribuir al alivio de síntomas en una variedad de patologías que van mucho más allá del clásico resfriado.