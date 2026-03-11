Reino Unido confirma que tres buques mercantes han sido atacados en el estrecho de Ormuz y uno ha sido evacuado por un incendio

Tres buques mercantes han sido alcanzados por proyectiles desconocidos en aguas cercanas al estrecho de Ormuz . Según ha confirmado UKMTO Operations Centre, un granelero fue impactado a 50 millas náuticas al noroeste de Dubái , sin heridos ni daños ambientales. Junto a esto, un carguero ha sufrido un incendio y la tripulación ha tenido que ser evacuada. En tercer lugar, un portacontenedores sufrió un impacto a 25 millas náuticas al noroeste de Ra’s al Khaymah, Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades investigan ambos sucesos y recomiendan extremar precauciones y reportar actividades sospechosas a las autoridades.

Últimas Noticias

Japón está buscando un lugar en el que enterrar sus residuos radiactivos: una isla aislada en el Pacífico podría ser el destino elegido El enclave, que es la zona más oriental del país nipón, no cuenta con población civil

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex El empresario gallego refuerza su puesto como la mayor fortuna de España gracias a un alza del 4,17% en la retribución al accionista, con el que supera el máximo de 3.104 millones recibidos en 2025

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza La supuesta nueva vivienda no presentaba signos de habitabilidad, con consumos mínimos de agua y electricidad y sin presencia habitual del agente, hechos acreditados por sus vecinos y compañeros

Paola Olmedo se sincera en ‘Supervivientes’ sobre su ruptura con José María Almoguera y la posibilidad de darle una segunda oportunidad La que fuera nuera de Carmen Borrego se ha abierto y ha hablado de su vida sentimental en su paso por Cayos Cochinos