Reino Unido confirma que tres buques mercantes han sido atacados en el estrecho de Ormuz y uno ha sido evacuado por un incendio

Tres buques mercantes han sido alcanzados por proyectiles desconocidos en aguas cercanas al estrecho de Ormuz. Según ha confirmado UKMTO Operations Centre, un granelero fue impactado a 50 millas náuticas al noroeste de Dubái, sin heridos ni daños ambientales. Junto a esto, un carguero ha sufrido un incendio y la tripulación ha tenido que ser evacuada. En tercer lugar, un portacontenedores sufrió un impacto a 25 millas náuticas al noroeste de Ra’s al Khaymah, Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades investigan ambos sucesos y recomiendan extremar precauciones y reportar actividades sospechosas a las autoridades.
Noticia en ampliación.
Últimas Noticias
Japón está buscando un lugar en el que enterrar sus residuos radiactivos: una isla aislada en el Pacífico podría ser el destino elegido
El enclave, que es la zona más oriental del país nipón, no cuenta con población civil
Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex
El empresario gallego refuerza su puesto como la mayor fortuna de España gracias a un alza del 4,17% en la retribución al accionista, con el que supera el máximo de 3.104 millones recibidos en 2025
El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza
La supuesta nueva vivienda no presentaba signos de habitabilidad, con consumos mínimos de agua y electricidad y sin presencia habitual del agente, hechos acreditados por sus vecinos y compañeros
Paola Olmedo se sincera en ‘Supervivientes’ sobre su ruptura con José María Almoguera y la posibilidad de darle una segunda oportunidad
La que fuera nuera de Carmen Borrego se ha abierto y ha hablado de su vida sentimental en su paso por Cayos Cochinos
Sebastián La Rosa, médico: “El jengibre es muy beneficioso para la salud, sus beneficios van mucho más allá de curar un resfriado”
El especialista cuenta cómo, teniendo siempre el ingrediente en casa, puedes aliviar numerosos dolores inflamatorios
MÁS NOTICIAS