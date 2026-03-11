España

Reino Unido confirma que tres buques mercantes han sido atacados en el estrecho de Ormuz y uno ha sido evacuado por un incendio

Las autoridades de ‘UKMTO Operations Centre’ han señalado que no se conoce la identidad del autor

Guardar
Un buque petrolero pasa por
Un buque petrolero pasa por el estrecho de Hormuz (REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

Tres buques mercantes han sido alcanzados por proyectiles desconocidos en aguas cercanas al estrecho de Ormuz. Según ha confirmado UKMTO Operations Centre, un granelero fue impactado a 50 millas náuticas al noroeste de Dubái, sin heridos ni daños ambientales. Junto a esto, un carguero ha sufrido un incendio y la tripulación ha tenido que ser evacuada. En tercer lugar, un portacontenedores sufrió un impacto a 25 millas náuticas al noroeste de Ra’s al Khaymah, Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades investigan ambos sucesos y recomiendan extremar precauciones y reportar actividades sospechosas a las autoridades.

El 10 de marzo, las fuerzas estadounidenses eliminaron varios buques de guerra iraníes, incluidos 16 minadores, cerca del estrecho de Ormuz.

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

IránEstados UnidosGuerra en Medio OrienteReino UnidoEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Japón está buscando un lugar en el que enterrar sus residuos radiactivos: una isla aislada en el Pacífico podría ser el destino elegido

El enclave, que es la zona más oriental del país nipón, no cuenta con población civil

Japón está buscando un lugar

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

El empresario gallego refuerza su puesto como la mayor fortuna de España gracias a un alza del 4,17% en la retribución al accionista, con el que supera el máximo de 3.104 millones recibidos en 2025

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

La supuesta nueva vivienda no presentaba signos de habitabilidad, con consumos mínimos de agua y electricidad y sin presencia habitual del agente, hechos acreditados por sus vecinos y compañeros

El Supremo suspende de servicio

Paola Olmedo se sincera en ‘Supervivientes’ sobre su ruptura con José María Almoguera y la posibilidad de darle una segunda oportunidad

La que fuera nuera de Carmen Borrego se ha abierto y ha hablado de su vida sentimental en su paso por Cayos Cochinos

Paola Olmedo se sincera en

Sebastián La Rosa, médico: “El jengibre es muy beneficioso para la salud, sus beneficios van mucho más allá de curar un resfriado”

El especialista cuenta cómo, teniendo siempre el ingrediente en casa, puedes aliviar numerosos dolores inflamatorios

Sebastián La Rosa, médico: “El
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo suspende de servicio

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un hombre de origen somalí que se encuentra cumpliendo una condena de cinco años por agresión sexual

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

Saltarse un semáforo en ámbar puede costarte 200 euros: esta es la normativa de la DGT que lo confirma

“Juntos, por separado, ¡como sea!”: los partidos buscan fórmulas para frenar la escalada de precios de gas y petróleo que puedan aprobarse en el Congreso

ECONOMÍA

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex anota un beneficio récord de 6.220 millones en su cuarto año consecutivo superando máximos históricos

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”