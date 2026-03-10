Mundo

Un ataque con drones iraníes obligó a detener la mayor refinería de Emiratos Árabes Unidos

La planta de ADNOC, con capacidad para procesar 922.000 barriles diarios, detuvo operaciones como medida de precaución. El incidente se suma a los recortes en la mayor refinería saudí y la suspensión total en la principal planta de GNL de Qatar

Guardar
Torres de craqueo de la
Torres de craqueo de la refinería y complejo petroquímico de Ruwais, operado por ADNOC, en los Emiratos Árabes Unidos. Un ataque con drones obligó a paralizar la planta, que puede procesar 922.000 barriles diarios. (Christophe Viseux/Bloomberg)

La refinería petrolera Ruwais de Emiratos Árabes Unidos, una de las más grandes del mundo, detuvo sus operaciones como medida de precaución tras un ataque con drones que provocó un incendio en el área industrial donde se encuentra, según personas familiarizadas con el asunto.

Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) estaba evaluando los daños en la planta, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque el tema aún no es público. La refinería tiene capacidad para procesar 922.000 barriles de crudo al día.

El ataque y la paralización de uno de los activos más emblemáticos de Abu Dhabi se suman a una serie de incidentes similares en Medio Oriente. Ruwais es la única refinería de Abu Dhabi y la mayor parte de su producción de gasolina, diésel y combustible para aviones se exporta, aunque una parte se destina al consumo interno. Arabia Saudita cerró la semana pasada su mayor refinería y Qatar clausuró la mayor planta de exportación de gas natural licuado del mundo tras ataques con drones.

Los recortes de producción se están extendiendo por toda la industria petrolera de Medio Oriente. Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han reducido su producción conjunta de crudo en hasta 6,7 millones de barriles diarios, según personas con conocimiento del asunto.

Saudi Aramco y Adnoc han aumentado los envíos a través de rutas alternativas para eludir el estrecho de Ormuz, que permanece prácticamente paralizado para el tráfico marítimo. Un cierre prolongado de la refinería de Ruwais podría obligar a Emiratos Árabes Unidos a reducir más rápidamente su producción de crudo.

Los Emiratos han aumentado los
Los Emiratos han aumentado los envíos a través de rutas alternativas para eludir el estrecho de Ormuz, que permanece prácticamente paralizado para el tráfico marítimo

Adnoc no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Eni SpA y OMV AG también poseen participaciones en el proyecto Ruwais. OMV remitió las consultas a Adnoc y no fue posible contactar de inmediato a Eni para comentarios.

Emiratos Árabes Unidos informó anteriormente que estaba respondiendo a un incendio luego de un ataque con drones en una instalación en la zona industrial de Ruwais, según la Oficina de Medios de Abu Dabi.

Adnoc está desarrollando el complejo de Ruwais como un centro clave mientras la compañía avanza en el comercio de combustibles refinados y construye un negocio global de químicos y gas natural. La ciudad industrial, ubicada a orillas del Golfo Pérsico a unos 250 kilómetros de la ciudad de Abu Dhabi, es una vasta zona industrial.

Adnoc está construyendo una terminal de exportación de gas natural licuado en Ruwais y la localidad también alberga a la empresa química Borouge Plc y al productor de fertilizantes Fertiglobe PJSC, ambas unidades de Adnoc.

La otra refinería principal de Emiratos Árabes Unidos se encuentra en Dubái, mientras que emiratos como Sharjah y Fujairah cuentan con unidades de conversión más pequeñas construidas principalmente para procesar crudos pesados o fuel oil.

(Con información de Bloomberg)

Temas Relacionados

Emiratos Árabes UnidosADNOCPetróleoIránGuerra en Medio OrienteAbu DhabiEstados Unidosestrecho de OrmuzÚltimas noticias américa

Últimas Noticias

El club que escapó de la guerra en Sudán, recaló en la liga de otro país y se coronó campeón

Forzado a abandonar su país, el Al-Hilal de Omdurman tuvo que mudarse a la liga de Mauritania, más de 4.500 kilómetros. Separados de sus hinchas, establecieron un logro inédito

El club que escapó de

Israel estima que cerca de la mitad de los misiles lanzados por Irán estaban equipados con bombas de racimo

Las estimaciones reveladas por autoridades militares indican que estos artefactos llevaron cargas múltiples que se dispersaron sobre áreas extensas, afectando tanto a civiles como a instalaciones estratégicas

Israel estima que cerca de

El CEO de Uber advierte que la IA y los vehículos autónomos transformarán la mayoría de los empleos antes de 2035

Dara Khosrowshahi, criado en Irán hasta finales de los años 70, analizó en el podcast The Diary Of A CEO como forjó su resiliencia tras el exilio de su familia

El CEO de Uber advierte

La hermana de Kim Jong-un amenazó a Corea del Sur por las maniobras militares con EEUU: “Tendrá terribles consecuencias”

Kim Yo Jong advirtió además que los “enemigos nunca deberían probar nuestra paciencia”

La hermana de Kim Jong-un

Trump dijo que hablar con Irán es “posible” pero advirtió que Estados Unidos está ganando la guerra

El presidente insinuó que podría dialogar con el nuevo liderazgo iraní, aunque condicionó cualquier conversación a los términos del intercambio. Teherán niega categóricamente tener interés en negociar

Trump dijo que hablar con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué los colibríes aparecen

Por qué los colibríes aparecen en patios y jardines

Así funciona el método científicamente probado para controlar los antojos de azúcar, según una bióloga

Tres indígenas asesinados y un niño herido deja combates entre el Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Aracataca

Científicos crearon un innovador método de protección contra terremotos que no necesita electricidad

Malagón reconoce su momento complicado en el América: “Sé que estoy en deuda”

INFOBAE AMÉRICA
Epic Games descontinuará su aplicación

Epic Games descontinuará su aplicación para crear humanos hiperrealistas, MetaHuman Creator, en noviembre de 2026

Discover Puerto Rico lanza 'Despierta tus sentidos', una campaña basada en la psicología del consumidor

Villanueva de la Cañada acogerá La Mussara Comunidad de Madrid el 27 de septiembre

La semFYC alerta del aumento del estrés psicosocial como motor de las bajas por Salud Mental

Audrey Pascual: "Abuelo, por sin soy la 'number one'"

ENTRETENIMIENTO

Jacob Elordi sorprendió con un

Jacob Elordi sorprendió con un gesto especial a una fan en pleno vuelo

El minimalismo de los 90 retorna por la figura de Bessette-Kennedy y conquista nuevas generaciones

El retiro de Harry Styles y la búsqueda de autenticidad: lo que esconde su nueva etapa lejos de la fama

Luego de ser nominado al Oscar, Stellan Skarsgård admitió: “No puedo recordar los diálogos. Uso un dispositivo en el oído para actuar”

La directora Maggie Gyllenhaal junto a Ryan Coogler explicó cómo reinventó la historia de la novia de Frankenstein en The Bride