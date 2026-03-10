Un ataque con drones iraníes obligó a detener la mayor refinería de Emiratos Árabes Unidos

Torres de craqueo de la refinería y complejo petroquímico de Ruwais, operado por ADNOC, en los Emiratos Árabes Unidos. Un ataque con drones obligó a paralizar la planta, que puede procesar 922.000 barriles diarios. (Christophe Viseux/Bloomberg)

La refinería petrolera Ruwais de Emiratos Árabes Unidos, una de las más grandes del mundo, detuvo sus operaciones como medida de precaución tras un ataque con drones que provocó un incendio en el área industrial donde se encuentra, según personas familiarizadas con el asunto.

Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) estaba evaluando los daños en la planta, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque el tema aún no es público. La refinería tiene capacidad para procesar 922.000 barriles de crudo al día.

El ataque y la paralización de uno de los activos más emblemáticos de Abu Dhabi se suman a una serie de incidentes similares en Medio Oriente. Ruwais es la única refinería de Abu Dhabi y la mayor parte de su producción de gasolina, diésel y combustible para aviones se exporta, aunque una parte se destina al consumo interno. Arabia Saudita cerró la semana pasada su mayor refinería y Qatar clausuró la mayor planta de exportación de gas natural licuado del mundo tras ataques con drones.

Los recortes de producción se están extendiendo por toda la industria petrolera de Medio Oriente. Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han reducido su producción conjunta de crudo en hasta 6,7 millones de barriles diarios, según personas con conocimiento del asunto.

Saudi Aramco y Adnoc han aumentado los envíos a través de rutas alternativas para eludir el estrecho de Ormuz, que permanece prácticamente paralizado para el tráfico marítimo. Un cierre prolongado de la refinería de Ruwais podría obligar a Emiratos Árabes Unidos a reducir más rápidamente su producción de crudo.

Adnoc no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Eni SpA y OMV AG también poseen participaciones en el proyecto Ruwais. OMV remitió las consultas a Adnoc y no fue posible contactar de inmediato a Eni para comentarios.

Emiratos Árabes Unidos informó anteriormente que estaba respondiendo a un incendio luego de un ataque con drones en una instalación en la zona industrial de Ruwais, según la Oficina de Medios de Abu Dabi.

Adnoc está desarrollando el complejo de Ruwais como un centro clave mientras la compañía avanza en el comercio de combustibles refinados y construye un negocio global de químicos y gas natural. La ciudad industrial, ubicada a orillas del Golfo Pérsico a unos 250 kilómetros de la ciudad de Abu Dhabi, es una vasta zona industrial.

Adnoc está construyendo una terminal de exportación de gas natural licuado en Ruwais y la localidad también alberga a la empresa química Borouge Plc y al productor de fertilizantes Fertiglobe PJSC, ambas unidades de Adnoc.

La otra refinería principal de Emiratos Árabes Unidos se encuentra en Dubái, mientras que emiratos como Sharjah y Fujairah cuentan con unidades de conversión más pequeñas construidas principalmente para procesar crudos pesados o fuel oil.

(Con información de Bloomberg)