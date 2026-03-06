Más de 1.000 empleados de Google quedaron varados en Dubái tras el inicio de la Guerra en Medio Oriente

Pasajeros hacen cola en el Aeropuerto Internacional de Dubái, tras el ataque iraní del lunes a una base militar estadounidense, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 24 de junio de 2025. REUTERS/Stringer

Más de 1.000 empleados de Google quedaron varados en Dubái el pasado fin de semana tras el estallido del conflicto con Irán, poco después de que la unidad de Google Cloud concluyera su evento corporativo anual “Accelerate”, reporto The Wall Street Journal. El cierre súbito del espacio aéreo sorprendió a trabajadores de distintas partes del mundo, muchos acompañados por sus familias, quienes tuvieron que buscar vuelos de regreso en medio de una oferta limitada y una situación volátil.

El personal, que permanecía en hoteles a la espera de instrucciones de las autoridades locales, enfrentó dificultades para regresar a sus hogares. Según declaraciones recogidas en redes sociales, la sensación de incertidumbre y temor fue común entre los empleados. Yasmeen Ahmad, ejecutiva de Google Cloud, describió la experiencia de estar “atrapada por una escalada regional que paralizó uno de los centros de viaje más activos del mundo”. Por su parte, Samy Fadel, ingeniero de Google con sede en París, relató que, aunque logró regresar a Francia, muchos de sus colegas seguían intentando salir de la región debido a las restricciones aéreas y evacuaciones en curso.

Desde el sábado, Google organizó salidas para muchos de sus empleados atrapados en Dubái, logrando reducir significativamente el número de personas varadas. La compañía informó que su prioridad era la “seguridad y el bienestar” de su plantilla en la región.

El caso de Google ilustra la magnitud de las evacuaciones corporativas que han tenido lugar en los estados del Golfo. Grandes empresas han elegido estos destinos como sedes de conferencias, atraídas por sus conexiones aéreas y la infraestructura de lujo. Como consecuencia, se han producido evacuaciones masivas de personal. La empresa de vuelos privados Elevate Aviation evacuó cerca de 1.000 personas y sus familias, empleando un aeropuerto en Omán para facilitar los primeros traslados.

Desde el inicio del conflicto, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimó que cerca de 20.000 estadounidenses han retornado al país desde Oriente Medio, cifra que no contempla a quienes han huido a terceros países o permanecen en tránsito. Por parte de Francia, se evacuaron 750 personas, mientras que otras 5.000 seguían esperando su turno.

Pasajeros varados esperan cerca de la oficina de atención al cliente de Emirates Airways en el Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai después de que se cancelaran los vuelos a Doha, Dubái y Abu Dabi tras los ataques contra Irán lanzados por Estados Unidos e Israel, en Kuta, Bali, Indonesia, el 1 de marzo de 2026. REUTERS/Johannes Christo

La región se ha esforzado por atraer a grandes empresas tecnológicas, con proyecciones de que la capacidad de los centros de datos de inteligencia artificial se triplique para 2030, según PwC. Iniciativas como Stargate U.A.E. fueron anunciadas durante una visita presidencial el año pasado. Dubái ha consolidado su posición como centro de negocios y finanzas, gracias a políticas de visado y capital accesibles, y una imagen de estabilidad ajena a los conflictos regionales.

El reciente conflicto alteró esa percepción. Según el gobierno, Irán lanzó alrededor de 1.400 misiles y drones contra los Emiratos Árabes Unidos hasta el jueves, la mayoría interceptados. Dos centros de datos de Amazon Web Services resultaron dañados por impactos directos, según informó la propia compañía.

Los ataques iraníes buscan ampliar la guerra y su impacto económico, ejerciendo presión sobre Estados Unidos e Israel para forzar el cese de hostilidades. Los bombardeos coincidieron con la temporada alta de turismo en Emiratos Árabes Unidos.

Las restricciones aéreas y ataques con drones provocaron el cierre de los principales aeropuertos del país, dificultando la salida de viajeros. Posteriormente, se reanudaron algunos vuelos, permitiendo el escape de parte de los atrapados. Otros lograron salir por tierra hacia Omán, mientras algunos se refugiaron en zonas montañosas o recurrieron a vuelos privados.

Pasajeros varados esperan en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal después de que los vuelos a Dubái y Baréin fueran cancelados tras los ataques iraníes, tras los ataques contra Irán lanzados por Estados Unidos e Israel, en Daca, Bangladesh, el 1 de marzo de 2026. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Varias personas consultadas afirmaron no haber recibido comunicaciones corporativas sobre los riesgos del conflicto ni planes de contingencia previos. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos tampoco emitieron alertas en los primeros momentos del ataque.

El inicio de la ofensiva sorprendió a residentes y turistas en lugares públicos, como playas, donde observaron el primer derribo de misiles antes de buscar refugio ante la intensificación de los bombardeos. Para mediados de semana, la ciudad comenzó a retomar su ritmo habitual, aunque afectada por interferencias en los sistemas de GPS y la persistencia de alertas por ataques entrantes.