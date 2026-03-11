Moncloa amplía cerca de un 10% el presupuesto destinado a Defensa sin pasar por el Congreso de los Diputados

La ministra de Defensa, Margarita Robles, tras el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2024, en Madrid. / Alberto Ortega - Europa Press

El Gobierno central amplía cerca de un 10% el presupuesto destinado a Defensa con un mecanismo que esquiva pactar en el Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, entre otras partidas, la transferencia de 1.339.500.000 euros al Ministerio de Margarita Robles “con la finalidad de atender necesidades ineludibles”, según publican en el sumario del día de hoy. Por lo que se desconoce el destino final de los más de 1.300 millones de euros.

En el marco de unos presupuestos prorrogados desde 2023 y con el condicionante de alcanza el 2% de inversión en Defensa antes de 2029, el Gobierno ha autorizado una transferencia de crédito, lo que implica no tener que pactar con otras formaciones en la cámara baja. Con este funcionamiento, se trasladan fondos de una partida de gasto a otra o pueden crearse créditos en el presupuesto. En esta ocasión, el Consejo de Ministros no ha especificado cuál de las fórmulas se ha empleado.

Las “necesidades ineludibles”, argumento recurrente en el Consejo de Ministros

Echar mano de las transferencias de crédito o recurrir al Fondo de Contingencia son prácticas recurrentes por parte del Consejo de Ministros desde que el Gobierno central no alcance mayoría suficiente para aprobar los Presupuestos Generales del Estado tras 2023. Con el objetivo del 2% en Defensa antes de 2029, el tiempo apremia.

Un ejemplo de ello se dio hace poco menos de un año. El 8 de abril de 2025, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 2.084.060.000 de euros, que también adjudicó a Defensa. En ese momento, la explicación que apareció en el sumario de la Moncloa tras reunirse el Gobierno central fue la misma que se expone este 2026: “Necesidades ineludibles”. Desde El País, el periodista Carlos E. Cué sumó más de 15 acuerdos de este tipo en Consejos de Ministros desde noviembre de 2023.

El mecanismo empleado, el de las transferencias de crédito entre secciones con tal de “atender necesidades ineludibles”, ya se recogía en el artículo 9.1. de los Presupuestos Generales del Estado, en 2023. Aquí, tampoco se especificaba cuáles son esas “necesidades ineludibles”. No obstante, esta medida excepcional nació en los Presupuestos de 2021, durante la pandemia, y permite que el departamento de Hacienda reordene las cuentas públicas sin superar el techo de gasto.

La guerra en Irán acelera el interés por la inversión en Defensa

El conflicto en Oriente Medio ha acelerado el ineterés por llegar a ese 2% en Defensa que Pedro Sánchez aseguró que se alcanzaría antes de 2029. Ahora, el presidente del Gobierno ha comunicado en una entrevista con elDiario.es que que utilizará todos los recursos del Estado para proteger a los ciudadanos españoles frente a las repercusiones de la guerra en Irán. Este plan se articulará en torno a dos pilares, según ha explicado: acciones coyunturales de naturaleza socioeconómica y reformas estructurales para afrontar las consecuencias a medio y largo plazo.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que el conjunto de medidas contará con una ronda de reuniones prevista entre el Gobierno, los grupos parlamentarios y los agentes sociales. Este proceso de consulta ha sido anunciado este martes por el Gobierno y se plantea con el objetivo de analizar y debatir las respuestas apropiadas al escenario económico originado por el conflicto en Irán.

El presidente ha puntualizado que el eje central de la respuesta reside en esas dos vertientes del plan. Por una parte, las medidas coyunturales tendrán un carácter socioeconómico, y por otra, las de tipo estructural buscan reducir, en la medida de lo posible, la dependencia de los combustibles fósiles tanto en España como en el entorno europeo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido con contundencia la necesidad de una mayor inversión en materia de defensa a nivel europeo ante la beligerancia de Rusia y para potenciar la capacidad de disuasión y situar la industria del sector al nivel que le correspondería a la economía europea. (Fuente: Congreso)

A lo largo de la entrevista, ha recalcado que el debate real no se sitúa entre viejos y nuevos órdenes internacionales, sino entre la existencia de un orden o el avance hacia el desorden, fenómeno que, en su opinión, ha conducido históricamente a dos guerras mundiales. Por ello, considera inalterables los valores y los principios fundacionales de la Unión Europea, que, según su criterio, deben preservarse.