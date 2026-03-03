Del PCC a la Mocro Maffia europea: la disputa del CJNG en el tablero mundial tras la muerte de “El Mencho”

El CJNG podría vivir también una "guerra" internacional. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, podría detonar un reacomodo criminal no sólo en México, sino también a nivel internacional.

El operativo militar del pasado 22 de febrero que culminó con su muerte también dejó decenas de detenidos y fallecidos en más de 20 estados, y desató una ola de violencia que evidenció la dimensión territorial y operativa del grupo.

Ahora, la ausencia del principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) plantea un escenario de fragmentación y nuevas disputas, tanto dentro como fuera de México, en el que actores regionales y redes internacionales buscan reemplazar su hegemonía.

La lógica de la geopolítica criminal

La muerte de El Mencho podría traer un reacomodo en el tablero criminal mundial. Imagen: Infobae México

Durante décadas, el narcotráfico mexicano evolucionó desde enclaves aislados hasta convertirse en un actor global. Como explica la geopolitóloga Stephanie Henaro, el fenómeno no nació global: “El narco mexicano comenzó en la década de los veinte en el Triángulo Dorado, en las montañas, aislado. Después, en los setenta, se movió a Guadalajara como nodo logístico y financiero, y en 2006, con la guerra contra las drogas, llegó la fragmentación y la paramilitación”, dijo en entrevista con Radio Fórmula.

Henaro puntualizó que cada vez que el Estado elimina a un jefe criminal, el territorio se fragmenta y surgen disputas violentas, así como ocurrió con el Cártel del Milenio, de donde emergió el propio CJNG.

La experta subraya que el vacío de poder nunca es permanente en geopolítica por lo que, para Henaro, la muerte de El Mencho representa más que la caída de un capo: es el principio de un reordenamiento donde distintas organizaciones buscarán llenar el hueco en territorios y rutas clave.

Sudamérica y la disputa del PCC, Los Cuinis y Sinaloa

Video: El origen del PCC, la banda que nació en una cárcel de Brasil y que hoy hace temblar a América Latina (Archivo DEF)

El reordenamiento criminal no se restringe a México, según la experta, pues uno de los primeros candidatos para ocupar las rutas y mercados de las cuatro letras es el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil.

El PCC es la mayor organización criminal de Brasil y una de las más grandes de América Latina. Fundada en 1993 en el estado de São Paulo, originalmente como una organización de presos, el PCC se expandió rápidamente fuera de las cárceles y logró consolidar su control en vastos territorios urbanos y rurales.

El PCC ha evolucionado de grupo local a red transnacional, desplazando intereses hacia Europa, Australia y sectorizando su participación en la minería ilegal y la producción de drogas sintéticas. Las autoridades brasileñas han documentado acuerdos de conveniencia con el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

Por otro lado, también está la estructura financiera de Los Cuinis, brazo familiar del CJNG liderado por la familia González Valencia, ha sido identificada en Argentina, Uruguay y Bolivia. Los Cuinis han utilizado empresas fachada, redes inmobiliarias y adquisiciones de autos de lujo para lavar dinero del narcotráfico. Gerardo González Valencia y José González Valencia, ambos detenidos y extraditados, tejieron alianzas en Sudamérica y Asia, consolidando la expansión del CJNG a nuevos mercados.

El cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, sostuvo encuentros con un líder de la mafia italiana mientras estuvo recluido en Uruguay (Infobae México / Jovany Pérez)

En Argentina, Gerardo González Valencia se instaló en el exclusivo barrio de Puerto Madero y blanqueó al menos dos millones de dólares mediante tiendas de conveniencia y otros negocios. En Uruguay, tanto él como su esposa Wendy Amaral Arévalo utilizaron compañías offshore para realizar inversiones en bienes raíces y vehículos de lujo, y mantuvieron vínculos con la mafia italiana ‘Ndrangheta. Las investigaciones judiciales también detallan la facilidad con la que los líderes de Los Cuinis utilizaron identidades falsas y documentos apócrifos para moverse entre países y escapar del control de las autoridades.

La familia González Valencia, pieza clave en la estructura del CJNG, consolidó a Los Cuinis como el brazo financiero y logístico del cártel, gestionando rutas internacionales y alianzas con organizaciones de Asia y Europa. Sin embargo, con la ausencia de “El Mencho”, aún se tiene la incertidumbre de si Los Cuinis seguirán su propio camino o seguirían de la mano con el posible sucesor, de entre cuyos candidatos se encuentra su linaje, Juan Carlos Valencia González, el 03, hijastro de El Mencho.

La experta también señala que el Cártel de Sinaloa también mantiene presencia y alianzas en la región. Tanto el CJNG como Sinaloa han colaborado con el PCC en la producción y distribución de drogas sintéticas y han construido redes logísticas en Brasil y el Cono Sur. En 2023, se documentó que miembros del Cártel de Sinaloa apoyaron al PCC en la producción de drogas sintéticas en Brasil, y que ambos grupos han hecho del fentanilo y las metanfetaminas un negocio central.

Europa: la Mocro Maffia y la nueva frontera criminal

25/01/2024 Operación de la Policía Nacional contra la 'Mocro Maffia' holandesa asentada en la Costa del Sol. La Policía Nacional ha dado por desarticulado un clan de la 'Mocro Maffia' asentado en la Costa del Sol, principalmente en Marbella (Málaga), con la detención de un "objetivo prioritario" buscado en Países Bajos por estar al frente de una estructura que blanqueaba dinero del narcotráfico. Se han bloqueado 172 propiedades en una operación que se extiende a Melilla y Barcelona. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA POLICÍA NACIONAL

En Europa, la desaparición de El Mencho y la posible fragmentación del CJNG podrían fortalecer a la Mocro Maffia, red criminal de origen marroquí-holandés con epicentro en Países Bajos y Bélgica.

Esta organización controla una parte significativa del tráfico de cocaína que entra al continente a través de los puertos de Rotterdam y Amberes. Ha forjado alianzas directas con cárteles latinoamericanos, incluida la estructura de Sinaloa y el propio CJNG.

La Mocro Maffia destaca por su capacidad logística, financiera y su uso de la violencia extrema. Ha sido responsable de asesinatos de periodistas como Peter de Vries, abogados como Derk Wiersum y amenazas contra figuras públicas como la princesa Amalia de Países Bajos y el exprimer ministro Mark Rutte. La organización utiliza cámaras de tortura, decapitaciones y atentados con explosivos para consolidar su poder y sembrar temor.

La red ha extendido sus operaciones a Alemania y España, en particular la Costa del Sol, donde blanquea activos en el sector inmobiliario y coordina ajustes de cuentas. El control de hasta un tercio de la cocaína que llega a Europa y los ingresos anuales estimados en miles de millones de euros reflejan el poder económico de la Mocro Maffia. La llamada “Mocro War”, una guerra de clanes por el robo de cargamentos y el control de rutas, ha dejado decenas de muertos y obligó al gobierno neerlandés a invertir más de 400 millones de euros en reforzar la lucha antidrogas.

La colaboración de la Mocro Maffia con mafias irlandesas, napolitanas, de los Balcanes y la ‘Ndrangheta italiana ha dado lugar a la creación de un “Super Cartel” en Europa que podrían arrebatar los territorios de los que logró hacerse “El Mencho”.

Cinco territorios clave y la presión sobre el mapa mexicano

Miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). REUTERS/Stringer/File Photo

Mientras el reacomodo criminal avanza en Sudamérica y Europa, la ausencia de “El Mencho” también obliga a mirar hacia el interior de México, donde los vacíos de poder suelen traducirse en nuevas oleadas de violencia y competencia territorial.

Según Stephanie Henaro, la fragmentación del CJNG puede motivar el surgimiento de facciones rivales, alianzas inesperadas y una disputa feroz por el control de las rutas y plazas más rentables del país.

En este contexto, se identifican cinco regiones estratégicas cuyo destino será clave para entender el futuro inmediato del narcotráfico mexicano.

Pacífico Occidental (Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Colima): aquí se concentran laboratorios, precursores químicos y puertos, esenciales para la producción y exportación de drogas sintéticas.

Bajío Industrial (Guanajuato, Querétaro): ductos, autopistas y el fenómeno del nearshoring convierten esta zona en un corredor logístico y financiero.

Frontera Noroeste (Tamaulipas, Nuevo León): punto de cruce hacia Estados Unidos, donde el trasiego de drogas y personas genera un alto valor estratégico.

Caribe mexicano (Quintana Roo, Yucatán y la frontera con Guatemala): rutas migratorias y alternativas para el tráfico ante la presión en el Pacífico.

Atlántico: foco de interés para el PCC de Brasil, organización con capacidad para reclamar el control hemisférico.

Estos territorios han sido escenario de despliegues simultáneos de violencia y presencia criminal, en lo que la experta definió como una demostración de poder y control territorial. Según Henaro, “quien domina el territorio, gobierna”, y la lucha por el dominio de estas áreas es el eje de la nueva pugna criminal.