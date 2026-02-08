España

Cae en Mallorca una red criminal que obligaba a mujeres migrantes sin papeles a prostituirse bajo amenazas

Las víctimas eran captadas en sus países de origen, principalmente Colombia, mediante falsas ofertas de trabajo en España. Hay cinco personas detenidas

Guardar
Los registros se han producido
Los registros se han producido en diferentes domicilios en Mallorca. (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha desmantelado en Mallorca una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres migrantes en situación irregular, la mayoría jóvenes procedentes de América Latina, principalmente Colombia. Los detenidos engañaban a las mujeres con falsas ofertas de trabajo en España y las obligaba a consumir estupefacientes y ejercer la prostitución bajo amenazas y coacciones constantes. Al no tener papeles, las víctimas carecían de acceso a servicios sanitarios, policiales o de asistencia social, quedando sin protección ante cualquier amenaza.

En el marco de esta operación, los agentes han liberado a doce víctimas y han detenido a cuatro hombres y una mujer residentes en la isla, a quienes se les atribuyen los presuntos delitos de trata de seres humanos, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Según ha informado este domingo la Guardia Civil en una nota de prensa, la trama podría haber explotado en total a alrededor de 50 mujeres.

El mecanismo de captación de las víctimas era sistemático: las mujeres recibían falsas promesas laborales, principalmente relacionadas con el sector de la hostelería en España. Sin embargo, una vez llegaban al país, eran forzadas a ejercer la prostitución en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los responsables del entramado criminal las obligaban a consumir estupefacientes y las sometían a un control continuo para asegurar que estuvieran disponibles en todo momento para prestar servicios sexuales.

Los agentes han detenido a
Los agentes han detenido a cinco personas. (Guardia Civil)

Miedo constante

Las víctimas relatan un entorno de miedo constante, alimentado por intimidaciones y coacciones reiteradas. Además, otro de los elementos de presión era la exigencia de transportar y consumir sustancias estupefacientes, muchas veces por requerimiento de los propios clientes. El beneficio económico de la organización no solo procedía del cobro por los servicios sexuales, sino también de la venta de potenciadores sexuales y drogas, que los clientes consumían de manera habitual.

El caso revela que la situación irregular de las personas migrantes incrementa su vulnerabilidad frente a redes de explotación, ya que limita su acceso a servicios de salud, protección policial y canales formales de denuncia. Esta dependencia de los explotadores impide que puedan salir de situaciones de abuso o buscar ayuda. La reciente regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno pretende reducir estos riesgos al reconocer derechos y facilitar el acceso a recursos básicos para quienes han solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 o puedan acreditar al menos cinco meses de residencia en España antes de esa fecha. Esta medida busca “garantizar derechos y ofrecer nuevas oportunidades” a personas que, hasta ahora, vivían expuestas a la explotación por su situación administrativa.

Desmantelada una red de explotación sexual y siete mujeres liberadas (Policía Nacional)

Tres registros en domicilios

Tras identificar a los principales implicados y establecer el modo de funcionamiento de la red, la Guardia Civil ha realizado tres registros en varias viviendas de Mallorca. Durante estas intervenciones, los agentes han incautado dinero en efectivo, dosis de sustancias estupefacientes listas para la venta y diversas armas de fuego, entre las que se incluyen escopetas y rifles. Estos hallazgos han sido clave para desarticular por completo la actividad delictiva de la organización asentada en la isla, que operaba en distintos municipios.

La Guardia Civil también ha indicado que se ha puesto en marcha el protocolo de protección a las víctimas y que las mujeres rescatadas han sido trasladadas a emplazamientos seguros para que reciban asistencia. Asimismo, la investigación permanece abierta y no se descarta que las declaraciones de las víctimas permitan identificar nuevos métodos de captación o descubrir la identidad de otros posibles miembros de la trama.

Temas Relacionados

Trata de seres humanosExplotación sexualMigrantesInmigración EspañaGuardia CivilEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Marta, en directo: 13 comunidades en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo

Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores

Última hora de la borrasca

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Las entidades financieras pueden exigir justificación al ingresar grandes sumas de efectivo y aplicar controles para prevenir el blanqueo de capitales

David Jiménez, abogado: “Si extraes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Los números que dieron fortuna

Última hora de las elecciones en Aragón, en directo: abren los colegios electorales

Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a votar en los 999 locales electorales que este domingo han abierto sus puertas a las 9.00 horas

Última hora de las elecciones

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 8 febrero

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones

Última hora de las elecciones en Aragón, en directo: abren los colegios electorales

El fantasma de las elecciones pasadas se cierne sobre Sánchez, pero también sobre Feijóo: solo Vox tiene en su mano el futuro de Aragón

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

El Gobierno de Ayuso busca arqueólogos que vigilen que las obras para instalar tuberías de agua por toda la región no dañan yacimientos protegidos

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Si extraes

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros