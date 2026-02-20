Agencias

Glovo defiende la legalidad de sus pagos tras la intervención de su filial en Italia

Guardar

Roma, 20 feb (EFE).- La empresa española Glovo dijo este viernes que demostrará ante las autoridades italianas que sus repartidores reciben una "compensación justa", tras confirmar el Tribunal de Milán (norte) el nombramiento de un administrador judicial para su filial en el país, Foodinho, por presunta explotación laboral.

Un portavoz de Glovo explicó a EFE que la plataforma está dispuesta a "cooperar constructivamente" con la justicia italiana y aclaró que ni el Tribunal ni la Fiscalía han ordenado la contratación directa de los 40.000 repartidores que operan en el país.

En este sentido, Glovo presentará datos y hechos "relevantes para la investigación en curso" a fin de probar que cumple "con todos los requisitos legales" y que el sistema de compensación es adecuado.

La reacción de la empresa se produce después de que el juez de instrucción de Milán, Roberto Crepaldi, validara este jueves la medida de control judicial solicitada por el fiscal Paolo Storari contra Foodinho y contra su administrador único, de nacionalidad española.

La acusación sostiene que la compañía operaba bajo un sistema de contratación "en condiciones de explotación", aprovechándose del estado de necesidad de sus empleados, mayoritariamente extranjeros.

Según el fiscal, la empresa pagaba retribuciones que, en ciertos casos, eran un 81,62 % inferiores a las establecidas por el convenio nacional.

La investigación, de más de 50 páginas, recoge declaraciones de algunos repartidores que trabajan para Foodinho, todos extranjeros, que relatan trabajar hasta 12 horas al día, recibiendo apenas 2,50 euros por cada entrega a domicilio.

En agosto del pasado año un tribunal laboral de Milán ya obligó a la empresa Glovo a pagar más a sus repartidores en Italia debido al calor extremo, así como a proporcionarles equipos de protección, al considerar "inadecuadas" las medidas adoptadas por la compañía.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La OTAN reúne a fuerzas de Suecia y Dinamarca en Groenlandia en el primer ejercicio de 'Centinela del Ártico'

Unidades especializadas de Suecia junto a fuerzas danesas realizan maniobras conjuntas en el extremo norte, donde prueban equipos, perfeccionan estrategias y refuerzan la defensa coordinada ante el avance de Rusia y China, según aliados

La OTAN reúne a fuerzas

La Sagrada Familia de Barcelona coloca el brazo superior de la torre de Jesucristo

El templo barcelonés alcanza un nuevo récord tras instalarse la sección final de la estructura central, que eleva su altura hasta los 172,5 metros, según informan los arquitectos en una convocatoria prevista para este mediodía

La Sagrada Familia de Barcelona

Gavi empieza a participar en las sesiones grupales

Gavi empieza a participar en

La vivienda se encarecerá entre un 6% y un 9% en la primera mitad de 2026, según Solvia

El informe de Solvia anticipa un incremento en el valor de los inmuebles apoyado en la falta de unidades disponibles, mientras que el alquiler podría mantenerse al alza y la obra nueva permanecería insuficiente para cubrir la demanda nacional

La vivienda se encarecerá entre

Montero: El PSOE rechaza el burka como "opresión" a las mujeres pero se niega a "caer en las trampas" de PP y Vox

María Jesús Montero rechaza identificar a comunidades extranjeras con delitos, insiste en que el PSOE no apoyará propuestas que asocien inmigración con inseguridad y critica la actitud de la derecha por fomentar discursos discriminatorios

Montero: El PSOE rechaza el