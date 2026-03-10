España

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería llevada a cabo este martes 10 de marzo, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 10 marzo.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 01 05 10 17 19 28 29 30 34 35 42 44 46 49 55 58 67 73 79 80.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

El lado más personal de Raúl del Pozo: de su curiosa relación amistosa con el rey Juan Carlos a su íntimo matrimonio con Natalia Ferraccioli

El periodista dejó pinceladas de su vida entre sus columnas y la biografía ‘No le des más whisky a la perrita’

El lado más personal de

Se subastan todos los artículos confiscados en los aeropuertos de París: desde joyas de lujo por 150 euros hasta lotes de zapatos por 80 euros

La Dirección Interregional de Aduanas francesa ha organizado una gran subasta con los objetos incautados en los aeropuertos parisinos

Se subastan todos los artículos

El colchón influye en tu descanso: estas son las claves de la OCU para dormir mejor

Fíjate en estos factores antes de escoger la opción que mejor se adapte a ti

El colchón influye en tu

“La mayor oferta en 15 años” del Ministerio del Interior: se convocan 3.240 plazas para la Guardia Civil y 2.854 para Policía Nacional en 2026

Con esta convocatoria, que tendrá una inversión de 273 millones de euros, se espera una tasa de reposición del 125%

“La mayor oferta en 15

Un estudio alerta de la cantidad de pacientes con enfermedades crónicas que abandonan el tratamiento

Esta situación implica más recaídas, un incremento de los casos de rehospitalización y un empeoramiento de las condiciones para los pacientes

Un estudio alerta de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“La mayor oferta en 15

“La mayor oferta en 15 años” del Ministerio del Interior: se convocan 3.240 plazas para la Guardia Civil y 2.854 para Policía Nacional en 2026

El Gobierno multiplica por tres el gasto para destruir pateras en Baleares, la única costa española donde crece la llegada de migrantes sin papeles

Albares responde a Von der Leyen: “Europa tiene que defender el orden internacional porque la alternativa es el desorden”

Sumar señala a Mercadona y propone un impuesto a las grandes cadenas de supermercados para frenar las “subidas excesivas” con la excusa de la guerra en Oriente Medio

A juicio cuatro activistas detenidos por las protestas durante la última etapa de la Vuelta a España: la Fiscalía pide hasta dos años de prisión

ECONOMÍA

El gasóleo agrícola aumenta un

El gasóleo agrícola aumenta un 44% en una semana por la guerra de Irán: los agricultores estiman un sobrecoste anual de 890 millones de euros

Bruselas quiere abaratar la vivienda: el PE pide más parque público, incentivos fiscales y menos trabas para construir

Comprar una vivienda es un 36% más barato que alquilarla… si puedes ahorrar primero

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos diez permisos pagados los tienen todos los trabajadores en 2026”

El hotel de lujo en Mallorca del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, que forma parte de su “imperio inmobiliario global”

DEPORTES

A qué hora y

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Newcastle y el FC Barcelona

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central