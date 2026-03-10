Sebastián Ramírez, abogado: “Estos diez permisos pagados los tienen todos los trabajadores en 2026”

PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para aumentar el permiso por nacimiento de las 16 actuales hasta las 17 semanas, y retribuir dos semanas por permiso de cuidado de menor.

Desde cuidado de los hijos u otras obligaciones familiares hasta compromisos relacionados con cualquier otro aspecto de la vida personal del trabajador, existen numerosas situaciones por las que un empleado puede necesitar ausentarse de su puesto. Frente al desconocimiento de muchos sobre sus derechos laborales, el abogado Sebastián Ramírez ha enumerado los permisos laborales remunerados que estarán vigentes para todos los trabajadores en 2026, destacando las ampliaciones y novedades que podrían entrar en vigor próximamente.

El primer permiso que ha destacado Ramírez es el que se da por nacimiento de hijos. “Se han ampliado, así que ten en cuenta que son 19 semanas en total”, explica en un video publicado en su perfil de TikTok (@leyesconsebas). En cuanto a las situaciones familiares graves, el permiso por fallecimiento de un familiar actualmente es de dos días, aunque Ramírez anticipa cambios: “Se quiere ampliar a diez y tiene pinta de que será muy pronto”.

Una madre cuida de su hijo recién nacido. (Europa Press)

El permiso por hospitalización o enfermedad grave de un familiar, por su parte alcanza los cinco días retribuidos, todos con salario íntegro. Por emergencias cotidianas, como una enfermedad súbita de un hijo, el permiso por fuerza mayor permite ausentarse cuatro días, también con pago completo. En cuarto lugar, para quienes cambian de residencia, el permiso por mudanza otorga un día pagado. En el caso del matrimonio o la formalización como pareja de hecho, esta situación habilita a quince días de ausencia remunerada.

Permisos para estudiantes o madres

En su publicación, Ramírez menciona también el permiso por deber público obligatorio, poco conocido entre los trabajadores. “Por ejemplo, te citan a un juicio, a unas elecciones. Cualquier tipo de obligación pública, te tienen que dar permiso y no te pueden descontar esa parte del salario”, puntualiza el abogado. La lactancia materna también está contemplada como una de las realidades por las que una empleada puede ausentarse y seguirá percibiendo su salario: “Permiso de lactancia, una hora al día”, recuerda Ramírez, señalando la protección de este derecho en la rutina laboral.

Yolanda Díaz explica los detalles de la nueva norma para ampliar los permisos por fallecimiento (EuropaPress)

Para aquellos españoles que sigan estudiando mientras trabajan para completar lo máximo posible su perfil profesional, el permiso para formación y exámenes exige que la empresa “te tiene que dar todas las facilidades si te estás formando aún, si tienes exámenes, tienen que adaptarse en la medida de lo posible”, sostiene Ramírez. El décimo y último punto, aunque no es un permiso propiamente dicho, funciona como un principio general a favor de la conciliación. “La empresa, si tienes familia, si estás casado, tienes hijos, cualquier situación, tiene que, en la medida de lo posible, adaptarse a ti”, explica Ramírez. Como ejemplo, el experto recuerda la posibilidad de cambiar turnos laborales para favorecer a quienes tienen responsabilidades familiares.

Los permisos como protección para el trabajador

Ramírez enfatiza que estos permisos tienen como objetivo facilitar la vida familiar y profesional, subrayando la importancia de conocerlos y exigir su cumplimiento. El experto y divulgador de conocimiento jurídicos señala que el marco legal está en revisión constante y algunas ampliaciones podrían entrar en vigor próximamente. Para finalizar su mensaje, el especialista anima a los trabajadores a informarse y guardar el listado para futuras consultas, recordando: “Te vendrá muy bien durante el año”.