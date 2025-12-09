España

Nuevo permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de los hijos: se puede solicitar a partir del 1 de enero de 2026

Podrán demandarlo cerca de 365.000 padres y madres cuyos hijos nacieron o fueron adoptados a partir del 2 de agosto de 2024

Guardar
Una familia durante el desayuno.
Una familia durante el desayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de hijos de hasta ocho años se podrá solicitar a partir del 1 de enero de 2026 por padres y madres cuyos hijos hayan nacido o sido adoptados desde el 2 de agosto de 2024, según ha informado este miércoles la Seguridad Social en un comunicado.

La medida, aprobada el pasado mes de julio por el Consejo de Ministros como parte de la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado, abre la puerta a que 365.747 potenciales beneficiarios disfruten de esta nueva prestación, que podrá utilizarse de forma flexible hasta que el menor cumpla los ocho años.

Para garantizar que la información llega a quienes pueden disfrutar del permiso, la Seguridad Social ha puesto en marcha una campaña de comunicación masiva. Mediante el envío de correos electrónicos y de SMS -para aquellos padres que no dispongan de email-, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) proporciona información sobre cómo presentar la solicitud de ampliación del permiso de nacimiento, además de acompañar un enlace a una página web específica (https://cloud.inss.mkcld.seg-social.es/semanas-adicionales-por-nacimiento-y-cuidado ) con las claves detalladas para efectuar la solicitud.

Fuente: La Moncloa
Fuente: La Moncloa

Además del envío del correo electrónico, del 1 al 10 de diciembre, y de la remisión del SMS, el INSS ha preparado cartelería informativa que se distribuirá en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), así como en los centros de salud.

Según ha manifestado el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, con esta campaña, “la Seguridad Social pone de manifiesto su prioridad por brindar una atención a la ciudadanía que facilite al máximo todos los trámites para recibir las prestaciones a las que tiene derecho. Y qué mejor que, como en este caso, seamos siempre proactivos y acerquemos la Seguridad Social a los ciudadanos”.

Cómo solicitar el permiso online

Para solicitar la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menor, desde el INSS se pone a disposición de la ciudadanía una solicitud online, que permite demandar estos períodos sin necesidad de desplazarse, accediendo desde el portal prestaciones.seg-social.es al servicio de solicitud de períodos sucesivos.

Según la información proporcionada por el INSS, el beneficiario, que podrá efectuar la solicitud con una antelación máxima de 15 días, deberá avisar a su empresa con al menos 15 días de antelación para que emita y envíe el certificado de empresa con la fecha de inicio y final del periodo de descanso. La entidad gestora también indicará que la gestión se podrá realizar a través de un representante autorizado, que realizará la solicitud en nombre del beneficiario.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, llevarán el próximo martes al Consejo de Ministros la ampliación del permiso de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas y la retribución de 4 de las 8 semanas del permiso por cuidado de hijo hasta que cumpla los 8 años. (Fuente: congreso)

Ampliación del permiso de nacimiento

El pasado mes de julio se mejoró la protección para progenitores y menores, la corresponsabilidad si hay dos progenitores y el derecho a la conciliación familiar y laboral, al aprobarse la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado del menor, que pasó de 16 a 19 semanas y, en el caso de las familias monoparentales, a 32 semanas.

En concreto, 17 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, y 28, en el supuesto de familias monoparentales, podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar, en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa; en periodos semanales o de forma acumulada.

Dos semanas adicionales flexibles

Además, las familias podrán disfrutar de dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor, cuatro en el caso de monoparentales, de forma flexible hasta que el hijo o la hija cumpla los 8 años de edad. A ello se podrán acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024. Este derecho podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2026.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del inicio del descanso.

Temas Relacionados

Permiso de maternidadPermiso retribuidoMenoresEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex

La Comunidad de Madrid asegura que no se ha “detectado nada” en la gestión del Hospital de Torrejón y califica la polémica de “’trending topic’ para tapar la corrupción”

La máxima responsable de la Sanidad madrileña promete que la respuesta será “contundente” si se descubren irregularidades, aunque insiste en la falta de fundamento de las acusaciones y señala al Gobierno como artífice de la polémica

La Comunidad de Madrid asegura

Descubren por primera vez el gen vinculado a la aparición de enfermedades mentales como la esquizofrenia

Los investigadores creen que este hallazgo puede permitir diagnósticos más precisos y un tratamiento más personalizado

Descubren por primera vez el

La receta de la tarta Linzer: la más antigua del mundo que es perfecta para Navidad

En poco más de una hora estará lista una tarta perfecta para el invierno que se originó en el siglo XVII

La receta de la tarta

El PP reacciona a la sentencia del Supremo contra Álvaro García Ortiz: “El primer fiscal general del Estado delincuente”

Los magistrados del Tribunal Supremo dan por acreditado que fue el autor de la filtración del correo del abogado de la pareja de Ayuso, y responsable de la publicación de la nota de prensa que contenía extractos de este email

El PP reacciona a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid asegura

La Comunidad de Madrid asegura que no se ha “detectado nada” en la gestión del Hospital de Torrejón y califica la polémica de “’trending topic’ para tapar la corrupción”

El PP reacciona a la sentencia del Supremo contra Álvaro García Ortiz: “El primer fiscal general del Estado delincuente”

La sentencia del Tribunal Supremo condena al fiscal general por filtrar el correo a la Cadena SER y por publicar la nota de prensa de Fiscalía

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

La Audiencia de Madrid aclara cómo obtener la nacionalidad española por origen sefardí: las pruebas y certificados necesarios

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Consejo de Ministros aprueba la ayuda por impago para propietarios con inquilinos jóvenes o familias vulnerables

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 9 diciembre

Las 11 recomendaciones de los técnicos de Hacienda para aplicar ahora y ahorrar hasta 3.300 euros en la próxima declaración de la Renta

Cómo ir de público al Teatro Real para el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”