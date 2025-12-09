Nuevo permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de los hijos: se puede solicitar a partir del 1 de enero de 2026

Una familia durante el desayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de hijos de hasta ocho años se podrá solicitar a partir del 1 de enero de 2026 por padres y madres cuyos hijos hayan nacido o sido adoptados desde el 2 de agosto de 2024, según ha informado este miércoles la Seguridad Social en un comunicado.

La medida, aprobada el pasado mes de julio por el Consejo de Ministros como parte de la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado, abre la puerta a que 365.747 potenciales beneficiarios disfruten de esta nueva prestación, que podrá utilizarse de forma flexible hasta que el menor cumpla los ocho años.

Para garantizar que la información llega a quienes pueden disfrutar del permiso, la Seguridad Social ha puesto en marcha una campaña de comunicación masiva. Mediante el envío de correos electrónicos y de SMS -para aquellos padres que no dispongan de email-, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) proporciona información sobre cómo presentar la solicitud de ampliación del permiso de nacimiento, además de acompañar un enlace a una página web específica (https://cloud.inss.mkcld.seg-social.es/semanas-adicionales-por-nacimiento-y-cuidado ) con las claves detalladas para efectuar la solicitud.

Fuente: La Moncloa

Además del envío del correo electrónico, del 1 al 10 de diciembre, y de la remisión del SMS, el INSS ha preparado cartelería informativa que se distribuirá en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), así como en los centros de salud.

Según ha manifestado el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, con esta campaña, “la Seguridad Social pone de manifiesto su prioridad por brindar una atención a la ciudadanía que facilite al máximo todos los trámites para recibir las prestaciones a las que tiene derecho. Y qué mejor que, como en este caso, seamos siempre proactivos y acerquemos la Seguridad Social a los ciudadanos”.

Cómo solicitar el permiso online

Para solicitar la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menor, desde el INSS se pone a disposición de la ciudadanía una solicitud online, que permite demandar estos períodos sin necesidad de desplazarse, accediendo desde el portal prestaciones.seg-social.es al servicio de solicitud de períodos sucesivos.

Según la información proporcionada por el INSS, el beneficiario, que podrá efectuar la solicitud con una antelación máxima de 15 días, deberá avisar a su empresa con al menos 15 días de antelación para que emita y envíe el certificado de empresa con la fecha de inicio y final del periodo de descanso. La entidad gestora también indicará que la gestión se podrá realizar a través de un representante autorizado, que realizará la solicitud en nombre del beneficiario.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, llevarán el próximo martes al Consejo de Ministros la ampliación del permiso de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas y la retribución de 4 de las 8 semanas del permiso por cuidado de hijo hasta que cumpla los 8 años. (Fuente: congreso)

Ampliación del permiso de nacimiento

El pasado mes de julio se mejoró la protección para progenitores y menores, la corresponsabilidad si hay dos progenitores y el derecho a la conciliación familiar y laboral, al aprobarse la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado del menor, que pasó de 16 a 19 semanas y, en el caso de las familias monoparentales, a 32 semanas.

En concreto, 17 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, y 28, en el supuesto de familias monoparentales, podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar, en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa; en periodos semanales o de forma acumulada.

Dos semanas adicionales flexibles

Además, las familias podrán disfrutar de dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor, cuatro en el caso de monoparentales, de forma flexible hasta que el hijo o la hija cumpla los 8 años de edad. A ello se podrán acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024. Este derecho podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2026.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del inicio del descanso.