‘DecoMasters’ expulsa a una de sus parejas con mayor proyección: “Hemos cometido muchos errores”

El equipo compuesto por los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera no ha superado la última prueba del concurso

Samantha y Colate Vallejo-Nágera han sido la pareja expulsada en la nueva entrega del programa de RTVE. / Captura de pantalla

El último programa de DecoMasters ha dejado dos momentos destacados en el talent de decoración de RTVE: la repesca de Antonia Dell’Atte, que ha regresado acompañada de Fiona Ferrer, y la expulsión de Samantha y Colate Vallejo-Nágera, considerados una de las parejas con mayor proyección en la competición. La combinación de creatividad, estrategia y capacidad de adaptarse a los retos ha definido esta nueva entrega.

La noche ha comenzado con una prueba de habilidad en la que los concursantes han tenido que confeccionar en apenas diez minutos ramos de flores como centros de mesa para impresionar al jurado. Raquel y Belén y Samantha y Colate han resultado ser las mejores y, gracias a ello, han obtenido una ventaja crucial: las primeras han podido elegir el bar en el que trabajarían, mientras que Samantha y Colate han formado su propio equipo para el reto principal.

Los equipos han sido los protagonistas en la transformación de dos bares en Brunete, cada uno con peticiones muy específicas. Uno de los propietarios ha pedido una ambientación en colores neutros o cálidos y la sustitución del suelo, mientras que el otro ha apostado por un diseño clásico con matices rústicos, teniendo ambos un presupuesto de 6.000 euros para la redecoración. El proyecto liderado por Raquel y Belén ha convencido finalmente al propietario y el jurado, alzándose como ganadoras de este reto.

La expulsión de una pareja familiar sorprende al público

Después del desafío de los bares, los concursantes que no han convencido al jurado han tenido que enfrentarse a la prueba de expulsión, centrada esta vez en la remodelación de cocinas, consideradas “el corazón de cualquier hogar” por los jueces Marta Riopérez y Lorenzo Castillo. Cada pareja ha recibido un encargo personalizado que debía respetar el presupuesto y los gustos del cliente correspondiente.

Los Gemeliers, Dani y Jesús, han sobresalido en este reto y su cocina ha sido descrita por los jueces como un espacio que “realmente respiraba el hogar y la vida familiar”. Tan emotiva ha resultado la evaluación que Jesús ha terminado emocionándose hasta las lágrimas al escuchar el veredicto del jurado: “Hay muchos nervios y mucho cansancio y al final uno rompe”.

En contraste, la cocina presentada por Samantha y Colate ha sido valorada como menos cohesionada y con falta de armonía a nivel de diseño. El jurado ha señalado problemas de coordinación entre cortinas, vinilos y papel pintado, además de una escasa integración de los muebles. A pesar de defender su concepto como el más atractivo, la pareja ha tenido que despedirse del concurso tras la deliberación del jurado. “Hemos cometido muchos errores”, ha reconocido Colate.

Entrevistamos al dúo de hermanos Colate y Samantha Vallejo-Nágera junto a Canco Rodríguez, que participa junto a Eduardo Casanova en ‘DecoMasters’

No obstante, el equipo de hermanos se ha mostrado orgulloso de su evolución a lo largo del programa, en el que han sido proactivos hasta el final. Sin embargo, no ha sido suficiente para continuar. Como resultado, Mar Flores y Carlo Costanzia han conseguido así su permanencia para una semana más. Con la emisión de la anterior entrega, se ha superado ya el equinoccio del talent, que cuenta con un total de diez programas.

