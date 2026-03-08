España

Un sargento del Ejército dispara en la cabeza a su inquilino y ahora le cede la vivienda para “compensar” el daño: reduce la pena que pedía la Fiscalía

La condena incluye una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima durante cinco años

Imagen de archivo de un soldado español.

Un sargento del Ejército del Aire ha sido condenado a dos años y ocho meses de prisión por intentar matar a un inquilino, a quien disparó en la cabeza y dejó herido. Ahora, el militar entregó la vivienda, valorada en 140.000 euros, como forma de reparación, medida que posibilitó una reducción de dos tercios en la pena solicitada por la Fiscalía.

La condena incluye una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante cinco años. Este acuerdo de conformidad, alcanzado en enero en la Audiencia Provincial de Madrid, convirtió la sentencia en firme al contar con el consentimiento de todas las partes.

Según el fallo, el 20 de julio de 2024, el acusado se presentó en el domicilio, donde sostenía un conflicto por la propiedad del inmueble. Llevaba en una bandolera un arma de fuego de la que disponía por su profesión y que usó contra la víctima, F.J.S., tras discutir con él y tras haber apuntado a su mujer, quien trató de auxiliar a su marido y acabó refugiándose en la casa. Efectuó al menos dos disparos que impactaron en la cabeza de F.J.S., quien sobrevivió a la agresión.

Inicialmente, el Ministerio Público reclamaba ocho años de cárcel, una prohibición de acercarse a la víctima de más de nueve años y una indemnización de 45.000 euros por las secuelas. El tribunal reconoció la agravante de superioridad y la atenuante de reparación del daño. La víctima permaneció hospitalizada un mes debido a las lesiones sufridas en el rostro, con fracturas y contusiones que le provocaron secuelas duraderas.

Otras condenas en las Fuerzas Armadas

Esta sentencia se suma a otra reciente que también afectó a soldados del Ejército. En este otro caso, el Tribunal Supremo ha ratificado penas de prisión para seis militares del Ejército de Tierra por haber acosado reiteradamente a una compañera desde 2008 hasta 2021 mediante insultos y vejaciones de carácter sexista. Según la sentencia, la víctima fue sometida a un ambiente hostil dentro del Escuadrón de Apoyo a la Enseñanza de la Academia de Caballería de Valladolid.

La resolución establece penas de entre seis meses y un año de prisión para los cinco cabos y el soldado implicados, por cometer un delito de acoso por razón de sexo según el artículo 50 del Código Penal Militar. Además, el Supremo ha determinado que estos militares deben indemnizar de forma conjunta a la afectada con 2.000 euros por daño moral, desestimando así los recursos de casación interpuestos por los condenados.

Entre las conductas punibles, el tribunal recoge declaraciones explícitas como “las mujeres solo valen para follar y fregar” y “no tienes ni culo ni tetas”, proferidas de forma recurrente durante el tiempo en el que la militar ejerció su labor. Según la sentencia, la cabo fue objeto de comentarios y actitudes denigrantes y ofensivas únicamente por su condición de mujer. Además, el fallo detalla que los acusados ridiculizaban su papel como madre, dedicándole frases como “tu hijo se zurra la sardineta” o “qué hablas de tu niño, si ya tiene pelos en los huevos”. Durante maniobras militares en febrero y marzo de 2021, estos ataques se intensificaron, llegándose a producir gestos y frases como “estás seca”, “tienes muchas arrugas” o gritos humillantes dentro de la tienda de campaña.

